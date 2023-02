Kommentti: Näin Harry Harkimon ja Jari Kurrin kulissipeli tuhosi Jokerien pikatien SM-liigaan – nyt reitti on paljon vaikeampi

Likainen kulissipeli vaaranasi Jokerien aseman suomalaisessa jääkiekossa, mutta nyt tunnelin päässä näkyy valoa, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Jos ja jos ja jos.

Jokereilla oli pikatie auki SM-liigaan.

Siloteltu reitti katkesi kertarysäyksellä 1. syyskuuta 2022, kun jääkiekon SM-liiga yllättäen ilmoitti, ettei se myönnä uusia lisenssejä kaudelle 2023–24.

Samalla se radikaalisti muutti ”nousun” ehtoja niin, että uuden joukkueen on kuljettava Mestiksen kautta.

Viime loppukesän aikana Jokerien taustalla tapahtui asioita, joiden vuoksi liiga pysäytti Jokerien mahdollisuuden edes hakea liigalisenssiä.

Samalla Jokerien kaivattu paluu huipputasolle siirtyi hamaan tulevaisuuteen.

Uusien omistajien ansiosta Jokerien tilanne näyttää nyt valoisammalta, mutta tie liigaan on merkittävästi vaikeampi kuin vielä elokuussa.

Jos asiat taustalla olisivat menneet eri tavalla, Jokerit voisi pelata liigassa jo syksyllä 2023. Nyt se pelaa korkeintaan Mestiksessä – jos sielläkään – ja se voi vain toivoa, että liiga avaa nousumahdollisuuden joskus.

Nyt on helppo nähdä, että liigan kovien päätösten taustalla oli yksi konkreettinen syy: se halusi estää Harry ja Joel Harkimon mahdollisuudet saada haltuunsa liigalisenssi.

Joel Harkimo.

Juuri lisenssimenettelyn ongelmallisuus vauhditti liigan kovaa ratkaisua keskeyttää se kokonaan. SM-liiga Oy ei missään tapauksessa hyväksyisi uudeksi osakkaaksi yhtiötä, jossa on mukana Harkimo.

Sen ovat liigatahot tehneet hyvin selväksi.

Lisenssiprosessi on emoyhtiöstä irrallinen, riippumaton ja kaikille tasapuolinen, joten oli ainakin teoriassa mahdollista että Harkimon yhtiö saisi lisenssin.

Silloin, kilpailuoikeuden näkökulmasta, liigan osakkaat eivät välttämättä voisi estää Jokereita osallistumasta liigaan vaikka yhtiötä ei osakkaaksi haluttaisikaan.

Kilpailuoikeudesta on erilaisiakin tulkintoja, mutta Harkimon väliintulon takia liiga haluaa nyt todella tarkkaan miettiä nousun ehdot voidakseen tehdä itsensä kannalta mahdollisimman turvallisia ja vakaita ratkaisuja tulevaisuudessa.

On syytä vielä kerrata kaikki Jokerien taustakuviot. Tämä artikkeli perustuu kuluneen vuoden aikana käytyihin luottamuksellisiin taustakeskusteluihin.

Kun Venäjä aloitti häikäilemättömän rikollisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuosi sitten (24.2.), oli jokaiselle selvää, että Jokerien surullinen taival Kremlin propagandaliigassa on ohi.

Oli aikakin, moni huokaisi.

Seuran omistajaksi kulisseissa aiemmin junailtu Jari Kurri näki – ja vilpittömästi myös uskoi – että nimenomaan hän tuo Jokerit takaisin liigaan, josta se oli Harkimon muiluttamana sillat rumasti polttaen vuonna 2014 lähtenyt.

Jari Kurri.

Kurrille uskoa antoi myös SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen, joka ensi vaiheessa puhui hyvin myönteisesti Kurrin omistaman Jokerien nopeasta paluusta liigaan.

Kurri työskenteli aktiivisesti kulisseissa sillä ajatuksella, että Jokerit pelaa liigassa jo kaudella 2023–24. Hän kyseli rahoittajiksi muun muassa entisiä Jokerien pelaajia.

Samaan aikaan Kurrista irrallaan oli käynnissä toinen operaatio, jossa isossa roolissa olivat Jokerien 1990-luvun nousukauden legendat Teemu Selänne ja Keijo Säilynoja.

