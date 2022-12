Jaromir Jagr, 50, ilmestyi yllättäen kaukaloon Tshekin liigassa monen kuukauden tauolta – oli joukkueensa tehomies

Jagr pelasi päälle 15 minuuttia ja sai syöttöpisteen kahteen joukkueensa maaliin

Tshekkiläinen jääkiekkolegenda Jaromir Jagr on nykyään seuraomistaja, mutta luistimilla helmikuussa 51 vuotta täyttävä kiekkoikoni nähdään yhä.

Sunnuntaina Jagr teki tämän kauden ensiesiintymisensä seuransa Kladnon riveissä Tshekin pääsarja Extraligassa, ja tehopisteitä ropisi heti tuttuun tahtiin.

Sairastelut ovat verottaneet Kladnon miehistöä, ja omistaja joutui peliin ensimmäistä kertaa sitten viime huhtikuun.

Jagr pelasi päälle 15 minuuttia ja sai syöttöpisteen kahteen joukkueensa maaliin, mutta kotijoukkue Liberec oli kuitenkin selkeästi parempi maalein 7–3. Kladno on ankkuroinut sarjan jumbosijalle.

– Meillä on heikkouksia. Surullisinta tässä on, että paras pelaajamme oli 50-vuotias Jagr. Se kertoo joukkueesta kaiken, Kladnon valmennukseen kuuluva, aikoinaan JYPissä SM-liigaa pelannut Pavel Skrbek sanoi seuran sivuilla.

Jagr vietti NHL:ssä huimat 24 kautta ja kirjasi 1 921 tehopistettä (766 maalia, 1 155 maalisyöttöä) pelaamissaan 1 733 runkosarjaottelussa.

Viimeiset NHL-pelinsä Jagr pelasi kaudella 2017–18 Calgary Flamesissa. Sen jälkeen hän on pelannut kotiseurassaan Kladnossa jokaisella kaudella, Tshekin ylimmällä tai toiseksi ylimmällä sarjatasolla.

Kladnoon täksi kaudeksi tullut ruotsalaishyökkääjä Adam Brodecki äimisteli ikinuoren Jagrin menoa uutistoimisto TT:n haastattelussa.

– Hän on harjoitellut kanssamme, mutta emme odottaneet hänen palaavan nyt kaukaloon. Meillä on ollut vain kahdeksan jätkää treeneissä (sairastumisten takia), ja nyt oli vähän paniikki päällä ja tarvitsimme pelaajia. Ja hän tulee askiin ja kerää kaksi maalisyöttöä, ihan hullua, Brodecki sanoi.

– Hän näytti taitonsa, vaikka nopeus ei ehkä ole entisellään.

Jalat eivät ehkä liiku enää samaan tahtiin, mutta toisilla pelin osa-alueilla yksi kaikkien aikojen suurimmista on yhä erinomaisen hyvä.

– Hän on ihan älyttömän vahva kiekon kanssa. Hyökkäysalueella on todella vaikea kenenkään ottaa häneltä kiekkoa pois. Siinä hän on yhä ihan eri tasolla (kuin muut), Brodecki totesi.

Brodeckille, 27, oli nautinto päästä pelaamaan Jagrin kanssa.

– Onhan se mahtavaa, kyseessä on Jaromir Jagr ja pelaat hänen kanssaan, sitä isommaksi ei voi mennä.

Tarinat Jagrin harjoittelusta ovat lähestulkoon myyttisiä. Ja yhä edelleen Jagr on oman tiensä kulkija.

– Hän tekee outoja juttuja, jotka toimivat hänelle. Hän voi olla treenaamassa yhdeltätoista illalla. Kaikki nuo tarinat tuntuvat olevan totta. Ja tänään alkulämmittelyssä hän luisteli shortsit jalassa. En ole sellaista nähnyt koskaan aiemmin, Brodecki myhäili.