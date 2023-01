Häkellyttävä ulostulo Venäjästä: Suomessa vieraileva kiekkopomo teki kantansa selväksi

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luc Tardif kommentoi tulenarkaa aihetta Helsingissä.

Moraali ei kuulu Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n protokollaan, kun jättiorganisaatio tekee päätöksiä. Tämä kävi selväksi tiistaina, kun IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif vieraili Helsingissä.

Tardif linjasi ykskantaan, ettei Venäjän ja Valko-Venäjän mahdollinen paluu kansainväliseen jääkiekkoon ole kiinni moraalisista syistä.

– Moraali ei kuulu päätöksiimme. Ihmisenä minulla on omat käsitykseni tilanteesta, mutta IIHF:n puheenjohtajana minun on tehtävä päätöksiä eri kulmalla, mutta emme myöskään halua piileskellä. Tärkeintä on turvallisuus, Tardif kommentoi.

– Teemme päätökset aina pelaajien turvallisuus edellä – mukaan lukien Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat. Haluamme taata pelaajien, henkilökunnan ja yleisön turvallisuuden. Näin toimimme tulevaisuudessakin.

– Emme anna poliittisen paineen vaikuttaa päätöksiimme. Meidän on tehtävä päätöksiä moraalisten asioiden ulkopuolella. Organisoimme jääkiekkotapahtumia, emme ratko maailman ongelmia, Tardif linjaa.

Minkä verran Venäjältä on tullut painetta saada Venäjän maajoukkue takaisin IIHF:n turnauksiin?

– Paine on olemassa. Emme hyväksy poliittista painetta. Poliittinen paine, tulee sitä mistä suunnasta tahansa, on osa tätä. Meille tulee painetta myös KOK:n suunnalta. Meidän pitää tehdä päätöksiä piittaamatta paineesta ja miettiä, mikä on parasta lajille.

Viime helmikuussa IIHF ilmoitti, että Venäjä ja Valko-Venäjä eivät voi osallistua IIHF:n alaisiin turnauksiin, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tardif on useaan otteeseen ilmoittanut, että hän haluaa Venäjän ja Valko-Venäjän mahdollisimman nopeasti takaisin kansainvälisiin jääkiekkotapahtumiin ja -kilpailuihin. Sama virsi jatkui tiistaina Helsingissä.

– Venäjän ja Valko-Venäjän paluu IIHF:n kilpailuihin tarkoittaisi, että sota on ohi. Kun sota on ohi, keskustelut ovat varmasti erityylisiä, Tardif sanoo.

Onko olemassa skenaariota, missä Venäjä ja Valko-Venäjä pelaisivat MM-kisoissa, vaikka sota Ukrainassa on edelleen käynnissä?

– Se olisi vaikeaa.

Muttei mahdotonta?

– En sanoisi mahdotonta, mutten tiedä kuinka se olisi mahdollista. Matkustaminen nykyisessä tilanteessa on vaikeaa. Kun sota on käynnissä, Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat eivät voi matkustaa. Se olisi iso ongelma, Tardif vastaa.

– Jos Venäjä ja Valko-Venäjä osallistuisivat, silloin pitäisi ensinnäkin taata, että se on turvallista pelaajille. Sodan alussa sanoimme, että hyllytämme maat vuodeksi. Maiden liittyminen takaisin ei ole käsissämme.

Selvää on, että Venäjä ja Valko-Venäjä eivät pelaa tämän kevään MM-kisoissa Tampereella ja Riiassa.

Kevään 2024 MM-kisat ovat vielä hämärän peitossa. Asia on uudelleen pöydällä, kun IIHF:n neuvosto kokoontuu 20. maaliskuuta Budapestissä.

– Tuolloin tarkastelemme tilannetta uudelleen ja päätämme, voivatko Venäjä ja Valko-Venäjä osallistua kauden 2023–24 tapahtumiin. Etenemme vuosi kerrallaan ja odotamme tilanteen paranevan, sanoo Tardif.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi viime viikolla tutkivansa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden mahdollisuutta palata kisoihin.

Tardif kommentoi varovaisesti KOK:n ulostuloa.

– KOK antoi kaksi ehtoa. Yksi liittyy siihen, että näiden maiden urheilijoiden on noudatettava antidopinglinjaa päästäkseen kilpailemaan. Tällä hetkellä emme tiedä, mikä on Venäjän dopingkontrolliprosessi. Tämän aiheen ympärillä yksistään on paljon kysymyksiä.

– Toinen ehto liittyy siihen, että urheilijat eivät saa tahoillaan edistää sotaa, mutta tämä kohta ei ole meille vielä täysin selvää. Siksi meillä on kokous KOK:n kanssa helmikuun puolivälissä, jotta ymmärrämme täysin mitä edellä mainittu ehto käytännössä tarkoittaa. Tästä syystä jatkamme keskusteluita KOK:n kanssa, selvittää Tardif.

Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumisesta vuoden 2026 talviolympialaisten turnaukseen tehdään päätöksiä IIHF:n kongressissa ensi vuoden huhtikuussa.

– Silloin meidän on organisoitava olympialaisten karsinnat, ja meidän on tiedettävä mitkä maat ovat mukana. Voi olla, että Venäjä on silloin mukana, Tardif sanoo.

– Olemme demokraattinen organisaatio, joka tekee päätökset ohjesääntöjen mukaisesti.