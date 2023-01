Jukka Jalonen joutui isoon leikkaukseen – ”Onneksi päätä ei ole leikattu”

Jukka Jalonen jättää EHT-turnauksen väliin.

Leijonat on uuden tilanteen edessä helmikuun toisella viikolla pelatussa EHT-turnauksessa, sillä Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen jättää Ruotsin-turnauksen väliin.

– Uusi juttu itselleni. Reilut 30 vuotta olen valmentanut ja tämä on ensimmäinen kerta, kun en pääse itse mukaan, Jalonen ilmoitti etäyhteyden välityksellä maanantain mediatilaisuudessa.

Jalonen, 60, joutui kirurgin veitsen alle kaksi viikkoa sitten, kun leijonavalmentajan polvi operoitiin.

Kyseessä ei ollut pieni operaatio. Polveen asennettiin uusi keinonivel.

– Kyllä tässä menee vielä muutama kuukausi, että pääsen täyteen iskuun. Yksi keppi on mukana ja köpöttelen sillä menemään. Uskon, että parin viikon päästä tästä olen jo aika hyvässä iskussa ja pystyn liikkumaan paremmin.

– Onneksi päätä ei ole leikattu. Pää toimii yhtä hyvin tai huonosti kuin ennenkin.

Sairausloman aikana matkustaminen EHT-turnaukseen ei ole vaihtoehto.

– Ruotsin-turnaus on viikon retki, jossa on paljon matkustamista. Se ei vain millään sopinut tähän ajankohtaan, kun olen sairauslomalla. Palaan vahvuuteen mukaan, kun olen terve.

Jalosen poissaolon takia Ruotsin-turnauksessa työnjako menee uusiksi.

– Hyvin kaverit varmaan hoitavat homman. Mikko Manner ottaa paikkani vastuuvalmentajana ja peluuttaa hyökkääjiä. Videovalmentaja Janne Hietaniemi tulee mukaan vaihtoaitioon. Hän tarkkailee Mannerin paikalla peliä ja hoitaa yhdessä Mannerin kanssa ylivoimaa, Jalonen selvitti.

– Pieniä fiksauksia. Uskon, että se vain motivoi pikkuisen poikia. Mielenkiintoinen nähdä, miten pääni pysyy kylmänä kotisohvalla, kun oma joukkue pelaa, hymähti Jalonen.

Jalosen valitsemassa joukkueessa on kuusi ensikertalaista. SM-liigasta mukana on 13 pelaajaa.

– Tämän kauden aikana Leijonissa on nähty yhteensä 15 debytanttia eli paljon on uusia pelaajia ollut ringissä. Nytkin kasassa on mielenkiintoinen ryhmä, josta löytyy potentiaalisia debytantteja ja kokemusta.

– Olemme seuranneet SM-liigaa todella tiiviisti ja meillä on laaja otanta pelaajista. Mukanamme on ollut melkein 70 pelaajaa, joten meillä on hyvä tatsi siitä, ketkä ovat onnistuneet. Tänä päivänä kun liigassa onnistuu, silloin pystyy myös pelaamaan EHT:llä, sanoo Jalonen.

Jalonen suuntaa maaliskuun puolella perinteiselle NHL-pelaajien tarkkailumatkalle Pohjois-Amerikkaan GM Jere Lehtisen kanssa.

– Menestyminen kansainvälisillä kentillä vaatii sen, että muutamia pelaajia on NHL:stäkin mukana, Jalonen sanoo.