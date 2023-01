17-vuotias teinitähti pani pystyyn historiallisen show’n – Raimo Summanen pamauttaa kovan ennustuksen

Connor Bedard on kiekkomaailman seuratuin teini.

Potentiaali on ollut jo pitkään tiedossa, mutta silti Kanadan megalupaus Connor Bedard pystyi lyömään ällikällä monet asiantuntijat nuorten MM-jäillä.

Bedard, 17, pani historiallisen näytöksen pystyyn Nuorten MM-kisoissa Halifaxissa. Samalla hype teinitähden ympärillä vain kiihtyy.

– Olen miettinyt tätä paljon. Mielestäni Bedard on nuori jääkiekon Lionel Messi. Bedard pelaa ja luo pienikokoisena (178 cm) pelaajana peliä eri tavalla kuin muut. Pieni on taas kaunista, asiantuntija Raimo Summanen linjaa.

– Jos 10 vuotta sitten olisi sanottu, että alle 180-senttinen pelaaja on The Next One ja tulee dominoimaan NHL:ään, sitä ei olisi kovin helposti uskottu.

Bedard on pelaaja, joka saa Summasessa sisäisen lätkäromantikon syttymään poikkeuksellisella tavalla.

– Bedard on pelaajana ilmiö. Jos hän onnistuu ja hänestä tulee dominoiva pelaaja – jääkiekon Messi – NHL:ssä, tämä on juuri sitä, mitä jääkiekko tarvitsee. Bedardin pelissä on poikkeuksellista taiteellista aspektia. Siksi luulen, että Bedardin kaltaisesta pelaajasta voi tulla isompi asia jääkiekolle kuin nyt kuvitellaankaan, Summanen visioi.

Raimo Summanen on vakuuttunut suuresti Bedardin pelaamisesta.

Bedard teki tyrmäävää jälkeä MM-jäillä ja voitti ylivoimaisella erolla turnauksen pistepörssin. Kanadan ihmepoika mätti seitsemässä ottelussa yhdeksän maalia ja 23 pistettä, mikä on nuorten MM-historian neljänneksi korkein pistemäärä.

Bedard rikkoi Kanadan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kaikkien aikojen piste- ja maaliennätyksen ja juhli MM-kultaa.

Yhden turnauksen piste-ennätys on Ruotsin Peter Forsbergilla, joka teki vuodenvaihteessa 1992–93 seitsemässä ottelussa 31 (7+24) pistettä.

Alle 18-vuotiaiden piste-ennätyksen Bedard ryösti jo aiemmin Tshekin Jaromir Jagrilta (5+13=18).

Puolivälierissä Slovakiaa vastaan Bedard rikkoi Kanadan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kaikkien aikojen piste- ja maaliennätyksen.

Ikänsä puolesta Bedard saisi vielä kaunistella lukemia ja pelata kaksissa seuraavissakin nuorten kisoissa, mutta heti ensi kaudella pelipaikka löytyy jonkun onnekkaan NHL-seuran kärkiketjusta.

Bedard on Kanadan uusi kultapoika.

Bedard on kiistaton ykkösvaraus ensi kesän NHL:n varaustilaisuudessa. Kevään NHL:n varauslotto sinetöi, mihin seuraan hän päätyy.

– Yksi jätkä voi muuttaa koko organisaation suunnan. Siksi hän vaikuttaa NHL:ssä paljon jo nyt, vaikka ei ole pelannut siellä peliäkään.

Teknisten ja fyysisten huippuominaisuuksien lisäksi Bedard erottuu massasta vaikeammin mitattavilla ominaisuuksilla. Poikkeuksellisella pelaajalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kenttää ja pelata vaistoilla.

– Kungfu-mestari Bruce Lee sanoi aikanaan, että taistele kuin vesi. Bedardissa ja Messissä on tätä samaa eli he eivät ole maailman isoimpia tai nopeimpia, mutta he ottavat tilan haltuun ja pystyvät kiertämään eri esteet kentällä ovelasti. Näiden pelaajien kohdalla aika hidastuu ja he käsittelevät aikaa eri tavalla kuin moni muu pelaaja, Summanen sanoo.

North Vancouverin pojasta povataan lahjakkainta jääkiekkoilijaa sitten Connor McDavidin. Vertailun vuoksi: varausvuotenaan McDavid nakutti nuorten MM-kisoissa seitsemässä ottelussa tehot 3+8.

– Bedard on pienikokoinen, mutta hän ottaa tilan haltuun järkyttävän isosti. McDavidiin verrattuna Bedard pelaa rohkeammin pienessä tilassa ja voittaa kamppailuja katujätkämäisellä asenteella. Pelityylissä on jotain alkukantaista, kun hän taklaa ja puoliagitoi vastustajia. Nuoressa Sidney Crosbyssa oli sitä samaa, Summanen vertaa.

Ja sitten on se laukaus. Bedard on erottunut laukaustaidollaan jo 13-vuotiaasta lähtien. Asiantuntijat arvioivat, että Bedardin laukaus on jo nyt maailman top 5 -tasoa.

– Näyttäisi siltä. Sitä on parempi arvioida sitten, kun hän siirtyy miesten peleihin, mutta on se kuti älytön, Summanen hämmästelee.

