NHL:stä monoa saanut suomalaispelaaja löysi uuden osoitteen – hyppää suomalaispomon alaisuuteen

Axel Rindellin ura jatkuu Ruotsissa.

NHL-organisaatio Toronto Maple Leafsista aikaisemmin tällä viikolla lähtöpassit saanut suomalaispuolustaja Axel Rindell, 22, löysi uuden seuran.

Rindellin ura jatkuu Timrå IK:n paidassa. Timrå pelaa Ruotsin korkeimmalla sarjatasolla SHL:ssä.

Lue lisää: Pesti NHL-seurassa jäi lyhyeksi – suomalaisen sopimus ostetaan ulos

Puolustaja oli varsin tyytyväinen saatuaan mahdollisuuden Pohjois-Ruotsista.

– Olen todella onnellinen ja odotan innolla pääseväni osaksi organisaatiota. Olen kuullut pelkkää hyvää joukkueesta ja ihmisistä täällä, Rindell kehui seuran tiedotteessa.

Ruotsalaisseuran urheilujohtaja Kimmo Kapanen oli tyytyväinen tuoreesta palkkauksestaan.

– Axelilla on hyvät hyökkäyspään ominaisuudet, hyvä laukaus ja laadukas ensimmäinen syöttö. Hän on osoittanut pärjäävänsä ammattilaistasolla ja debytoinut maajoukkueessakin. Hän on yhä nuori pelaaja, jolla on korkea potentiaali. Uskon, että hän voi kehittyä Timråssa paljon, Kapanen kommentoi.

Rindell pelasi tällä kaudella kuusi ottelua Toronton AHL-seura Marliesissa ilman tehopisteitä.

Farmista hänet lähetettiin farmin farmiin Newfoundland Growlersin paitaan, jossa Rindell pelasi viisi ottelua tehoin 2+2.

Maple Leafs asetti suomalaispuolustajan siirtolistalle torstaina aikomuksenaan ostaa tämän sopimus ulos.

Rindell aloitti viime kauden Jukureissa, mutta siirtyi kesken kauden Oulun Kärppiin kaupassa, jossa toiseen suuntaan matkasi Aatu Räty.

Loppukaudella Rindell pelasi Kärpissä 26 ottelua tehopistein 1+11. Räty pelasi Jukureissa 41 ottelua tehden 40 tehopistettä.