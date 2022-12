Leijonatuomio: Mitä ihmettä päävalmentaja Tomi Lämsä oikein ajattelee? Tämä mies loistaa esiintymisellään tv-studiossa

Nuoret Leijonat hävisi yllättäen avausottelussaan Sveitsille lukemin 2–3 jatkoajalla.

Nuorten Leijonien surkeaa avausottelua ovat ruotimassa Ilta-Sanomien Sami Hoffrén, Tommi Koivunen, ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

TPS:n pitkä poika Kalle Väisänen pelasi ryhdikkään avausmatsin. Väisänen nosti profiiliaan jo viime elokuun kisoissa, ja nyt hän jatkoi hyviä otteitaan (tehot 1+1) kolmosketjun laidalla. Väisänen tuo 193-senttisenä pelaajana fyysisyyttä, röyhkeyttä ja suoraviivaisuutta Suomen hyökkäykseen.

Tämä toimi

Hienoa, että nuorten MM-kisat pelataan pitkästä aikaa muualla kuin isoissa, NHL-lätkään tottuneissa kanadalaiskaupungeissa. Yleisö löysi tv-kuvien perusteella hienosti tiensä Monctonissa pelattavaan avausotteluun. Vajaat 4 500 katsojaa kahden eurooppalaisjengin ottelussa on lupaava alku.

Tämä meni vihkoon

Kaavamaista, varovaista ja verkkaista. Nuorten Leijonien avausottelu oli pelillisesti todella heikko esitys. Se kertoo paljon, että altavastaaja Sveitsi oli ottelussa vahvemmin aloitteita tekevä osapuoli. Sukkasillaan pelanneella Suomella sakkasi eniten kiekollinen peli. Työmaata riittää.

Tus nyt itte selittään...

Joko Joakim Kemell on ollut kipeänä tai valmennus sortui naurettavaan ylianalysointiin roolitusleikissä. On vaikea ymmärtää, miksi Kemell aloitti 13. hyökkääjänä. Kemell paukutti jo viime kisoissa kovaa jälkeä (4+8). Nyt hän on joukkueen kliinisin maalintekijä. Kaiken lisäksi Suomella ei ole ratkaisijoita jonoksi asti. Tuus nyt itte selittään, Tomi Lämsä.

Joakim Kemell aloitti ylimääräisenä hyökkääjänä.

Loppulause

Kurinalainen, himokas ja työteliäs Sveitsi ja blaa, blaa, blaa… Se, että Suomi joutui avausottelussa jatkoajalle ja otti vielä kaiken päälle turpaan, menee täysin Suomen saamattomuuden piikkiin. Sveitsi tarjosi shokkihoitoa uniselle leijonalaumalle. Farssimainen alku MM-turnaukselle.

Tommi Koivunen

Illan sankari

Sveitsin päävalmentaja Marco Bayer. Tiivis ja kurinalainen nippu otti täysin ansaitun voiton, kun Suomi hakkasi päätä seinään. Jo harjoituspeleissä kaatuivat Tshekki ja Ruotsi Kanadalta saadun 0–6-löylytyksen jälkeen.

Tämä toimi

Ei kovinkaan moni asia, joten haetaan alivoimaprosentin kautta: tasan sata (peräti yksi tapettu jäähy)! Harjoituspeleissä alivoima jätti Pohjois-Amerikan joukkueiden huippuyksilöitä vastaan parantamisen varaa. Tuomarilinja oli sallivampi kuin Yhdysvaltoja ja Kanadaa vastaan.

Tämä meni vihkoon

Laukaukset maalia kohti olivat noin vartin pelin jälkeen 3–1 Suomelle. Erän lopussa hurjasteltiin ja Sveitsi johti 6–4. Tuli oikein SM-liiga mieleen. Sveitsi vei laukaukset lopulta nimiinsä peräti 27–16. Koskahan Suomi on nuorten MM-kisoissa laukonut näin vähän maalia kohti Sveitsin kaltaista maata vastaan – jos koskaan?

Tus nyt itte selittään...

Joakim Kemellin rooli 13. hyökkääjänä ihmetytti. Oudolta tuntui sekin, että kun Suomen näkyvin hyökkääjä sitten nostettiin kärkiketjuun, Brad Lambert putosi neloseen. Eikö molempia saa tässä joukkueessa muka mahdutettua kärkiketjuihin?

Tomi Lämsä teki erikoisia ratkaisuja.

Loppulause

Oli jo etukäteen tiedossa, ettei Suomi ole turnauksen suurin kulta- tai finaalisuosikki. Harjoituspelit vahvistivat käsitystä entisestään, mutta tämän ottelun perusteella karsintasarjakin on realistisempi vaihtoehto kuin mitalipelit. Kurssi pitää kääntää heti tiistaina.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Suomen parhaita yllättäen oli vikkelä Konsta Kapanen. Sami Kapasen poika on pelannut tällä kaudella lähinnä U20-sarjaa KalPassa, mutta silti hän pelasi MM-jäällä heti kovalla itseluottamuksella. Yksi harvoja valopilkkuja. Ansaittu maali.

Konsta Kapanen säväytti.

Tämä toimi

Discoveryn studioasiantuntija Antti-Jussi Niemi on mies paikallaan. Entinen pakki oli alusta alkaen kriittinen ja perusteli mielipiteensä kiihkottomasti mutta painavasti. Hänen ansiostaan studioissa puitiin ammattimaisesti syitä Nuorten Leijonien kyykkäykseen eikä sorruttu päivittelemään tilannetta tai kannustamaan.

Tämä meni vihkoon

Jos Joakim Kemellin kyykyttämiseen ei löydy hyvää syytä, niin päävalmentaja Tomi Lämsä teki pahan virheen. Vaarallisimman maalintekijän ei pitäisi joutua tällaisessa turnauksessa perustelemaan ”työmäärällä” paikkaansa kokoonpanossa. Tempauksesta kärsivät Kemellin itseluottamus ja Suomen tehokkuus.

Tus nyt itte selittään...

Miksi Aron Kiviharju lennätettiin Kanadaan, jos 16-vuotias nuorukainen joutuu katsomaan ottelut katsomosta? Lämsä teki heti avausotteluun kovia ratkaisuja, jotka eivät karmean tappion jälkeen näyttäydy järkevinä. Taitavaa Kiviharjua olisi kenties kaivattu avaamaan Suomen hyökkäyspeliä.

Loppulause

Painajaismainen alku Lämsän turnausprojektille ja paljon avoimia kysymyksiä. Mitä peliä hän pelaa Joakim Kemellin ja Brad Lambertin kanssa, kun tulivoimaa joukkueessa ei muutenkaan ole jonoksi asti? Aku Koskenvuokaan ei vakuuttanut maalilla. Viivelähdöt olivat luokattomia. Parannettavaa jäi valtavasti.