Kanadan ihmeteini on vaikea pysäytettävä.

Teknisesti Bedardin laukaus hipoo täydellisyyttä. Laukaus on räjähtävän painava. Hän hyödyntää mailansa ominaisuuksia poikkeuksellisen hyvin ja pystyy tuottamaan kehon nopeudella laukauksia erittäin hyvin erilaisista asennoista.

– Hän osaa muuttaa kiekon linjaa poikkeuksellisen hyvin vetovaiheessa. Välillä hän pystyy muuttamaan laukauslinjaa ilman jalkalinjan muutosta, ja välillä taas hän tekee jaloilla ison painosiirron, jollaista tuon kokoisen pelaajan ei pitäisi pystyä tekemään. Laukausvalikoimassa on huimaa vaihtelua, analysoi Summanen.

Bedard on hakannut järisyttäviä pistemääriä nassikasta saakka eri juniorisarjoissa.

Tällä kaudella Bedard on pelannut Kanadan junioriliigassa WHL:ssä Regina Patsin paidassa ja tehnyt 28 ottelussa tehot 27+37=64.

– Hän on 11-vuotiaasta lähtien joka vuosi tehnyt kauhean määrän pisteitä. Se paine tehdä tulosta on ihan eri tasolla kuin muilla niin sanotuilla normipelaajilla. Ei riitä, että pelaaminen on kaunista, Summanen muistuttaa.

Bedard on tottunut kantamaan kiekollista vastuuta.

Bedard ei ole tyyliltään perinteinen sentteri, joka rytmittää ketjunsa peliä ja sahaa työteliäästi kahteen suuntaan. Bedard on enemmän hyökkäysten päättäjä, jolla on valtava halu ratkaista ja kantaa kiekollista vastuuta.

– Bedard pelaa peliä eikä vaan kiekkoa. Bedard on persjalkainen ja patukkamainen luistelija, mutta hänen vauhtinsa on aina mukautunut pelin mukaan, Summanen sanoo.

– Viime kaudesta tähän kauteen verrattuna Bedard on ottanut isoja kehitysaskelia jo pelkässä liikkeessä. Bedardille ja muille superpelaajille yksi indikaattori on se, että he liikkuvat lähes yhtä kovaa niin kiekolla kuin kiekottomana.

Bedard on voittanut nuorella iällään jo kaksi alle 20-vuotiaiden MM-kultaa ja yhden alle 18-vuotiaiden MM-kullan.

Ensi kaudella Bedard pelaa NHL:ssä valtavat odotukset niskassaan.

– Jääkiekon evoluutiossa nykyisin taito ja vauhti korostuvat. Pohjois-Amerikassa ja NHL:ssä mennään kaupallisuus ja viihde edellä, mikä tarkoittaa, että tällaisille Bedardin tyylisille pelaajille halutaan NHL:ssä luoda olosuhteet onnistua. Se on ollut viime vuosien trendi. Kaikki ajattelevat, että tästä hyppy miesten tasolle onnistuu automaattisesti, mutta se ei ole helppoa, huomauttaa Summanen.

– Välillä huippulupauksista tulee tavallisia pelaajia, kun he siirtyvät miesten tasolle. Bedardin kohdalla riski tosin on pienempi. On kiinnostava nähdä, miten hän kehittyy seuraavien 3–4 vuoden aikana.

Kehityskohteet liittyvät vähemmän yllättäen puolustuspelaamiseen ja kokonaisvaltaisuuteen. Tällä hetkellä Bedard käyttää energiastaan lähes kaiken hyökkäyspelaamiseen.

– Bedard miettii pelaamista 95-prosenttisesti hyökkäyssuuntaan. Bedard puolustaa periaatteessa vain kiekkoa ja muuten vaanii katkoja. Se toimii junioritasolla hyvin, mutta usein miesten tasolla sitä ei voi tehdä samalla tavalla, koska puolustamiseen pitää osallistua aktiivisemmin, Summanen ruotii.

Sentterin tehtäviin kuuluu kiekottomana pelin alla 1–1-tilanteiden kamppailupuolustaminen ja syöttölinjojen peittäminen. Bedard ei toimi näin, kun hän pelaa sentterinä.

– Hän rikkoo kaavaa ja saa kiekkoja itselleen erikoisista paikoista. Jos nyt nähtävä tapa toimii samalla tavalla miestenkin tasolla, siinä tapauksessa Bedard luo puolustuspelaamisen käsitettä uudelleen sentterinä. Se olisi ihanaa.

Teinitähden huippulahjakkuus on sekä siunaus että kirous. Bedard kantaa poikkeusyksilön painolastia niskassaan uransa loppuun asti.

– Aivan kuten aiempienkin poikkeusyksilöiden, kuten Wayne Gretzkyn, Crosbyn ja muiden, Bedardiin kohdistuu valtavan ihailun lisäksi myös kateutta. Hän kantaa järkyttävän isoa taakkaa, mutta hän näyttää tekevän sen hyvin.

– Hänet arvioidaan uransa loppuun asti henkilökohtaisten pisteiden ja joukkueen voittojen kautta. Se leima ja näkymätön paine ei poistu ikinä. Halusi hän sitä tai ei, Summanen naulaa.