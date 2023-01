Jokerit hakee paikkaa Mestiksestä – kohuseuran johtohahmona esiintyvä mies kertoo nyt suunnitelmista

Jokerien suunnitelmista saatiin lisätietoja maanantaina.

Jokerit aikoo hakea paikkaa jääkiekon Mestiksestä ensi kaudeksi. Näin sanoo seuran paluuhankkeen johtohahmona esiintyvä Jarmo Koskinen.

Koskisen, 63, mukaan seuran edustuksen uusi taustayhtiö Team Jokerit Oy lähettää sarjapaikkahakemuksensa Jääkiekkoliitolle tiistaina määräaikaan mennessä.

Koskinen kertoi Jokerien hakemuksesta ensin MTV:lle.

Koskinen on entinen Jokerien pelaaja ja työskennellyt muun muassa SM-liigan yhteysjohtajana.

Jarmo Koskinen, mikä on roolisi Jokerien paluuhankkeessa?

– Emme lähde niitä asioita tässä vaiheessa avaamaan, meiltä tulee tiedote lähipäivinä.

Miksi sitten olet esillä Jokerien paluussa ja vastaat kysymyksiin seurasta?

– Hyvä kysymys....ei se sinänsä ole epäselvää. Tarkoitus on, että kun saadaan tämä lisenssi, niin lähden sitten vetämään toimintaa.

Keitä on paluuhankkeen ja hakemuksen taustalla?

– Hankkeen taustalla on Team Jokerit Oy. Emme lähde tässä vaiheessa avaamaan tätä enempää – ennen kuin käydään se keskustelu, että mikä on avattavissa kesken hakemusmenettelyn.

Joko rahoitus on kunnossa?

– Ei mennä nyt...asiassa eteenpäin.

– Ymmärrän että on kiinnostusta ja periaatetasolla ymmärrämme vallan hyvin, että ihmisiä ärsyttää (kun emme voi kertoa). Sen takia tässä on hieman epämääräisesti viestitty. On sentään yritetty rauhoittaa tiettyjä tahoja.

Missä jäähallissa Jokerit aikoo pelata?

– Siinä on vaihtoehtoinen suunnitelma. Meillä on vahva usko...näkemys siitä, että saattaisimme aloittaa kauden ex-areenalla (entinen Hartwall-areena).

– Korostan, että emme ole millään tapana mukana hallikaupassa, eikä meillä ole kädet ratissa siinä asiassa. Mutta meillä on näkemys siitä, että se toteutuu ja saattaisimme aloittaa kauden siellä. Olemme silti joutuneet tekemään vaihtoehtoisen konseptin siihen, koska asiasta ei ole varmuutta.

Mitä voit kertoa tästä mainitusta vaihtoehtoisesta konseptista?

– En lähde avaamaan sitä. Käymme ensin sitä Jääkiekkoliiton kanssa läpi, että onko se mielekäs ja niin poispäin.

Joko joukkueen valmentajat on palkattu?

– En kommentoi.

Onko Jokereilla pelaajasopimuksia tehtynä?

– Ei ole vielä varsinaisesti pelaajasopimuksia, mutta keskeinen juttu tässä hankkeessa on Jokerit-yhteisö. Olemme halunneet turvata ry:n junioriputkesta tuleville lupaaville pelaajille...mahdollisuutta osallistua tähän toimintaan.

Tarkoittaako tämä mainitsemasi mahdollisuuksien tarjoaminen sitä, että on tarjottu ja solmittu sopimuksia?

– Se tarkoittaa sitä, että ne ovat ehdollisia Mestis-paikalle.

llta-Sanomat selvitti viime marraskuussa, että Team Jokerit Oy:n omistaa Harry Harkimon poika Joel Harkimo. Mikä on Harry Harkimon rooli Jokerien paluussa?

– Hän ei ole millään tavalla mukana siinä.

– Joel Harkimo on mukana. Harry Harkimolla ei ole roolia tässä.

Miten kuvailisit välejäsi Harry Harkimoon?

– Ei mulla ole mitään...päinvastoin, mulla on hyvät muistot 1990-luvulta ja niin poispäin.

Harry Harkimo ja Jarmo Koskinen kuvattuna vuonna 2013.

Miksi Jokerien paluusta on oltu näin salamyhkäisiä?

– Siellä on sellaisia asioita, jotka ovat keskeneräisiä ja alisteisia monille muille päätöksille. Turha on mennä sanomaan sellaisia asioita, joista ei ole saatu varmuutta.

– Tämä on ollut todella tuskaista meille, koska emme ole voineet avata keskeneräisiä asioita.

Koska odotatte saavanne päätöksen Mestis-paikasta?

– Se on Jääkiekkoliiton asia. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Sarjapaikan lisäksi pitää hakea myös lisenssiä Mestikseen, se on eri menettely. Lisenssihakemus on varmasti ajankohtainen sarjapaikan hyväksymisen jälkeen.