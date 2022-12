Yllätysnimi nousi Nuorten Leijonien sankariksi – näin Tomi Lämsä vastasi kuumaan kysymykseen

Nuorten Leijonien ykköstähti seisoi tolppien välissä Latviaa vastaan.

Lähtökohdat eivät lupailleet suurta jännitysnäytelmää, mutta vaatimattomiin odotusarvoihin nähdenkin Suomen ja Latvian välisestä nuorten MM-kisojen ottelusta kehkeytyi puuduttava näytelmä torstai-iltana Kanadan Monctonissa.

Suurena ennakkosuosikkina lähtenyt Suomi kaatoi piskuisen Latvian nihkeän esityksen jälkeen 3–0.

Turnauksen toinen voitto nosti Nuoret Leijonat seitsemään pisteeseen ja B-lohkon kärkeen.

Voitosta huolimatta Nuorten Leijonien kopissa ei ole syytä heitellä lakkia ilmaan. Ottelun kulusta kertoo paljon se, että Nuorten Leijonien paras pelaaja seisoi tolppien välissä.

Toisen ottelun putkeen pelannut Jani Lampinen oli mies paikallaan. Kiekko-Espoon 19-vuotias maalivahti torjui Latviaa vastaan 31 kertaa.

– Lampiselle nollapeli ja meiltä erinomaista alivoimapelaamista. Siinä oli kaksi isoa asiaa voittamiseen, niputti päävalmentaja Tomi Lämsä TV5:n haastattelussa.

Lampinen on ottanut niskalenkin veskarien kaksintaistelussa Aku Koskenvuota vastaan. Koskenvuo torjui avausottelussa Sveitsiä vastaan 88,9 prosentin tarkkuudella. Lampisen torjuntaprosentti on kahden ottelun jälkeen vakuuttava 96,4.

Tilastojen ja peluutuksen valossa näyttää siltä, että Nuorten Leijonien veskarihierarkiassa marssijärjestys on selvä. Lampinen lienee joukkueen ykköstorjuja turnauksen loppuun.

Lämsä kommentoi kuitenkin maalivahtitilannetta kieli keskellä suuta.

– Meillä on kaksi erinomaista maalivahtia täällä, ja jatketaan sillä samalla.

Nuoret Leijonat sai Latviaa vastaan väkevän lähdön. Ilveksen raamikas hyökkääjälupaus Jani Nyman täräytti avausmaalin reilun neljän minuutin jälkeen. Tässä vaiheessa kaikki näytti soljuvan kuin tanssi. Toisin kävi.

– Sen jälkeen luultiin asioita. Ensimmäinen jäähy (avauserässä) sotki meidän pelaamistamme, Lämsä myönsi.

Huolimaton kiekollinen pelaaminen yhdistettynä löperöihin jäähyihin käänsi momentumia Latvialle, joka sai Suomen ajoittain yllättävän kovaan mankeliin. Lampinen piti joukkuettaan vaikeilla hetkillä pystyssä.

– Oli aika vaikea peli. Alkuun ei tullut hirveästi tilanteita. Sen jälkeen tuli paljon vetoja, jolloin pitää olla aina valmiina. Ei voi hengähtää hetkeksikään, Lampinen niputti TV5:n haastattelussa.

Pelillisesti Nuorilla Leijonilla riittää työsarkaa ennen turnauksen pudotuspelivaihetta.

Lauantaina edessä on alkulohkon päätösottelu USA:ta vastaan. Sen jälkeen edessä on turnauksen kohtalonottelu eli puolivälierä, jossa homman nimi on tulos tai ulos.

Lämsä penää joukkueeltaan jämäkämpää otetta sekä hyökkäys- että puolustusalueella. Kaksinkamppailu- ja irtokiekkopelaamisen on parannuttava pudotuspelivaiheessa.

– Meidän pitää saada kiekkoja viivasta läpi ja saada kakkoskiekkoja, ja sitä kautta päästä maalintekopeliin kiinni.

– Toisaalta puolustusalueen puolustuspelaamista pitää tiivistää. Kiekot tulevat liian helposti läpi ja syntyy 50–50-kiekkoja, joista vastustaja saa turhaan momentumia. Siinä on kaksi isoa kehitettävää asiaa, Lämsä sanoi.

Nuorten Leijonien riveistä puuttui Latviaa vastaan Lukon puolustaja Kalle Ervasti, joka oli sairaana. Ervasti on ollut takalinjojen näkyvimpiä hahmoja toistaiseksi.

Ervastin pelikunto oli Latvia-ottelun jälkeen vielä arvoitus. Naftaliinissa odottaa 16-vuotias superlupaus Aron Kiviharju, jonka kisapassia ei ole leimattu. Kiviharjun nostaminen pelaavaan kokoonpanoon ei ole poissuljettu vaihtoehto Lämsän mukaan.

– Katsotaan mikä Kallen tilanne on. Se ratkaisee, Lämsä sanoi.