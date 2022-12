Raimo Summanen nostaa esille kuuman kysymyksen Nuorista Leijonista – ”Luuliko Suomi?”

Raimo Summanen varoo tuomitsemasta Nuoria Leijonia, vaikka löysi MM-avauksesta parannettavaa.

Asiantuntija, valmentaja ja entinen huippupelaaja Raimo Summanen ei vielä sytyttänyt tuomionrovioita, vaikka Suomi kärsi nuorten MM-kisojen avausottelussaan yllätystappion Sveitsille.

– Nuorissa, kuten aikuisissakin, turnauksen eka peli täytyy panna omaan viitekehykseensä. Ei kannata vielä vetää liian suuria johtopäätöksiä, Summanen arvioi rauhallisesti Ilta-Sanomille.

Sveitsi voitti jatkoajalla ratkenneen ottelun 3–2. Summanen kiinnitti huomiota laukaisutilastoon: Suomen maalivahti Aku Koskenvuo torjui ottelussa kymmenen kutia enemmän kuin sveitsiläiskollegansa Kevin Pasche. Tilasto antaa ymmärtää, että Sveitsi jyräsi päälle vahvasti.

– Vaikka Sveitsi sai enemmän laukauksia, Suomellakin oli tilanteita. Paikkojen määrä ensimmäisessä erässä oli yllättävänkin suuri. Suomella kuusi tai seitsemän paikkaa, joista läväytettiin yli tai ohi.

Summanen nosti esille kysymyksiä, joihin tarvitaan nopeita vastauksia: Nuorten Leijonien MM-urakka jatkuu jo tiistai-iltana Slovakiaa vastaan.

– Suomella on paljon hyökkäys- ja maalintekovoimaa, mutta en tiedä, että luuliko Suomi Sveitsiä vastaan menevänsä tekemään muutaman helpon maalin.

Tunnetason säätäminen täyteen tasapainoon seuraaviin otteluihin ei ole yksinkertainen asia.

– Jäähyä ei saisi ottaa, mutta tunne pitäisi saada päälle.

Etenkin yksi asia Suomen ylivoimapelissä kiinnitti kokeneen, kaiken nähneen kiekkopersoonan huomion.

– Kaikki tietävät, mikä Suomen ase on: ylivoima. Nyt tuntui jotenkin siltä, että montaa köyttä vedettiin. Ei oltu kiinni samassa köydessä. Yhteispeli puuttui.

Suomen maineikkaimpiin kuuluva Joakim Kemell aloitti Sveitsi-ottelun 13. hyökkääjänä mutta päävalmentaja Tomi Lämsä antoi hänelle roolia ottelun aikana. Summanen pitää Kemellin käsittelyä rohkeana.

– Kemellin nimi tuo paljon huomiota. Minulle valmentajana on hyvä, että valmentaja pystyy pitämään penkillä ketä vain. Tämän tapauksen tekee vaikeaksi se, ettei tiedä oliko syy pelillinen vai jokin muu, Summanen sanoo.

Joakim Kemell (oik.) aloitti Sveitsiä vastaan Suomen 13. hyökkääjänä.

– Kemellin juttu voi olla myös hyvä kokonaisuudessa. Nyt rauhoitutaan, sitten katsotaan, että kenelle pelataan ja kuka ratkaisee.

Lue lisää: Nuorten Leijonien päävalmentaja Tomi Lämsä heitti Joakim Kemellin vilttiketjuun – näin hän perustelee päätöstään

Nuorten MM-kisat ovat kasvaneet niin isoksi asiaksi, että paineet tuntuvat. Ne ovat Summasen sanoin Suomellekin ”helkutin kovat”. Moni suomalainen pelaa ammattilaisena, mukana on paljon julkisuutta saaneita NHL-varauksia.

– Monet ovat jo niin staroja, ja NHL:äänkin varattu. Viime vuosina esillä on ollut muitakin NHL:ään varattuja: Lambertista on puhuttu, Kapasesta on puhuttu... Kun mukana on paljon myös SM-liigapelaajia, niin kisat ovat nousseet ”elämää suuremmiksi”.

Mitä valmentaja sitten voi tehdä yllättävän avaustappion jälkeen? Yksittäisten otteluiden tulokset korostuvat ainakin julkisuudessa. Paineita riittää, vaikka nyt kisariemusta puuttuukin yksi kovista joukkueista eli Venäjä.

– Turnaus on aina eri asia kuin sarjat. Ja nuoret ovat eri asia kuin aikuiset. Nuorten peleissä momentum vaihtelee paljon. Turnauskiekko voi olla kokeneellekin koutsille hieman yllätys. Valmentajat yrittävät saada asiat mahdollisimman arkisiksi.

Reseptiksi käy asioiden perusteellinen läpikäyminen. Avoimuus ja rehellisyys korostuvat, muuten yhteispeli ei lähde toimimaan toivotusti.

Summanen tuntee hyvin Suomen seuraavan vastustajan Slovakian kiekkokulttuurin siksikin, että on valmentanut maassa. Hän alleviivaa, että slovakialainen jääkiekko on ottanut vaikutteita myös Suomesta ja soveltaa niitä omiin vahvuuksiinsa.

– Suomen pitää löytää lääkkeet siihen, kun vastustajalla on viisi jätkää siniviivan päällä odottamassa. Siitä ei kuljettamalla päästä.

– Täytyy muistaa, että kisoissa pelataan pienessä kaukalossa. Peli voi helposti mennä pystypainiksi. Jos se menee niin myös Slovakiaa vastaan, niin on vaikea löytää väyliä.

Summanen korostaa Suomen yhteispelin merkitystä.

– Nyt homma pitää rakentaa kuntoon siten, että kaikki ottavat siitä yhdestä köydestä kiinni.