Heidän ja taustarahoittajien perustama Naurava Narri Oy tavoitteli tosissaan liigapaikkaa ja neuvotteli hyvässä hengessä sekä SM-liigan että Jokerien logon ja tavaramerkin omistavan junioriorganisaatio ry:n kanssa.

2. heinäkuuta kesken julkkisten Bermuda-tenniksen Selänne räväyttikin uutisen kertomalla, että hän on mukana Jokerien liigapaluuhankkeessa, joka on ”viittä vaille paketissa”.

684 NHL:n runkosarjamaalin Selänne ei usein urallaan laukonut ohi tai liian aikaisin, mutta nyt laukoi sekä että.

Teemu Selänne pudotti Bermuda-tenniksessä uutispommin 2. heinäkuuta.

Vielä tässä vaiheessa ainakin julkisuudessa näytti, että Kurri jatkaisi Jokerien puheenjohtajana. Esim. Selänne ja mm. Kalervo Kummola pitivät julkisuudessa tätä täysin mahdollisena, vaikka kulisseissa Naurava Narri oli tehnyt selväksi, ettei se halua olla missään tekemisissä KHL:ssä ryvettyneen Kurrin kanssa.

Eikä varsinkaan maksaa hänelle.

Heinäkuun puolivälissä, pari viikkoa Selänteen paljastuksen jälkeen, liiga otti keskustelussa johtajuuden ja tiedotti voimakkaasti:

– Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään, puheenjohtaja Heikki Hiltunen tarkensi aiempia löperöitä lausuntojaan.

Vaikka tiedotteessa ei mainittu nimiä, katkesi Jari Kurrin ura suomalaisessa jääkiekossa siihen.

Kurri oli hyvin huonosti osannut selittää KHL-Jokerien omistusjärjestelyitä. Selitykset olivat epäuskottavia. Kaikilla oli tuoreessa muistissa hänen aiemmin julkisuuteen antamansa painava lausunto Jokerien uudesta rahoittajasta, harjavaltalaisesta nikkelifirmasta, jonka Kurri kesäkuussa 2019 painotti olevan täysin suomalainen ja korosti Jokerien vihdoin olevan vapaa oligarkkien rahoituksesta.

Mm. Ilta-Sanomat selvitti nopeasti, että kyseisen firman omistaa yksi Putinin lempioligarkeista eli Vladimir Potanin.

Eli Jokerien taustalla vain oligarkki vaihtui pakotelistatusta Gennadi Timtshenkosta Potaniniin, joka joutui pakotelistalle vasta sodan alettua 24. helmikuuta.

Kurrin harkitsematon lausunto oli hyvin raskauttava asia häntä vastaan: häneen ei enää sen jälkeen luotettu. Lisäksi hän itse nosti lähes 500 000 euron palkkaa ”omistamastaan” seurasta, joka teki joka vuosi vähintään 10 miljoonaa tappiota.

Tästä syystä hänen ei katsottu olevan erityisen riippumaton Putinin lähipiiristä ja oligarkkien rahoista.

Mutta kukaan ei silloin – ainakaan ulkopuolella – osannut yhdistää liigan painavaa tiedotetta myös Harkimoon. Harvalla oli edes aavistus, että hän itse asiassa oli jo silloin puhunut tiiviisti Kurrin kanssa Jokerien tavaramerkkisopimuksesta.

Harkimo oli myös ehdotellut eri tahoille, kuten Nauravalle Narrille, että hänen pojastaan Joelista pitäisi tehdä Jokerien seuraava toimitusjohtaja.

Harry Harkimo.

Nauravan Narrin neuvottelut sekä ry:n että liigan kanssa etenivät hyvin. Kaikki sisäpiirissä eivät luottaneet Narrin rahoituspohjaan, mutta muutoin sen suunnitelmia kannatettiin laajalti.

Porukka myös noudatti liigan toiveita tarkasti ja katkoi siteet Kurriin.

Narrin alkuvaiheen suunnitelmissa ei ollut tyhjilleen jäänyt entinen Hartwall-areena, mikä saattoi olla strateginen virhe. Areenan hankkiminen on niin monimutkainen ja osin sattumanvarainen prosessi, ettei Narri halunnut tuhlata siihen energiaa.

Mutta moni muu taho sen sijaan oli iskenyt silmänsä nimenomaan areenaan.

On ilmeistä, että areena oli myös Harry Harkimon kiikarissa jollakin tavalla. Monimutkaista kauppaa hoitaa hänen hyvä tuttunsa, Timtshenkon pakotelistattu kumppani Kai Paananen.

