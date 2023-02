Tässä on Jokerien uusi omistaja­ryhmä – mukana NHL-tähtiä

Mikko Saarni on koonnut Jokerien taustalle uuden omistajaryhmän.

Jokerien uudessa, Mestikseen ensi kaudella tähtäävässä hankkeessa, on IS:n tietojen mukaan entisiä ja nykyisiä NHL-pelaajia.

Porukkaa vetää jääkiekkobisneksessä muun muassa Viima Hockeyn perustajana ja omistajana menestynyt Tapparan kasvatti Mikko Saarni, 45.

Hänen lisäkseen mukana ovat ainakin entinen NHL-pelaaja Ossi Väänänen ja nykyisistä huipuista Teuvo Teräväinen sekä Esa Lindell.

He kaikki ovat Jokerien kasvatteja.

Väänäsestä, 42, kaavaillaan seuran kasvoja julkisuuteen. Jokerien ensimmäiseksi päävalmentajaksi nousee A-juniorien nykyinen valmentaja Tero Määttä, 41.

Carolinan Teräväinen ja Dallasin Lindell ovat NHL-seurojensa luottopelaajia. Kumpikin tienaa kaudessa yli viisi miljoonaa euroa.

Viisi kautta Jokerien U20-junioreita valmentanut Tero Määttä (oik.) nousee Jokerien edustusjoukkueen päävalmentajaksi.

Viima Hockey on vuosien ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä Jokerien junioriorganisaation kanssa. Juuri sitä kautta Saarni IS:n tietojen mukaan ajautui uuden omistajaporukan kokoajaksi.

Saarni on IS:n tietojen mukaan myös yksi isoimmista uuden Jokerit-yhtiön omistajista. Jokerien taustalle on tiettävästi koottu yhteensä noin kymmenen sijoittajan ryhmä, jossa on mukana muitakin tunnettuja suomalaisia liike- ja urheiluelämän kasvoja.

Saarni ei halunnut kommentoida Jokereita millään tavalla. IS:n tietojen mukaan uusi omistajaryhmä on astumassa julkisuuteen aivan lähiaikoina.

Jokerien omistajuutta kalkkiviivoille asti havitellut Teemu Selänteen Naurava Narri Oy ei ole mukana Saarnin ja NHL-pelaajien hankkeessa.

Tilanne taustalla alkoi tiivistyä muutama viikko sitten, kun Team Jokerien omistaja Joel Harkimo vihdoin ymmärsi, ettei Jokerit voi uskottavasti tavoitella miesten joukkueelle sarjapaikkaa Suomessa niin kauan kuin hän on taustalla.

Joel Harkimo ei pystynyt etäännyttämään omistajuuttaan isästään, kansanedustaja Harry Harkimosta. Hän on suomalaiselle kiekkoyhteisölle punainen vaate.

Pitkään oli selvää, että mikään sellainen organisaatio, jossa mukana on Harkimo, ei ole tervetullut ainakaan SM-liigaan.

Uuden porukan tavoitteena on pelata Mestiksessä jo ensi kaudella.

Koska entisen Hartwall-areenan tilanne on pakotteista ja venäläisomistajien mielenliikkeistä johtuen täydellisessä pattitilanteessa, uuden organisaation on löydettävä pelipaikka jostain syksyllä 2023 alkavaksi kaudeksi.

Mestiksessä – ja liigassakin – voi poikkeusluvalla pelata myös eri paikkakunnan areenassa kuin minne seura on rekisteröity, joten Espoon Metro-areena voi olla Jokerien pelipaikka.

Espoon Tapiolassa sijaitseva Metro-areena toimii Mestiksen tämän hetken kärkijoukkueen Kiekko-Espoon kotihallina. Aiemmin samassa hallissa SM-liigaa pelasi Espoon Blues.

Metro-areena oli myös Team Jokerien vaihtoehto, kun siltä suljettiin ovet Helsingin jäähalliin Nordenskiöldinkadulla.

Jo aiemmin kaupunki ilmoitti edelliselle taustaryhmälle, ettei sieltä aukea vuoroja ainakaan koko ensi kaudeksi.

Tosin kaupungin tiedote päättyi ukaasiin, jonka mukaan vuoroja on vaikea järjestää myöhemminkään, jos seuran omistajakuviota ei tehdä selväksi.

Tämän suhteen uusi Jokerit saattaa seilata hyvinkin erilaisin purjein, koska nyt ainakin näyttää siltä, että Saarnin ryhmä on katkonut kaikki siteet sekä KHL-Jokereihin että Harkimoihin.

Jokerien entinen kotiareena seisoo tyhjillään Helsingin Ilmalassa.

Tapparan kasvatti Saarni oli lupaava juniori, jonka uran katkaisi paha jalkavamma, kun hän oli 18. Hän pelasi silloin Kanadan juniorisarjoissa.

Pian loukkaantumisen jälkeen Saarni perusti ensimmäisen yrityksensä 19-vuotiaana. Universal Players on sen jälkeen välittänyt satoja pelaajia Pohjois-Amerikkaan juniorisarjoihin ja yliopistoihin.

Saarni oli mukana myös Olli Jokisen kiekkoakatemiassa Floridassa.

Jääkiekon valmennusyritys Viima Hockey tekee nyt tiivistä yhteistyötä Mikkelin Jukurien kanssa toista kautta. Se on tehnyt yhteistyötä myös Jokerit ry:n eli käytännössä seuran juniori-ikäluokkien kanssa.