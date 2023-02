Jaromir Jagrin, 51, oudot tavat ihmetyttävät – ”Hänen rutiininsa ovat sairaat”

Jaromir Jagr juhlii 51-vuotissyntymäpäiväänsä tietenkin pelaamalla kiekko-ottelussa. Hänen joukkuekaverinsa kertoo erikoisia yksityiskohtia legendan rutiineista.

Jagr on voittanut useita arvokisamitaleja Tshekin paidassa.

Jaromir Jagr on harvinainen jääkiekkolegenda: hän täytti juuri 51 vuotta ja pelaa yhä maansa korkeimmalla sarjatasolla.

Urheilutähti juhlii syntymäpäiviään 15. helmikuuta jääkiekko-ottelun merkeissä. Hän pelaa HC Kladnon riveissä Tshekin korkeimmalla sarjatasolla Extraligaa.

Kiekkotähti omistaa osan seurasta ja on maassaan suuri julkkis. Hänen suosiostaan kertoo esimerkiksi Instagramista löytyvä video, jossa fanit piirittävät tähteä pelin jälkeen pyytäen nimikirjoitusta.

Jagria pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista. Kiekkolegendan pitkästä ja menestyksekkäästä urasta sekä hänen persoonallisista tavoistaan riittää rutkasti maukkaita tarinoita.

Nyt Jagrin ruotsalainen joukkuekaveri Adam Brodecki on kertonut Aftonbladetille legendan erikoisista rutiineista.

– Hänen rutiininsa ovat sairaita. Hän lämmittelee kolme tai neljä kertaa. Ensin hän kävelee ympäriinsä painoliivi yllään ja painoja jaloissaan. Sen jälkeen hän menee jäälle ennen muun joukkueen lämmittelyn alkua ja luistelee ympäriinsä. Ja kun muu joukkue tulee kaukaloon lämmittelemään, hän ei osallistu harjoitteisiin vaan tekee jäällä omia kuvioitaan.

Jagria kuvaillaan ainutlaatuiseksi kiekkoilijaksi, eivätkä hänen erikoiset rutiininsa suinkaan rajoitu pelipäiviin. Normaalit harjoituspäivät hän aloittaa erikoisesti – hyppäämällä jääkiekkomailan kanssa uima-altaaseen!

– Hän hyppää veteen. Hän seisoo siellä ja kikkailee mailansa kanssa siellä. Se on hänen lämmittelynsä, Brodecki sanoi ihmetellen.

Brodeckin mukaan Jagr pitää myös harjoittelemisesta yöaikaan. Eikä halliin pääseminen tai vapaan jääajan löytyminen ole ongelma, sillä Jagr on Kladnon omistaja.

Brodecki epäilee, ettei Jagrin ura jatku enää monia vuosia ainakaan pääsarjatasolla. Jagr itse on kommentoinut urasuunnitelmiaan vuosi sitten NHL.com-sivustolle:

– Pelaaminen ei ole enää helppoa. Silti pelaan yhä, koska olen vastuussa seurasta. Jos lopetan, yhteistyökumppanit ja sponsorit lähtisivät ja se voisi olla koko seuran loppu.

Jagr on uransa aikana edustanut muiden muassa Pittsburgh Penguinsia, Washington Capitalsia ja New York Rangersia. Hän on voittanut Tshekin maajoukkueessa olympiakultaa ja -pronssia sekä kaksi MM-kultaa ja kaksi MM-pronssia.

Jagr myös ohitti hiljattain Wayne Gretzkyn maaliennätyksen, kun mukaan lasketaan sekä ammattipelit että maaottelut.