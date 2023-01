Kommentti: Tomi Lämsä laukoi käsittämätöntä tekstiä Nuorista Leijonista – kumosi aiemmat puheensa

Nuorten Leijonien päävalmentaja Tomi Lämsä piikittelee turhaan SM-liigaseuroja, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Nuorten Leijonien MM-turnaus päättyi viikko sitten Kanadassa katkeralla tavalla, kun Ruotsi nousi puolivälierissä 3–2-voittoon. Nuoret Leijonat jäi edellisen kerran mitalipelien ulkopuolelle viisi vuotta sitten.

Jääkiekkoliiton johtoporras on ehtinyt jo linjata, että päävalmentaja Tomi Lämsä jatkaa Nuorten Leijonien päävalmentajana alkuperäisen sopimuksen mukaisesti eli kevääseen 2024 asti.

– Analysointi ja valmistautuminen on jo aloitettu uuteen kauteen. Iso kuva on se, että voitetaan sitten mestaruuksia tai pudotaan puolivälierissä, niin lähtökohtaisesti kone toimii samalla tavalla. Pysähdytään, analysoidaan, tehdään johtopäätökset ja jatketaan matkaa, ilmoitti liiton puheenjohtaja Harri Nummela viime viikolla.

Nummelan puheenjohtajakauden alussa kuusi vuotta sitten oli toinen ääni kellossa, kun Nuorten Leijonien päävalmentaja Jukka Rautakorpi sai kenkää kesken MM-kisojen.

Tällä kertaa Nuoret Leijonat löi tiskiin turnauksen parhaan esityksensä puolivälierässä, mutta päätöserässä joukkue kyykkäsi ratkaisevilla hetkillä.

Kokonaisuutena joukkue jätti erittäin sekavan kuvan. Peli ailahteli ihmeellisen paljon turnauksen aikana niin yksilö- kuin joukkuetasolla.

Jälkianalyysissa pitää katsoa kriittisesti sekä valmennuksen tekemisiä että nykyistä pelaajatuotantoa.

Liiton puolella analysointi tarkoittaa sitä, että Lämsän työtä arvioi muun muassa Lämsä itse, sillä hän on yksi kolmesta, jotka jakavat huippu-urheilujohtajan tehtävät Jääkiekkoliitossa.

On mielenkiintoista nähdä, miten tehokasta tällainen itsereflektointi on.

Lämsä avasi sanaisen arkkunsa Ylen haastattelussa viikonloppuna. Lämsän mukaan nuoret pelaajat tarvitsevat enemmän vastuuta SM-liigassa.

– Turnaus näytti sen. Pelin vaatimus on niin kova. Jos tulet kuuden minuutin pelaajana ja hyppäät äkkiä 18 minuutin pelaajaksi, siihen on vaikea sopeutua kahdessa viikossa. Turnauksen kärkimaiden pelaajat tahkoavat Pohjois-Amerikan juniorisarjoja ja omia kansallisia sarjojaan huippurooleissa. Se on todella tärkeä huomio, Lämsä kommentoi.

Lämsän kommentit ovat hämmentävää luettavaa.

Eipä olisi ensimmäisenä tullut mieleen, että Nuorten Leijonien päävalmentaja syyttää heikosta turnausmenestyksestä osaltaan SM-liigaa ja liigaseuroja.

Varsinkin, kun kuluneen vuosikymmenen arvokisamenestystä on perusteltu nimenomaan sillä, että Nuorten Leijonien MM-joukkue koostuu nykyisin pääasiassa SM-liigassa pelaavista pelaajista.

Samaa säveltä soitteli myös Lämsä ennen MM-kisoja.

– Kaikki pelaajat tulevat käytännössä aikuisten maailmasta ja liigajoukkueista. Heitä on valmennettu kuten ammattilaisia valmennetaan, Lämsä kommentoi tuolloin.

– Tänä vuonna nuorten pelaajien on ollut aavistuksen haastavampi löytää isoja ruutuja liigajoukkueista, sillä SM-liigassa pelaa tällä kaudella Euroopan mittapuulla todella vahvoja ja nimekkäitä ryhmiä. Se on kuitenkin ehdottomasti etumme, että pelaajat saavat olla liigaseurojen valmennus- ja toimintaympäristössä mukana.

