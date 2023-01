Heinolassa pakka on pahasti levällään.

Peliittojen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä pelaavan Heinolan Peliittojen tulevaisuus on yhden unkarilaisen varassa.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan talousvaikeuksissa rypevä Peliitat sai viimein uuden hallituksen kasaan. Kokoonpano on erikoinen.

Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii kohuomistaja ja unkarilaispelaaja Zoltan Nagy. Nagyn, 25, lisäksi hallituksessa on Marko Nyman, jota oli ESS:n mukaan vaikea saada enää talkoisiin mukaan, vaikka Nyman on ollut hallitusvastuussa 40 vuotta.

Peliittojen velkataakka on suhteellisen raju. ESS:n mukaan Peliitoilla on erääntynyttä verovelkaa ”ainakin” 20 000 euroa. Tämän lisäksi Peliitoille on kertynyt velkaa Heinolan kaupungille yli 50 000 euroa.

Nagy on lupaillut panevansa rahaa likoon seuran pelastamiseksi, mutta hiljaista on ollut.

– Uudet omistajat tulivat mukaan sillä idealla, että he toisivat mukanaan lisärahoitusta, mutta sitä ei ole tullut lainkaan. Osakkeiden ostaminen entisiltä omistajilta ei sinällään tuonut Peliitoille yhtään mitään. Nagyn lupaamia rahoja odotellaan edelleen, kommentoi hallituksen sihteeri Marko Latvanen ESS:lle.

ESS ei tavoittanut Nagya kommentoimaan omistamansa seuran kuvioita.

Peliittojen hämyiset omistuskuviot nousivat tapetille viime joulukuussa, kun Peliittojen koko hallitus erosi.

Samalla paljastui, että seuran omistaakin unkarilainen Nagy, joka saapui täksi kaudeksi Suomi-sarjasta Heinolaan. Nagy on saanut peliaikaa Peliitoissa tällä kaudella vain kolmessa ottelussa (0+0).

Nagy uiskenteli Peliittojen omistajaksi viime kesänä, kun hollolalaisen squash-ammattilaisen Henrik Mustosen uutisoitiin hankkineen yllättäen enemmistöosuuden seuran osakkeista. Todellisuudessa omistaja onkin Nagy, jonka kanssa Mustosella on sijoitusyhtiö.

Seuran tilanne on kriittinen. Nyt kaikki riippuu siitä, minkä verran Unkarin miehellä on rahaa.

– En ollut enää lähdössä hallitukseen, mutta Nagy sai minut puhuttua mukaan, en oikein tiedä miten. Kovasti sieltä on tullut juttua, että rahaa olisi tulossa, mutta ei sitä ole ainakaan vielä näkynyt, Nyman sanoo ESS:lle.

Peliittojen sekavat omistuskuviot asettuvat mielenkiintoiseen valoon, sillä samaan aikaan paluusta suomalaiseen sarjakiekkoiluun haaveileva Jokerit ei näyttäydy toistaiseksi riittävän uskottavana hakijana Mestis-lisenssiä varten.

Herää kysymys, miten sekaisin Jokerien omistajuus- ja rahoituskuviot oikein ovat, jos Mestiksessä saa pelata tällä hetkellä Peliittojen kaltainen sekava organisaatio.

Jääkiekkoliiton liittohallituksen puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi aiemmin viikolla Yle Urheilulle, ettei Jokereiden paluusuunnitelma ole vielä riittävän tarkka.

– Ei ollut olemassa sellaista hakemusta, jolla olisi ollut mitään edellytyksiä tulla hyväksytyksi, Nummela linjasi.

Liittohallituksen piti käsitellä Team Jokerit Oy:n sarjapaikkahakemusta Mestikseen viime tiistaina, mutta Jokerit pyysi olla käsittelemättä heidän jättämäänsä hakemusta.

Tällä hetkellä Jokerien omistajuus, rahoitus ja pelipaikka ovat hämärän peitossa.

– Sarjapaikkoja myönnettäessä tilannetta tarkastellaan suhteessa lisenssiehtoihin, jolloin keskeisessä roolissa ovat hakijan omistajuus, rahoitus ja toiminnan järjestelyt kuten peli- ja harjoittelupaikka. Näiden asioiden pitää olla varsin pitkällä jo sarjapaikkoja myönnettäessä, liittohallituksen tiedotteessa ilmoitettiin.