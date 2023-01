Teemu Selänne kertoi uudesta käänteestä huvilansa sähkölaskusopassa

Teemu Selänne haluaa selvittää, mistä hurjan korkeat sähkölaskut johtuvat.

Teemu Selänne on kertonut värvänneensä ammattilaisia tarkistamaan tilanteen Kirkkonummen-lukaalillaan, jonka valtavat sähkölaskut ovat olleet viikon kestopuheenaihe.

Selänne kertoi asiasta Twitter-tilillään vastatessaan Paavo Arhinmäen twiitistä alkaneeseen keskusteluun.

– Paljon tuli apuja ja nyt siellä on ammattilaiset tutkimassa asiaa, eiköhän se siitä järjesty. Kysehän ei ollut siitä että olisin valittanut, maksan tietysti sen mitä kuuluukin, Selänne kirjoitti twiitissään.

Kohu alkoi tiistaina, kun Selänne kirjoitti Twitter-tilillään saaneensa tyhjillään olevasta talosta 4 420 euron sähkölaskun, jonka päälle tuli vielä 814 euroa sähkön siirtomaksua.

Selänteen Kirkkonummella sijaitseva huvila on 600-neliöinen. Siinä on muun muassa uima- ja poreallas. Selänne sanoi, että altaat on tyhjennetty, saunaa ei ole käytetty ja talossa ylläpidetään vain 15 asteen peruslämpötilaa.

Myöhemmin Selänne sanoi, että huvila kuluttaa kuukaudessa 14 000 kilowattitunnin edestä sähköä. Lukema hämmästytti sähköalan asiantuntijoita.

Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos kuvaili Ilta-Sanomien haastattelussa Selänteen sähkölaskua poikkeuksellisen korkeaksi.

– Jotain vikaa siellä talossa on, jos tässä ei ole oikeasti kyse esimerkiksi Carunan kolmen kuukauden laskusta. Onko siellä ikkuna auki, vuotaako lämminvesihana jostain? Toivottavasti siellä ei ole sattunut vesivahinkoa, Lindroos pohti.