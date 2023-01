Teemu Selänne latasi Valavuori Livessä suorat sanat Harry Harkimosta: ”Turha tulla sanomaan”

Teemu Selänne ei säästellyt sanojaan Aleksi Valavuoren haastattelussa. Häntä kismittää Jokerien sekava tilanne.

Teemu Selänne kritisoi Jokerien taustavoimia kovin sanoin tiistaina, kun narripaitojen paluuta suomalaisille pelikentille värkkäävä Team Jokerit Oy pyysikin yllättäen Jääkiekkoliiton liittohallitukselta lisäaikaa Mestiksen sarjapaikkahakemuksensa valmisteluun.

Keskiviikkona Selänne jatkoi kritiikkiään Aleksi Valavuoren Valavuori Live -ohjelmassa.

Selänne suuntasi kovat sanansa erityisesti Jokerien emoseuran Jokerit ry:n hallitukselle. Jokerit ry lähti edistämään Jokerien paluuta Team Jokerit Oy:n eikä Selänteen ympärille kootun Naurava Narri Oy:n kanssa.

– Olen miettinyt tätä koko syksyn ja talven. On turha syyttää Hjallista (Harry Harkimo) tai Jollea (Joel Harkimo) tai Jari Kurria. Isoin syypää, joka on laittanut brändin siihen tilaan missä se nyt on, on Jokerit ry:n hallitus, Selänne latasi.

Jokerien paluuprojekti vaikuttaa nyt olevan pahassa vastatuulessa. Jääkiekkoliitto teki selväksi tiistaina, että heidän näkemänsä hakemus ei ollut sitä tasoa, jolla sarjapaikka Mestikseen irtoaisi.

Valavuori kysyikin Selänteeltä, olisiko hän vielä uudestaan valmis ryhtymään Jokerien pelastustalkoisiin, jos sellainen tilanne tulisi eteen.

– Ilman muuta. Minä tiedän, että meidän porukka on valmis siihen. Tosin emme me sitä haikaile, Selänne vastasi ja sanoi pallon olevan Jokerit ry:llä.

– Ensiksi se vaatisi Jokerit ry:n hallituksen eroa. Sitten asian pitäisi olla niin, että alettaisiin yhdessä rakentamaan Jokerit ry:n ja fanien kanssa, Selänne sanoi.

Selänteen mukaan Nauravan Narrin suunnitelmana oli rakentaa Jokerien uutta tulemista usean sijoittajan voimin.

– Mehän emme halunneet yhtä ”Hjallista” omistajaksi, vaan halusimme 10–15 kaveria, jotka kaikki laittavat omaa rahaa, jotta projektista tulee ikään kuin oma lapsi, Selänne sanoi.

– Olisi ollut myös osakeanti faneille. Joku olisi voinut laittaa euron ja joku toinen enemmän, mutta ainakin voi sanoa, että on omistajana Jokereissa.

Selänne väläytteli ryhmänsä myöhemmin keskustelleen jopa täysin uuden seuran perustamisesta.

– Mehän puhuttiin, että pannaan Töölön Vesa pystyyn. Rakennetaan uusi juniorisysteemi ihan pikkupojista asti. Mutta onhan se haastavaa, Selänne sanaili.

Jokerien paluuta tällä hetkellä järjestelevän Team Jokerit Oy:n asioita johtaa toimitusjohtajana esittäytyvä Jarmo Koskinen sekä koko yhtiön osakekannan omistava Joel Harkimo. Muita tietoja ei oikeastaan ole kerrottu julkisuuteen.

SM-liigan johtajat puolestaan tekivät aiemmin hyvin selväksi, että Harkimon nimi on ainakin liigapiireissä punainen vaate, mikä heikentänee Jokerien paluuprojektin uskottavuutta.

Selännekään ei usko, etteikö Harry Harkimo olisi ainakin jollain tasolla mukana hankkeessa.

– Sanotaan näin, että ehkä ei ole operatiivisessa toiminnassa. Mutta en voi kuvitella, etteikö hän jotenkin olisi siellä mukana. Hän oli kuitenkin viime kesänä soitellut useampaan otteeseen Liigaan. Jos nämä kaikki asiat laittaa yhteen, niin turha tulla sanomaan, ettei ole missään tekemisissä.

Team Jokerit Oy yrittää nyt täydentää sarjapaikkahakemustaan. Jos se onnistuu ja hakemus hyväksytään, seuran täytyy vielä saada Mestis-lisenssi. Lisenssihakemuksen takaraja on maaliskuun lopussa.