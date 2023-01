Naisleijonien ex-luotsista Pasi Mustosesta rajuja syytöksiä – kulissien takana tikittää aikapommi

Suekin tutkinta Pasi Mustosesta on valmistumassa. Naisten maajoukkueen entinen päävalmentaja suunnittelee vastatoimia.

Ilmapiiri Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen ympärillä on jännittynyt.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) tutkinta maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen toiminnasta on valmistumassa.

16 Naisleijonien maajoukkuerinkiin Mustosen päävalmentajakaudella (2014–2022) kuulunutta pelaajaa kertoi vuosi sitten anonyymisti Pelaajayhdistykselle kokeneensa epäreilua tai epäasiallista kohtelua Mustoselta. Yksi näistä pelaajista on tähtimaalivahti Noora Räty, joka on ainoana pelaajana kertonut asiasta julkisesti.

Suek on kuullut Mustosta useampaan otteeseen. Ilta-Sanomien sisäpiiristä saamien tietojen mukaan Mustosta vastaan on esitetty rajuja syytöksiä.

Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen pitää kielen keskellä suuta.

– Osapuolten kesken on edetty aika hyvin asiassa ja on saatu hyvin heidän näkemyksiään. Tutkinta on edelleen aktiivisessa vaiheessa ja sitä aktiivisesti työstetään, Ikonen sanoi.

Enempää hän ei voi tutkintaa avata. Ikonen ei osaa vielä luvata, milloin raportti on valmis.

– Olen hieman skeptinen, että se vielä tällä viikolla valmistuisi.

Kun raportti on valmis, Suek luovuttaa sen Jääkiekkoliitolle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Liitto pyysi Suekin apua, kun se sai Pelaajayhdistykseltä 16 naisten maajoukkuepelaajan valituskirjelmän Mustosen toimista.

Kulissien takana Mustosen odotetaan ryhtyvän koviinkin vastatoimiin raportin valmistuttua. IS:n tavoittama Mustonen sanoi odottavansa raportin julkaisua ennen kuin hän kommentoi asiaa.

Mustonen ryhtyi vastatoimiin jo lokakuussa, kun Suek aloitti tutkintansa.

Hän lähetti maajoukkuepelaajille kirjeen, jossa pyysi näitä asettumaan julkisesti entisen päävalmentajan tueksi.

– Yhden ”aikoinaan joukkueessa pelanneen” [toim. huom. Räty] pari kaveria on SJL:n [Jääkiekkoliitto] mukaan tulossa nimillään esiin syyttäen minua teidän epäasiallisesta kohtelusta. Niinpä SJL päätti olla ottamatta mitään kantaa asiaan eli pesi kätensä ja ilmoitti, ettei ole tukenani, Mustonen kirjoitti viestissä, jonka IS sai haltuunsa.

– Ymmärrän kyllä, että te pelkäätte häntä, mutta kaikkia teitä ei yksi ihminen voi vahingoittaa, Mustonen jatkoi Rätyyn viitaten.

Lopulta Mustosen tukijat julkaisivat lausunnon, jonka oli allekirjoittanut neljä Naisleijonien pelaajaa ja kuusi taustaryhmän jäsentä. Pelaajat olivat lajilegenda Riikka Sallinen, Linda Leppänen, Tanja Niskanen ja Sari Kärnä.

Lisäksi lausunnossa kerrottiin, että 16 muuta naisten maajoukkuepelaajaa oli sitoutunut tiedonantoon, mutta ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Pasi Mustonen toimi Naisleijonien päävalmentajana vuosina 2014–22.

Myös Mustosesta valittaneet 16 pelaajaa ovat Rätyä lukuun ottamatta pitäneet henkilöllisyytensä julkisuudelta salassa. Räty kertoi viime syksynä ilmestyneessä kirjassaan Leijonakuningatar (WSOY) ymmärtävänsä pelaajien arastelua Mustosta vastaan hyökkäämisessä.

– Itse toivoin, että asia saisi ulkopuolisen, riippumattoman tutkinnan, mutta ymmärsin pelaajia, jotka pohtivat yhä nimensä paljastamista asian etenemistä varten. Pelko hankalaksi leimaamisesta ja omasta asemasta urheilu-uran aikana ja sen jälkeen sai urheilijat lakaisemaan kokemiaan asioita maton alle. Sellaisen piti loppua, jotta asiat voisivat tulevaisuudessa muuttua, Räty sanoi kirjassa.

Räty ei halua kommentoida Suekin tutkintaa tai Mustosen mahdollisia vastatoimia.

Naisleijonista sittemmin jo väistyneiden Mustosen ja Rädyn sanasota nousi otsikoihin syksyllä 2021. Lopulta Mustonen jätti nimekkäimmän pelaajansa viime metreillä ulos Pekingin helmikuun 2022 olympiajoukkueesta.

Mustosen kahdeksan vuotta kestänyt päävalmentajakausi sai ikävän lopun, kun hän joutui palaamaan kesken olympiakisojen Suomeen perhesyiden takia.

Räty ilmoitti kirjassaan lopettaneensa maajoukkueuransa. Hän pelasi urallaan neljät olympialaiset ja saavutti Suomen paidassa MM-hopean, neljä MM-pronssia ja kaksi olympiapronssia.

33-vuotias Räty jatkaa uraansa seurajoukkuetasolla Hämeenlinnan Pallokerhossa ja toimii tänä keväänä Kiinan maajoukkueen maalivahtivalmentajana.