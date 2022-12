Tässäkö on Nuorten Leijonien uusi tähti? Maalitykki puhkuu itseluottamusta: ”Nyt on lupa odottaa”

Jani Nyman ei myönnä Ilveksen sekasotkujen vaikuttaneen pelaamiseensa.

Maali keskimäärin joka kolmannessa ottelussa on hyvä tahti kenelle tahansa jääkiekon liigapelaajalle, mutta erityisesti 18-vuotiaalle tulokkaalle. Tampereen Ilveksen Jani Nyman raapaisi liigajäätä kymmenen ottelun ajan jo viime kaudella, mutta pelaa nyt ensimmäistä täyttä liigakauttaan.

Hän on tehnyt 21 ottelussa pisteet 7+3=10.

– On mennyt paremmin kuin aluksi mietin. Ensin mietin, pystynkö edes pelaamaan liigassa. Tulos on tullut sitä kautta, kun olen saanut pelejä alle ja onnistumisia, Nyman kertoi ennen alle 20-vuotiaiden MM-joukkueen matkaa Pohjois-Amerikkaan.

Vielä viime kaudella Nyman edusti tamperelaista Kooveeta Mestiksessä, jossa hän murjoi alaikäisenä 34 ottelussa hirmutehot 18+17=35.

– Piti kehittyä paljon, että pääsi Mestiksestä liigaan. Ja pitää kehittyä vieläkin. Liiga on tällä hetkellä niin kova sarja, ettei voi tulla yhtään ohipeliä. Koko ajan pitää olla paras versio itsestään, hän kuvaili nykykiekkoilijoille tavalliseen tapaan.

Ystävälliseltä Nymanilta ei saa pahaa sanaa Ilveksestä kaivamallakaan, vaikka tamperelaisseuran syksyyn on mahtunut monenlaista turbulenssia.

Viime kauden pronssimitalisti aloitti kauden vahvasti, mutta päävalmentaja Jouko Myrrä sai silti lähtöpassit lokakuun alussa. Tilalle pestattiin Antti Pennanen, jonka komennossa peli sakkasi. Sittemmin Pennanen palautti tamperelaiset kärkikahinoihin.

– Olen pyrkinyt keskittymään omaan tekemiseen, enkä ole miettinyt valmentajanvaihtoja. Tietysti ne ovat isoja asioita ja tulee uusia ihmisiä, mutta minulla on ollut koko ajan hyviä valmentajia, ja on tälläkin hetkellä. Ei ole mitään valittamista, Nyman kuittasi.

Nyman on tehnyt SM-liigassa tällä kaudella seitsemän maalia.

Henkilökohtaisesti hienon syyskauden päätteeksi Nyman aloittaa tapaninpäivänä ensimmäiset alle 20-vuotiaiden MM-kilpailunsa. Raamikkaalta ja tulivoimaiselta hyökkääjältä odotetaan tehoja, mutta hänellä on selvä suunnitelma.

– Ei kannata ruveta stressaamaan maalimääristä tai mistään. Pitää keskittyä omaan tekemiseen ja pelata omaa peliä kokonaisvaltaisesti hyvin. Maalit tulevat sitä kautta, Nyman paalutti.

Hyökkääjä pelasi viime keväänä kuusi alle 18-vuotiaiden MM-kilpailujen ottelua ja saalisti pisteet 2+2=4.

– Sielläkin oli huippumaita ja -pelaajia. Välierä Ruotsia vastaan ja 1–2-häviö opettavat, kuinka tasaisia pelit ovat, Nyman kertasi oppejaan.

Pikkuleijonat saavutti lopulta maukkaan pronssin. Nuoret Leijonat saavutti edellisissä MM-kilpailuissa hopeaa, joten Nymanilla ja muilla tuoreilla pelaajilla kuorrutettu pelaajarunko jahtaa Kanadassa maailmanmestaruutta.

– Meillä on erinomainen joukkue, jossa on paljon todella hyviä pelaajia. Nyt on lupa odottaa..., Nyman jättää lauseen kesken, ikään kuin ei haluaisi mainita tavoitteena olevaa maailmanmestaruutta.