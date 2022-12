Ruotsalaisfinalisti varmistui jääkiekkoilun Mestarien liigassa – Jukurien CHL-kausi päättyi

Jääkiekkoilun eurooppalaisen seurajoukkueturnauksen CHL:n loppuotteluissa pelaa varmasti ruotsalaisseura.

Mikkeli

Asia varmistui tiistaina Mikkelin Kalevankankaalla. Jo avauskohtaamisessa vakuuttavan eron Jukureihin tehnyt Luulaja voitti mikkeliläiset 3–1 vieden välieräpaikan yhteismaalein 8–2.

– Näytettiin heti, että haluamme voittaa tämänkin pelin, totesi 1+1 tehopistettä tilastoinut Luulajan Juhani Tyrväinen, 32.

Tyrväinen on kerännyt SHL:ssä 24 ottelussa 4+3 tehopistettä, mutta CHL:n kahdeksassa ottelussa saldon 4+6. Luulajalaiset saapuivat tilauslennolla, joka laskeutui Jyväskylään. Tyrväinen liittyy loppuviikoksi maajoukkueen mukaan.

– Tuntuu, että SHL:ssä meiltä on puuttunut itseluottamus. Puolustussuuntaan pelaamiseni on sujunut, mutta tekopaikat ovat jääneet hyödyntämättä, sentteri kuvaili.

Jukurit satsasi kokoonpanossaan selvästi enemmän keskiviikkona Turussa edessä olevaan kotimaan liigaotteluun TPS:ää vastaan kuin jatkopaikasta taisteluun neljän maalin takamatkassa luulajalaisia vastaan. Joukkue suuntasi heti pelin jälkeen yöpymään Vantaalle.

– Nyt on petetty olo. Emme saaneet apua puolivälieriin kotimaan sarjasta, kuvaili Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen.

Jukureilla on ollut viime ajat lentoa. Kunhan keskiviikon Turun pelin on ohi, on joukkueella takana 290 tunnin sisällä kaksi CHL:n peliä ja kuusi kotimaisen liigan ottelua.

Viikko sitten Jukurit yritti säästää energiaa tilauslennolla Helsingistä peliin Luulajaan ja sieltä pelin jälkeen Mikkeliin. Mikkelin lentokentän lähestymisvaloissa oli kuitenkin ongelmia, joten paluulento suuntasi Helsinkiin, mistä joukkue ehti kotiin nukkumaan aamukuuden aikoihin.