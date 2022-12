Heinolan Peliittojen omistajaksi paljastui joukkueen nelosketjun unkarilaislaituri. Ulkomailta luvattuja rahoja ei ole näkynyt.

Tuhansien tarinoiden Mestis, kuuluu eräs maamme toiseksi korkeimman jääkiekon sarjatason sloganeista.

Tällä kertaa eriskummallista tarinaa kuuluu Heinolasta. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi Peliittojen paljastuneista, erikoisista omistajuuskuvioista.

Viime viikolla Peliitat järjesti yhtiökokouksen, jonka seurauksena kukaan entisen hallituksen jäsenistä ei enää jatka.

Nyt on myös paljastunut, että seuran omistaakin joukkueen jämähyökkääjä, unkarilainen Zoltan Nagy, 25, joka saapui täksi kaudeksi Suomi-sarjasta Heinolaan.

Peliittojen omistajuus vaihtui kesällä, kun hollolalaisen squash-ammattilaisen Henrik Mustosen uutisoitiin hankkineen yllättäen enemmistöosuuden seuran osakkeista.

Nyt ESS kertoo, että todellisuudessa omistaja onkin Nagy, jonka kanssa Mustosella on sijoitusyhtiö.

Mustonen myös kertoo, että hänen sijoituksensa yhtiöön on ollut ”muuta kuin rahaa”.

– Tämä oli kahden miehen projekti, kun minä ja Nagy lähdimme tätä vetämään. Nagyn mukaan ulkomailta piti tulla rahoitusta seuran pelastamiseksi, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole tullut. Viime käänteissä Nagy on tuonut esiin, että hän haluaa päätäntävallan itselleen, Mustonen sanoo ESS:lle.

Mustonen, 32, on ollut squashammattilainen vuodesta 2008 lähtien. Hän on ollut parhaimmillaan lajin maailmanlistalla sijalla 35.

ESS:n mukaan Mustonen on hoitanut lähes itsenäisesti Peliittojen talousasioita koko syksyn, mutta tällä hetkellä hän ei ole seuran toiminnassa mukana.

Kun koko hallituskin on eronnut, Peliitat on nyt vallan Nagyn käsissä. Hän on päässyt pelaamaan Peliitoissa tällä kaudella kolmessa ottelussa (0+0).

Reilut pari viikkoa sitten verottaja ilmoitti protestilistalla liki 20 000 euron saatavistaan Peliitoilta.

Seuran taloudellinen tilanne on epäselvä ja tulevaisuus hämärän peitossa. Ulkomailta luvattuja rahoja ei ole näkynyt.

– En halua vielä sanoa muuta kuin että rahaa on tulossa ja tammikuun 9. päivä on yhtiökokous, missä muodostetaan hallitus, Nagy sanoo ESS:lle.

Peliittojen kotiareena on vanha Heinolan ”Betoni”.

ESS:n mukaan Peliittojen muut pelaajat eivät ole aiemmin tienneet, että pelilliseltä tasoltaan joukkueen pohjasakkaan kuuluva Nagy omistaakin koko seuran. Valmennus on tosin lehden mukaan tiennyt Nagyn kaksoisroolista.

Peliitoissa sekä urheilutoimenjohtajana että päävalmentajana toimii Hannes Hyvönen.

Aiemmin tällä kaudella Peliitat on ollut esillä julkisuudessa lähinnä Eetu Selänteen ansiosta. Yllätysvahvistus Selänne saapui lokakuun lopussa Heinolaan pelaamaan ilman palkkaa.

Kuuden ottelun tappiokierteessä tarpova Peliitat on tällä hetkellä Mestiksen sarjataulukossa 11. sijalla. Ero pudotuspelipaikkaan on venynyt jo 11 pisteeseen.

Viime kesänä Mestis-joukkueista Savonlinnan Pallokerho ajautui konkurssiin.