Palloliitto valitsi Aki Hyryläisen Hannu Tihisen työn jatkajaksi

Aki Hyryläinen aloittaa Palloliiton urheilutoimenjohtajan maaliskuun alussa.

Palloliiton urheilutoimenjohtajaksi on valittu Aki Hyryläinen, 54, kertoo Palloliitto tiedotteessaan. Hän korvaa tehtävässä Hannu Tihisen, joka siirtyi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan kansainvälisen jalkapallon kehitysosaston asiantuntijaksi.

Entinen jalkapalloilija ja filosofian maisteri on Hyryläinen on työskennellyt pitkään Mercuri Urvalilla, joka on erikoistunut ylimmän johdon ja asiantuntijoiden rekrytointiin ja suorahakuun.

A-maajoukkueessa Hyryläinen pelasi 25 ottelua. Seuratasolla hän voitti kahdesti HJK:n pelaajan Suomen mestaruuden, kolmesti Suomen cupin ja Tanskassa Tanskan cupin.

Palloliiton urheilutoimenjohtajana Hyryläisen vastuulla on urheilutoiminnan organisointi, talous ja toiminnan seuranta. Hyryläinen edustaa Palloliittoa kansainvälisten jalkapallojärjestöjen kokouksissa ja tapaamisissa ja toimii yhteistyössä kotimaisten sidosryhmien kanssa.

– Mielenkiinnolla jatkan Hannu Tihisen tekemää erinomaista työtä yhteistyössä Palloliiton asiantuntijoiden, seurojen ja pelaajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Työn keskiössä on kokonaisvaltainen suomalaisen jalkapallon ja futsalin jatkuva kehitys. Jalkapallolla ja futsalilla on Suomessa erittäin merkittävä yhteiskunnallinen painoarvo. Kaikilla täytyy olla mahdollisuus hakeutua lajin pariin ja kokea pyöreän pallon tuoma yhteisöllisyys ja ilo, Hyryläinen sanoi Palloliiton tiedotteessa.