Leijonat taipui Tshekille – Jukka Jalonen nosti esiin Suomen 13–0-tilaston: ”Kertoo, missä päässä pelattiin”

Jääkiekkomiehet hävisivät Tshekille EHT-turnauksen avausottelussa.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen nykyisen valmennuspestin aikana Leijonat on ollut parhaimmillaan silloin, kun on pelattu mitaleista.

Euro Hockey Tour -turnausten pelit ovat olleet opettelua pelaajille ja antaneet valmennukselle tietoa pelaajista.

EHT-otteluiden lopputulosten merkitys on ollut mitätön, mutta arvokisajäiltä Jalosen luotsaama maajoukkue on poistunut joka kerta mitalisteina.

Torstai-iltana opettelu jatkui Helsingin jäähallissa, kun Leijonia 2014–16 luotsanneen Kari Jalosen valmentama Tshekki koulutti Jukka Jalosen kultaleijonia maalein 3–2.

– Olen tyytyväinen siihen, miten pelasimme, varsinkin viidellä viittä vastaan. Harvoin hallitsemme noin selvästi noin hyvää joukkuetta kuin Tshekkiä vastaan. Maalit ratkaisevat. Niitä emme tehneet tarpeeksi, Jukka Jalonen summasi.

Ensimmäisessä erässä Tshekki tarjosi opetuksen tehokkaasta ylivoimapelistä, kun Matej Stransky hyödynsi Juhani Tyrväisen kahden minuutin rangaistuksen ja laukoi Suomen alivoimaneliön keskeltä ottelun avausmaalin.

Suomi pääsi pian ylivoimalle, mutta Ondrej Beranek opetti 20-vuotiaalle A-maajoukkuedebytantti Topi Niemelälle keskialueella pelaamisen tarkkuutta ja karkasi tekemään alivoimalla 2–0-lukemat.

– Kaveri sai hyvän pompun, mutta on turha selitellä. Oppirahoja pitää maksaa, ja maksoin niitä, Niemelä kuittasi.

Hetken päästä Niemelä oli jälleen vaikeuksissa, mutta Suomi selvitti tilanteen.

Ehtikö jo käydä mielessä, että omissa kolahtaa uudestaan?

– Kieltämättä. Kävi se mielessä, ettei toista takaiskua voi ottaa omiin, puolustaja sanoi.

Toisessa erässä Suomi tuhlasi kaksi ylivoimaa. Sami Niku kilautti tolppaa, Joonas Kemppainen ei saanut kiekkoa maaliin läpiajosta, ja Tshekin maalivahti Simon Hrubec torjui Eemeli Suomen yrityksen maalin edestä.

SM-liigan yleisömäärissä kolmanneksi pudonneen HIFK:n kotiotteluiden yleisökeskiarvo on ollut tällä kaudella 6 850, mutta Leijonat kiinnosti Helsingin jäähallissa vähemmän. Tshekin ensimmäisen erän tehohetki latisti 4 358 katsojan tunnelmaa, mutta Leijonat heräsi toiseen erään.

– Parista maalista ei ole yleensä hyydytty. Tiesin, että voimme kääntää pelin, mutta ei riittänyt. Toisen erän maalintekopaikat 13–0 kertovat, missä päässä pelattiin, Jukka Jalonen sanoi.

Yleisömäärä alitti jopa marraskuussa Turussa pelatun turnauksen avausottelun yleisömäärän 5 082.

Tyhjiä punaisia tuoleja vaikutti riittävän enemmän kuin halliin saapuneita korvapareja. HIFK:n otteluista tuttu klassinen rock oli korvattu raprytmeillä ja uusiomiksauksilla, joista ennen ottelun alkua soinut löysä versio Nirvanan Come as you are -kappaleesta kuvasti Leijonien maalintekoyrityksiä.

Kolmannessa erässä Elmeri Eronen yllätti Hrubecin, kun puolustajan laukaus kimposi yläilmoihin ja putosi maaliin tshekkivahdin selän kautta. David Tomasek vei Tshekin takaisin kahden maalin karkumatkalle, jota Kemppainen vielä kavensi.

– Hrubec oli mies paikallaan. Hän torjui kolme ylivoimahyökkäystä, Kari Jalonen nosti esiin.

Hän oli tyytyväinen 40 peliminuuttiin.

– Pelasimme hyvin ensimmäisen ja kolmannen erän, mutta toisessa erässä jäimme mankeliin.

Vuonna 1996 alkaneella EHT-aikakaudella Suomi on isännöinyt tavallisesti marraskuun turnausta ja saanut lisäksi kotikaukaloonsa hajaotteluita muista turnauksista joulukuussa, helmikuussa, huhtikuussa tai toukokuussa.

Suomi aloitti joulukuun turnauksen kotimaan kamaralla edellisen kerran 2018, jolloin Leijonat hävisi Hakametsän jäähallissa Tshekille 3–4.

Ottelun jälkeen matka jatkui Venäjälle, joka isännöi Izvestija-turnauksen perinteitä jatkanutta joulukuun EHT-turnausta vielä viime kaudella. Hyökkäyssota Ukrainassa pudotti Venäjän kansainväliseltä kiekkokartalta ja avasi Sveitsille pääsyn EHT-joukkueeksi.

Leijonat pelaa lauantaina Sveitsin Fribourgissa Ruotsia vastaan ja kohtaa turnausisännän sunnuntaina.

– Pelasimme viidellä viittä vastaan -peliä ihan hyvin. Saimme paljon pitkiä hyökkäyksiä ja laukauksia. Otetaan hyvät jutut mukaan, Niemelä katseli viikonloppuun.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue osoitti torstaina sitkeyttä. Se kipusi Sveitsiä vastaan kahden maalin tappioasemasta voittoon, kun viiden maan turnaus jatkui Ruotsin Ängelholmissa.

Suomen voitto kirjattiin 60 peliminuutin jälkeen maalein 4–2. Alussa Sveitsi meni ensimmäisen erän puolivälissä alivoimamaalilla 2–0-johtoon. Sanni Rantala kavensi ennen ensimmäistä erätaukoa ylivoimalla 1–2:een.

Emmi Rakkolainen tasoitti niin ikään ylivoimalla 2–2:een, kun toinen erä oli ehtinyt yli puolivälin. Krista Parkkonen laukoi erän lopussa 3–2:een. Loppunumerot 4–2 laukoi Sveitsin tyhjään maaliin Noora Tulus.

Turnauksen molemmat ottelunsa voittanut Suomi kohtaa perjantaina Ruotsin ja päättää turnauksen lauantaina Saksaa vastaan.