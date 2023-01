Näin Jukka Jalonen räjäyttäisi SM-liigan – mullistava ehdotus

Karsintapelein palaaminen jääkiekon SM-liigan ja Mestiksen välille saa kannatusta Suomen jääkiekkomaajoukkueiden valmentajilta.

HS kysyi maajoukkueiden julkistamistilaisuudessa miesten päävalmentajalta Jukka Jaloselta sekä ikäkausijoukkueiden valmentajilta Marko Kauppiselta, Matti Tiilikaiselta ja Lauri Merikiveltä, mitä he ajattelevat SM-liigan, Mestiksen ja Nuorten liigan muutostarpeista.

Karsintojen lisäksi muutosta kaivataan Nuorten liigan joukkuemäärään. Tällä kaudella sarjaa pelataan 24 joukkueen voimin.

Miesten maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo, että huippusarjan lähtökohdan pitäisi aina olla kilpailussa.

– Toinen asia on realismi. Mikä on mahdollista, Jalonen puntaroi.

Jalosen visio Liigasta kantaa 3–4 vuoden päähän, kun Kiekko-Espoon ja Jokerien tilanne on selkiytynyt. Hänen mielestään niillä main pitäisi tehdä päätös siitä, avataanko SM-liiga ja järjestetäänkö jokavuotiset karsinnat.

– Itse olen miettinyt, että 14 joukkuetta molemmissa, SM-liigassa ja Mestiksessä, olisi hyvä määrä. Joka vuosi yksi putoaa ja yksi nousee, että on aina jonkin verran vaihtuvuutta, mutta ei älyttömästi. Totta kai nousevan joukkueen pitää tietyt kriteerit täyttää, että pystyy liigassa suoriutumaan, Jalonen sanoo.

Marko Kauppinen muistuttaa, että ilot ja surut kuuluvat urheiluun.

Alle 17-vuotiaiden maajoukkuetta valmentava Marko Kauppinen sanoo, että unelmat ja surut kuuluvat urheiluun.

– Kyllä muutokselle olisi tilaa tällä hetkellä. Aito kilpailullisuus koko kauden, putoamiset ja nousemiset, kuuluvat osana urheiluun, Kauppinen sanoo.

Yli 800 runkosarjan liigapeliä urallaan pelanneelta Kauppiselta löytyy silti ymmärrystä myös asiaa talouden kannalta pähkäileville.

– Liiga on bisnestä ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Pelkkä urheiluromantiikka ei auta tässä asiassa, Kauppinen myöntää.

Pelaajalta SM-liigaan vaadittavaa tasoa hän pitää tällä kaudella hyvänä.

– KHL:stä on tullut paljon ammattipelaajia lisää ja budjetit ovat nousseet. Ehkä liigapaikan hinta on tällä kaudella ollut kovempi kuin muutamalla aikaisemmalla kaudella.

Lauri Merikivi muistaa yhä Oulussa pelattujen karsintapelien tunnelman.

Alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta kohti kevään MM-kisoja valmentava Lauri Merikivi myöntää muutoksen tarpeen, kun puhutaan SM-liigasta, Mestiksestä ja Nuorten liigasta.

– Kaikki lajin parissa työskentelevät tietävät, että jotain muutoksia tarvitaan. Se ei ole sitten niin yksinkertainen asia, miten muutoksia tehdään. On monta asiaa, jotka vaikuttavat. Yhtä totuutta ja yhtä viisautta ei varmasti ole olemassa, aiemmin SM-liigassa JYPiä luotsannut Merikivi sanoo.

Mestiksen ja SM-liigan välisten karsintojen osalta Merikivi sanoo kaipaavansa sitä tunnetta, jota on itse katsojan roolissa kokenut.

– Olin nuori poika ja asuin Oulussa, kun Kärpät pelasi liigakarsintoja KalPan ja Pelicansin kanssa. Olin silloin Raksilassa katsomassa. Ne olivat sellaisia tapahtumia, jotka ovat jääneet mieleen, Merikivi sanoo.

Matti Tiilikainen valmentaa alle 16-vuotiaiden maajoukkuetta.

Alle 16-vuotiaiden maajoukkuetta valmentava Matti Tiilikaisen toiveissa on kokonaisuuden kannalta on elinvoimainen juniorisarja ja mahdollisimman kova Mestis.

Entä vaatiiko mahdollisimman kova Mestis karsintojen saamisen SM-liigan ja Mestiksen väliin? Tiilikainen heittää vastakysymyksen.

– Jos nyt katsotaan, että ollaan tässä tilanteessa tällä järjestelmällä, niin voiko kukaan olla tyytyväinen?, Tiilikainen kysyy.

Nuorten liigan kehitystarve tämän kauden systeemiin verrattuna on valmentajien näkemysten mukaan ilmeinen.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tammikuussa, että Liigan joukkueiden välillä roihuaa kapinahenki, kun liigaseuroissa mietitään jopa oman sarjan perustamista. Sarjaa on pelattu tällä kaudella 24 joukkueen voimin ja tasoerot ovat suuria.

– 24 joukkuetta on selkeästi liian paljon. Siihen ei riitä tarpeeksi hyviä pelaajia eikä joukkueita. Mikä määrä tulee olemaan, joku muu taho voi päättää. Sitä pitää vähän tiivistää ja tiivistetäänkin, Jalonen sanoo.

Lue lisää: Täystyrmäys Jokereille – SM-liigan sisäpiiristä ladataan rajua tekstiä: ”Harkimo on punainen vaate”

Lue lisää: SM-liigassa roihuaa kapinahenki – seurat suunnittelevat isoa uudistusta: ”Ihan katastrofi”

Ensi kauden osalta Jääkiekkoliitto on kertonut, että joukkuemäärää pudotetaan 20 joukkueeseen.

Kauppinen muistuttaa, että 24 joukkueen sarjassa pelipaikka on löytynyt 500 pelaajalle, mikä on ikäkausisarjaan suuri määrä.

Sekä Tiilikainen että Merikivi nostavat esiin kilpailullisuuden tärkeyden.

– Kilpailullisuuden perään me olemme ja seurat ovat. Uskon siihen, että joka ikinen pelaaja ja valmentaja haluaisi pelata tasaisia ja tiukkoja pelejä mahdollisimman paljon. Sehän se kuitenkin urheilun perimmäinen tarkoitus on: että pelipäivänä katsotaan kumpi on parempi, Merikivi sanoo.

– Uskon itse vapaaseen ja avoimeen kilpailuun. Mikä malli onkaan, että riittäisi toiseenkin sarjaan kilpailua ja tulee vähän karsintaa väliin, Tiilikainen pohtii.