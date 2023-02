Luc Tardifin kommentit Suomen-vierailulla ovat nostattaneet keskustelua Venäjällä.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif vieraili tiistaina Suomessa ja kommentoi mm. Venäjän asemaa huippukiekossa.

Lue lisää: Häkellyttävä ulostulo Venäjästä: Suomessa vieraileva kiekkopomo teki kantansa selväksi

Venäjällä on reagoitu Tardifin kommentteihin.

MatchTV haastatteli KHL:n varapuheenjohtajaa Valeri Kamenskia, jonka mukaan Venäjän osallistuminen MM-kisoihin olisi mahdollista jo ensi vuonna. Kanava kysyi Kamenskilta suoraan, että näkeekö tämä mahdollisena Venäjän pelaamisen MM-kisoissa 2024.

– On liian aikaista sanoa, mitään virallista ei ole vielä. Venäjän jääkiekkoliitto ja urheiluministeriö tekevät töitä varmistaakseen, että pääsemme virallisesti mukaan kilpailuihin, Kamenski vastasi.

Tardif kertoi tiistaina Suomessa, että IIHF:n neuvosto tarkastelee mm. Venäjän tilannetta kokoontumisessaan 20. maaliskuuta.

Kamenski ei nojaa tuohon aikatauluun.

– Se on vain virallinen päivämäärä. Uskon, että neuvotteluita (Venäjän paluusta) käydään koko ajan. Sitä ennen pitää tehdä töitä. Tämän vuoden MM-kisojen yhteydessä asioista keskustellaan, mutta asiat voivat muuttua. Toivotaan, että päätökset syntyvät nopeammin, hän sanoi.

IIHF:n tapaamisessa on tarkoitus käsitellä myös Venäjän mahdollista osallistumista olympiajääkiekkoon 2026.

Myös venäläinen Championat julkaisi pitkän liudan Tardifin kommentteja ja veti asiasta johtopäätöksensä.

– Suomessa kommentit otettiin vastaan vihamielisesti. Paikalliset julkaisut käyttivät Tardifin kommenteista esimerkiksi sanoja ”tyrmäys”, ”shokki” ja ”kova puhe”.

Se myös nosti esiin Suomen entisen pääministerin Alexander Stubbin kommentin asiasta.

Lue lisää: Alexander Stubb jyrähti kiekkopomon häkellyttävistä Venäjä-kommenteista

Championat kuitenkin ilmoitti artikkelissaan, että asiat ovat vääjäämättä etenemässä.

– Ei väliä, kuinka paljon jotkut yksittäiset maat vastustavat (Venäjän paluuta huippujääkiekkoon), lopulta niiden täytyy palauttaa suhteet. Esimerkiksi Tardif on ollut pitkään hyvin varovainen lausunnoissaan ja korostanut sitä, miten pelaajien turvallisuus on tärkeintä ja toistanut, että ilman Venäjää kilpailun (mm. MM-kisojen) taso ei ole entisellään. Nyt on muidenkin aika kuunnella, sen sivuilla kirjoitettiin.

Jääkiekon tämän vuoden MM-kisat pelataan Latviassa ja Suomessa. Venäjä ja Valko-Venäjä eivät saa osallistua kisoihin Venäjän hyökkäyssodan takia.

Suomi pelaa kisojen avausottelunsa 12. toukokuuta.