IS seuraa nuorten MM-jääkiekon torstaiherkkua Suomi–Latvia.

Suomi kohtaa jääkiekon nuorten MM-kisojen alkulohko-ottelussa torstaina Latvian. Ottelu alkaa kello 18.

Kahdesta avausottelustaan neljä pistettä kerännyt Nuoret Leijonat on B-lohkossa toisena. Yhden pisteen Latvia on viidentenä eli viimeisenä. Se on päästänyt kahdessa ottelussa yhteensä kahdeksan maalia.

Lohkojen neljä parasta etenee jatkoon.

