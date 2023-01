Virkamies latasi kovaa tekstiä jääkiekkoväen suuntaan katsomohuliganismista – näin SM-liigapomo kommentoi rajuja väitteitä

SM-liigan toimitusjohtaja ei koe, että katsojien häiriökäyttäytyminen on ongelma liigassa.

Onko katsomohuliganismi ongelma suomalaisissa urheilutapahtumissa?

Kysymys nousi pinnalle tällä viikolla, kun kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) ilmaisi huolensa urheilutapahtumien häiriökäyttäytymisestä Helsingin Sanomille.

Kiuru esittää porttikieltojärjestelmää urheilutapahtumiin. Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kiurun näkemyksen mukaan huliganismi on viime vuosina lisääntynyt urheilutapahtumissa.

Nykyisen lain nojalla häiriökäyttäytymisestä ei voi antaa porttikieltoa. Porttikieltojärjestelmän toteutus vaatisi lain säätämistä.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoi HS:lle, että häiriköinti on leimannut jalkapalloa siksi, että ”olemme ainoa laji, joka valvoo itse katsomotoimintaa”.

Helsingin poliisilaitoksen pääyhdyshenkilön Jarno Laurikaisen mukaan häiriökäyttäytyminen ei ole vain jalkapallon ongelma.

– Jostain syystä media kirjoittaa enemmän jalkapallokatsomoissa tapahtuvista ongelmista kuin jääkiekon ongelmista, Laurikainen kommentoi HS:lle.

– Jääkiekko-otteluissa on ihan samalla tavalla ellei jopa enemmän järjestyshäiriöitä. Useimmiten ne ovat perinteisiä alkoholiin liittyviä järjestyshäiriöitä. Jääkiekossa on samalla tavalla (kuin jalkapallossa) kannattajakulttuuriin liittyviä sovittuja metsätappeluita.

Miltä kommentit kuulostavat, SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki?

– No, ensinnäkin liigassa on 450 runkosarjapeliä eli pelimäärä on valtava, mutta voin yleisesti todeta että ottelutapahtumat ovat hyvin turvallisia. Varmasti yksittäisiä, mahdollisia pieniä alkoholiin liittyviä häiriöitä tapahtuu, mutta ne ovat vähäisiä. Jokainen joka on käynyt liigaotteluissa, on varmasti havainnut, ettei tällaisia isoja joukkotappeluita meidän otteluissamme ole.

– En myöskään koe, että tässä kannattaa hakea mitään vastakkainasettelua lajien välille. Liigaottelut ovat turvallisia tapahtumia, joissa järjestystä valvotaan ja siellä on tiukka valvonta, jolla halutaan taata kaikkien katsojien turvallisuus.

Pitääkö Laurikaisen väite paikkansa?

– En tiedä, minkälaista tilastoa poliisilla on, mihin hän viittaa, mutta koen, että meillä turvallisuus on tärkeässä roolissa.

Onko katsojien häiriökäyttäytyminen ongelma SM-liigassa?

– Jokainen yksittäinen häiriö on tietenkin ikävä, eikä niitä voi missään tapauksessa hyväksyä, mutta en näe, että se on ongelma. Ottelutapahtumat ovat turvallisia.

Montako häiriökäyttäytymistapausta SM-liigassa on ollut tällä kaudella?

– Nämä ovat hyvin vähäisiä. Puhutaan ihan muutamista yksittäistapauksista.

Onko häiriökäyttäytyminen lisääntynyt?

– Meillä ei ole mitään sellaista tietoa, että olisi lisääntynyt. Yksittäisiä tapauksia on ollut, mutta ne ovat hyvin vähäisiä valtavaan ottelu- ja katsojamäärään suhteutettuna.

Raumalla, Äijänsuon jäähallissa nähtiin raju välikohtaus viime syyskuussa.

Millainen käytäntö SM-liigalla on häiriökäyttäytyjien suhteen?

– Ottelutapahtumassa aina kotiseura vastaa tapahtuman järjestämisestä ja kyseinen seura vastaa ja huolehtii tapahtuman turvallisuudesta. Liigan näkökulmasta keskustelemme kaikkien seurojen turvallisuusorganisaatioiden kanssa, jaamme tietoa ja keskustelemme millaisia asioita pitää kehittää.

Minkälaiset työkalut SM-liigalla on kamppailla häiriköitä vastaan?

– Tietysti yksittäiseltä henkilöltä, joka aiheuttaa turvallisuusriskin, voidaan evätä sisäänpääsy tapahtumaan. Sitä kautta on työkaluja ja voimme tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Isommista toimenpiteistä meidän täytyy keskustella yhdessä viranomaisten kanssa.

Tällä hetkellä tapahtumajärjestäjiltä puuttuvat keinot kieltää häiriköiden pääsy tapahtumiin.

Liputatko porttikieltojärjestelmää?

– Meidän täytyy liigan sisällä keskustella ja yhdessä muidenkin tahojen kanssa siitä, millaisia ajatuksia kaikilla on. Totta kai tämmöiset työkalut helpottaisivat.