Yksi jouluperinne on Timo Jutilalle ehdoton: ”Aina ykkönen”

Kiekkoikonin bisnekset ja henkilökohtainen elämä luistavat.

Kaikenlaista paskaa on ollut tässä ympärillä, joka puolella, Timo Jutila päivittelee.

Ukrainan sota, nousevat korot, hurjat sähkölaskut, inflaatio... tavan kansalaisella riittää arjessaan murheita. Jos jotain heille voisi suoda, niin rohkeutta ja uskoa huomiseen.

Jos yhden asian hän vain saisi ihmisille toivottaa, se olisi rauhoittumisen hetki pyhien kunniaksi.

– Meillä kaikilla on ollut kurjuutta. Pitää uskoa, että pystymme nousemaan. Vaikka joulu on pyhä juhla, niin meidän tärkein päivämme on itsenäisyyspäivä. Ikinä ei pidä unohtaa, mitä meidän todelliset sankarimme tekivät. Siitä voi ammentaa sitä omaa jyvää. Me suomalaiset tulemme varmasti pärjäämään, Juti valaa uskoa arkeen.

Ukrainan tilannetta hän on seurannut muiden tapaan täysin tyrmistyneenä.

– Ihan käsittämätön vuosi takana. Edes Esa Saarinen ei pystyisi käsittelemään, mitä meidän itänaapuri erään diktaattorin kanssa on tehnyt. Ei järjen hiventäkään! Käsittämätöntä, miten tyhmä voi olla, ja valehdellaan vielä päin naamaan. Kyllä asiat pitäisi pystyä puhumalla sopimaan.

Vastoinkäymisiä on elämässään kohdannut myös Jutila, mutta hän on pystynyt kampeamaan itsensä uuteen nousuun.

Siitä käy todisteeksi Jutilan päättynyt vuosi. Nokia-areenan valmistumisen myötä aukesi JetSetClub, Jutilan ja hänen vaimonsa Satun pyörittämä aitiobisnes. Se kukoisti läpi vuoden, erityisesti kevään MM-kisojen aikaan.

Yhtiö teki erinomaisen tuloksen kisoista, ja menekki on jatkunut senkin jälkeen. Jutila tietää olevansa onnekas, sillä vielä maailmantalouden käänteet eivät ole kohdelleet kohtalokkaasti hänen liiketoimiaan.

– On uskomatonta, että sain kokea tällaisen vuoden, ja jääkiekkovuoden. Maailmanmestaruus, Tappara voitti SM-kultaa ja upea areena avattiin Tampereelle. Sanotaanko, että on helvetin hienoa olla suomalainen! Ja suuri kiitos Tampereen kaupungille sekä kaikille heille, jotka areenaan lähtivät mukaan.

Äänestä kuulee, että Timo Jutilalla on juuri nyt asiat hyvällä mallilla – ja hän uskaltaa sanoa sen ääneenkin.

Vaikka bisnekset sujuvatkin mainiosti, ei leijonakapteeni pääse pröystäilemään. Huikentelevat ostokset ovat jääneet tekemättä. ”Matikassa erittäin hyvä” vaimo Satu pitää laskentapuolta tarkasti silmällä.

– Mää saan välillä vaimolta kympin käteen, että pääsen kahville, Juti naurahtaa.

Jutilan aitiobisnes kukoisti MM-kisoissa.

Jouluna, kuten tiedetään, on eräiden toisten syntymäpäiväjuhlien lisäksi myös Jutilan synttärit. Joulu kuitenkin liikuttaa enemmän.

– Joulupukki on sellainen asia, mitä ei meiltä suomalaisilta viedä pois. Sitä odotan innolla, kun taas parin päivän päästä pukki tulee.

Jutila lomailee joulun perheineen Kittilässä. Tietyt jouluperinteet istuvat tiukassa edelleen. Aattoaamun sauna on pyhä lukemattomille suomalaisille, myös Jutille. Sitä ennen aatonaattona alkaa perinteistä pyhin: kinkkuvalvojaiset.

– Illalla viritetään kinkku uuniin, ja sitten tulevat valvojaiset. Ehdottomasti edelleen valvon, ja valvojaisiin kuuluu tietysti glögi.

Joulupöydän vakiot ovat monille tutut: kinkku, kala, rosolli ja perunalaatikko.

– Joulu on sellaista hyvän mielen aikaa, ennen kaikkea yhdessäoloa. Tv:stä vähän musiikkiohjelmia, kuuntelen radiota. Ja se aattosauna on aina ykkönen.

Tapparan legendat Kalevi Numminen (oikealla), Timo Jutila, Janne Ojanen, Erkki Lehtonen ja Timo Susi sekä nykyinen kapteeni Otto Rauhala (nro 42) seurasivat viirin nostoa, puheenjohtaja Mikko Leinonen piti lyhyen puheen.

Kiekkosielu Jutila legendaarisella Koulukadun kentällä Tampereella.

Joulupukilta Jutila toivoo – kuten elämäntapakiekkoilijalta sopii kuvitella – kultaa ja kunniaa Leijonille sekä Ilveksen ja Tapparan kohtaamista SM-liigan finaaleissa.

– Voi olla, että tulee pitkä vappu, Jutila naurahtaa.

Mutta jos jääkiekko unohdetaan, mitä hän oikeasti toivoisi?

– Esineet eivät ole tärkeitä. Ihmismieli on. Toivon suurella sydämellä hyvää mieltä ja joulurauhaa kaikille. Kuten kenraali Ehrnrooth sen sanoi: Suomi on paras maa suomalaisille!