Nyt nämä puheet näyttäytyvät oudossa valossa.

Ruotsi kaatoi Nuoret Leijonat MM-kisojen puolivälierässä Monctonissa 2. tammikuuta.

Ylen haastattelusta jäi kuva, että Lämsä ulkoistaa ongelmia ja vetäytyy vastuustaan.

Lämsän mukaan nuorten MM-kisojen taso on ottanut ”valtavan loikan” eteenpäin edellisistä kisoista – jotka pelattiin neljä kuukautta sitten Edmontonissa.

Silloin Nuoret Leijonat eteni finaaliin, jossa Kanada vei voiton jatkoajalla. Nuoret Leijonat ei ollut edellisessä turnauksessa mukana merkittävästi laadukkaammalla kokoonpanolla kuin nyt vuodenvaihteessa.

Antti Pennanen sai kuitenkin revittyä kokoonpanosta maksimin irti.

Nuorten Leijonien ryhmästä puuttui pelillistä johtajuutta, mutta johtajuusvaje ulottui myös vaihtopenkin taakse.

Lämsä ei kyennyt tuomaan pelitavallista kilpailuetua, eikä yksilöistä rakentunut toimivaa kokonaisuutta missään vaiheessa turnausta.

Yhdeksän viime vuoden aikana pelkästään nuorten MM-kisoissa Suomi on saavuttanut kolme kultaa (2014, 2016, 2019), hopean 2022 ja pronssin 2021.

Näiden vuosien aikana ei ole kuultu puheenvuoroja, joissa olisi vaadittu nuorille pelaajille lisää peliaikaa SM-liigassa. Se olisi ollut täysin järjetöntä, koska 15 joukkueen liigassa pelipaikkoja on auennut nuorille liiankin helposti.

SM-liigassa on pelannut nuorukaisia, joilla ei olisi ollut takavuosina mitään asiaa liigajäille. Näiden pelaajien kehityspaikkana oli joko Mestis tai A-nuorten sarja.

Nykyisin sarjat eivät palvele nuoria pelaajia riittävän hyvin, kun näivettynyt Mestis korisee henkitoreissaan ja U20-sarja on paisunut 24 joukkueen kirjavaksi tilkkutäkiksi.

Nuorten Leijonien joukkueesta kahdeksan pelaajaa on pelannut tällä kaudella SM-liigassa yli 14 minuuttia ottelua kohti. Pienempien minuuttien pelaajia on vino pino.

On pelkästään tervettä, että SM-liigan taso on noussut, eivätkä junnut voi kävellä samalla tavalla aikuisten ammattilaissarjaan kuin aiemmin.

Jos alle 20-vuotiaita pelaajia halutaan nähdä isommissa rooleissa liigajäillä, resepti on hyvin yksinkertainen: nuorten pitää olla luistelu- ja yksilötaitotasoltaan sekä kamppailuvalmiudeltaan parempia jääkiekkoilijoita. Almujen jakelu ei auta ketään.

Vaikka NHL:ssä on tällä hetkellä enemmän suomalaisia tähtipelaajia kuin koskaan ennen, 2020-luvun NHL:n varaustilaisuuksissa huippuyksilöt ovat olleet harvassa.

Myös ruohonjuuritasolta kantautuu hälyttäviä signaaleja. Paljon kehutun leijonapolun rapautumisesta on näkyvissä selkeitä merkkejä.

On perusteltua kysyä, tuottaako suomalainen järjestelmä tällä hetkellä riittävästi kansainvälisen tason huippupelaajia. Lajin parissa työskentelevät ovat aidosti huolissaan siitä, mitä lajitaitoja junioreille opetetaan ja mitä taitovalmentajilta vaaditaan.

Katseet kääntyvät suomalaisen juniorivalmennuksen ja pelaajapolun kehittämiseen, josta vastuun kantaa Jääkiekkoliitto, jossa puolestaan yksi asia on viime vuosina ollut johdonmukaista: johtajuuden puute.