Nauravan Narrin tavoitteena oli joukkue, mutta joillekin muille joukkue oli väline päästä tavoitteeseen eli halliin, joka on se oikea bisnes.

Entinen Hartwall-areena on ollut tyhjillään vuoden. Kukaan ei tiedä, miten ja milloin sen voisi ostaa, mutta ostajaehdokkaita on paljon.

Elokuussa tapahtui käänne, joka murskasi Jokerien pikatien, hankaloitti sen pääsyä liigaan ylipäätään ja sysäsi seuran mustalle listalle aina tähän päivään saakka.

Jokerien junioriorganisaatio ry, joka omistaa tuotemerkin, katkaisi neuvottelut Nauravan Narrin kanssa vaatien, että uuden toimijan on neuvoteltava nimenomaan Kurrin kanssa.

Kurrilla oli voimassaoleva tavaramerkkisopimus ry:n kanssa. Nauravan Narrin mukaan sopimus olisi voitu irtisanoa, mutta ry:n ja monien lakiasiantuntijoiden mukaan ei.

Kurri olisi voinut sen irtisanoa ja antaa uuden toimijan aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta hän valitsi toisen tien. Hän oli liigan heinäkuun ilmoituksen jälkeen joutunut katkerasti toteamaan, ettei voi jatkaa Jokereissa, mutta piti kynsin ja hampain kiinni tavaramerkkisopimuksesta.

Kurri teki kaikkensa estääkseen ry:tä irtisanomasta sopimusta. Hän käytännössä pakotti uuden tahon maksamaan itselleen, mitä Naurava Narri ei halunnut tehdä. Myös liiga oli kieltänyt Narria tekemästä niin.

Luotettavien lähteiden mukaan summa oli 500 000 euroa. Se oli Kurrin eroraha, joka työnsi Jokerit ahdinkoon.

Juuri tähän väliin iski Joel Harkimo, joka hankki perustamalleen Team Jokerit -yhtiölle Kurrin tavaramerkkisopimuksen eli käytännössä Jokerien omistajuuden.

Asioista perillä olevien yleinen käsitys on, että Joelia rahoitti isä.

Nauravan Narrin tilalle astuikin takaoven kautta naurava Harry.

Joel (vas.) ja Harry Harkimo.

Tilanne sakeni nopeasti. Vain pari päivää sen jälkeen, kun IS oli uutisoinut Nauravan Narrin vetäytymisestä, Joel Harkimo pyysi Selännettä kumppanikseen.

Naurava Narri kieltäytyi yhteistyöstä.

Selänne totesi IS:lle, ettei "Jolle” tainnut edes ymmärtää, mihin ryhtyi.

Julkisuudessa sekä Joel että etenkin Harry Harkimo kiistivät tiukasti olevansa Jokerien taustalla. Silti nimenomaan Harry Harkimo selvitteli liigan suuntaan lisenssiasioita ja myöhemmin etsi aktiivisesti uusia sijoittajia seuralle.

Joel Harkimo paljastui nopeasti Team Jokerien ainoaksi omistajaksi.

Harry Harkimo vakuutti myös minulle Urheilugaalassa 12. tammikuuta, ettei ole mukana Jokereissa ja kysyi, miksi emme suostu Ilta-Sanomissa uskomaan sitä.

– Heti kun pystyt osoittamaan, ettei poikasi ostanut Kurrin liiketoimintaa sinun rahoillasi, vastasin.

Harkimo sanoi palaavansa asiaan, mutta ei koskaan palannut.

Team Jokerit nimesi toimitusjohtajaksi entisen Jokerien joukkueenjohtajan Jarmo Koskisen ja lähti hakemaan sovitun protokollaan mukaan paikkaa Mestiksestä, mutta hankkeesta ei tullut mitään.

Sekä seuran rahoituskuvio että kaikki muukin oli sekaisin.

Kun vielä Helsingin kaupunki ilmoitti, ettei Jokereilla ole mitään asiaa Nordenskiöldinkadun jäähalliin ennen kuin seuran omistajakuvio avataan, oli selvää, että niin kauan kuin taustalla vilahtaa Harkimon nimi, seura ei pääse edes Mestikseen.

Harkimon Jokereista tuli suomalaisessa kiekossa radioaktiivista jätettä.

Entinen NHL-pelaaja Ossi Väänänen on uuden Jokerien uusi kasvo.

