Suomalaisvahti pimahti täysin Ruotsissa – kohdisti raivonsa tuomariin

Leksandin Kasimir Kaskisuo ei sulattanut tappiota.

Suomalaismaalivahti Kasimir Kaskisuon, 29, kuppi meni nurin torstai-iltaisen tappion jälkeen.

Kaskisuon edustama Leksand menetti kotijäällään 2–0-johtoaseman ja taipui HV71:lle jatkoajalla lukemin 2–3.

Andy Mielen iskemän jatkoaikamaalin suomalaistorjuja hermostui totaalisesti. Kaskisuo heitti tappion varmistuttua vesipullonsa päin tuomaristoa. Se osui yhden oikeudenjakajan selkään.

Kaskisuolle tuomittiin ottelun jo päätyttyä ajassa 63.08 ottelurangaistus.

SHL, joka on Ruotsin jääkiekon korkein sarjataso, tiedotti perjantaiaamuna Kaskisuon tempun edenneen kurinpidon käsittelyyn.

Videon tilanteesta voit katsoa SHL:n tiedotteesta. Kaskisuon purkaus näkyy videolla ajassa 0.37

Vantaalaislähtöisen maalivahdin tämä kausi on sujunut alavireisesti. Hän on pelannut joukkueensa maalilla 14:ssä ottelussa kehnoilla tilastoilla. Kaskisuo on torjunut kiekkoja 88 prosentin varmuudella ja päästänyt selkänsä taakse keskimäärin 3,30 maalia per peli.

Edelliskaudella Kaskisuo pelasi peräti 46 ottelua kelponumeroin 91,0 ja 2,64.

Leksand on SHL:ssä kahdeksantena, HV71 12:ntena. Joukkueiden kuntopuntarit ovat täysin päinvastaiset. Leksand on voittanut viimeisestä viime ottelustaan vain yhden, HV71 puolestaan harppoo neljän ottelun voittoletkussa.

Ennen Ruotsiin siirtymistään Kaskisuo torjui pitkän pätkän Pohjois-Amerikassa, missä tilille kilahti myös NHL-kokemusta parin ottelun verran.