Koko ajan taustalla tiiviisti ry:n kanssa työskenteli jääkiekon valmennusyhtiö Viima Hockeyn perustaja ja omistaja Mikko Saarni, monissa kiekkokuvioissa menestynyt liikemies.

Kun ry:llekin selvisi, miten suuri haitta Harkimon nimi Jokerien tulevaisuudelle on, se alkoi vivuttaa seuraa Saarnin suuntaan.

Neuvonantaja Saarnista tuli nopeasti uuden sijoittajaporukan kokoaja. Isossa roolissa oli ja on entinen NHL-puolustaja Ossi Väänänen. Hänestä tulee uuden Jokerien puhemies.

Saarnin johdolla ry sai Joel Harkimon vihdoin muutama viikko sitten näkemään pattitilanteen. Joel Harkimolle oli suuri järkytys, että hänkin oli isänsä ja isänsä pääomien takia niin myrkyttynyt, ettei hänelle voinut jäädä edes haaveilemaansa pientä omistusosuutta seurassa.

Näin Joel Harkimo suostui irtisanomaan Kurrilta hankkimansa tavaramerkkisopimuksen ry:n kanssa, joten Saarnin kokoama ryhmä pääsi aloittamaan puhtaalta pöydältä.

Jokerien ympärillä leijuu edelleen epäilyksen varjo, koska Harkimon omistajuusjakso oli niin salamyhkäinen ja salaileva, mutta ilma on myös paljon puhdistunut.

Uudessa ryhmässä ovat myös NHL-tähdet Esa Lindell ja Teuvo Teräväinen, julkisuudesta tutut Markus Selin, Max Seeck, Saarnin liikekumppani Timo Mäkelä sekä emoseura ry.

Teuvo Teräväinen.

Jokerien kannalta parhaassa tapauksessa se saa peliluvan Mestikseen ensi kaudeksi, mutta se ei ole helppo ratkaisu.

Mestiksestä uhkaa tippua joku seura, joten on aika nurinkurista ottaa joku kulisseista sisään jonkun toisen tippuessa. Toisaalta Jääkiekkoliitossa on uusi varsin Jokerit-henkinen toimitusjohtaja. Sami Kauhanen oli KLH-Jokerien viimeinen toimitusjohtaja.

Liigan puolestaan pitää selvittää tarkasti nousun ehdot jatkossa, ja tällä hetkellä esimerkiksi Kiekko-Espoo on paljon lähempänä liigapaikkaa kuin Jokerit edes Mestistä.

Espoo on rakentanut nousuaan esimerkillisesti ja on useiden liigapäättäjien silmissä ainoa lähiaikojen potentiaalinen nousija, vaikka Jokerit on uuden omistajaporukan ansiosta nyt aivan eri tilanteessa.

Esa Lindell.

Kukaan ei voi tietää, olisiko Nauravan Narrin hanke kantanut liigaan saakka nopealla aikataululla, mutta sen voi sanoa varmuudella, että Kurrin jääräpäisyys ja ahneus sekä Harkimon väliintulo viivästyttivät Jokerien paluuta ainakin vuodella.

Kulissipeli teki liiganoususta paljon hankalamman kuin se oli vielä ennen viime syyskuuta.

Koska Harry Harkimo on niin pontevasti kiistänyt taustaroolinsa, on todella vaikea arvioida hänen motiivejaan. Halusiko hän ostaa pojalleen työpaikan? Vai oliko hänellä kiikarissa areena, jonka aikoinaan rakensi ja sitten onnistui melkein ajamaan konkurssiin ennen kuin möi sen Putinin lähipiirille?

Jokereita hän ei kuitenkaan tällä kertaa pelastanut, kuten teki sen ostaessaan 1980-luvulla, vaan päinvastoin sysäsi syvään ahdinkoon.

Edelleen Jokerien on ratkaistava tulevaisuutensa tärkein kysymys eli areenan kohtalo. Se on Paanasen ja Timtshenkon oikkujen sekä tietenkin pakotelakien varassa.

Jokerien uuden omistajaporukan on jollain aikavälillä päästävä ainakin pelaamaan areenaan mutta mieluiten myös omistamaan sitä, jotta jääkiekkoliiketoiminnalla on terve pohja.

Jokerien joukkue sai nyt uuden elämän, mutta kulisseissa taistelu areenasta jatkuu edelleen. Sen taistelun voittaja myös ratkaisee Jokerien pitkän aikavälin onnistumisen.