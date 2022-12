Juniorikiekon rasismikohu paisuu – Pelicans lähtee rajuun hyökkäykseen Jääkiekkoliittoa vastaan: ”Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa”

Pelicansin ja Jääkiekkoliiton välille on syntynyt ilmiriita epäillyn rasistisen tapauksen vuoksi.

Kohu suomalaisessa juniorikiekkoilussa muhivan epäselvän rasismitapauksen ympärillä paisuu.

Lahden Pelicansin juniorijoukkue kokee joutuneensa väärin kohdelluksi yrittäessään selvittää rasistista huutelua ja aikoo nyt valittaa Suomen jääkiekkoliiton toiminnasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

– Meillä ei kerta kaikkiaan ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia eteenpäin. Jääkiekkoliitto yrittää pestä täysin kätensä ilmiselvältä rasistiselta loukkaukselta, emmekä me voi hyväksyä sellaista. Lasten kasvatukselliset oikeudet ovat tätä menoa vaarassa, Pelicansin juniorijoukkueen joukkueenjohtaja näkee.

Lahden Pelicans keskeytti marraskuun alussa pelatun nuorempien juniorien ottelun muutama minuutti ennen päätössummeria, koska sen mukaan vastustajan pelaaja oli huutanut rasistisen solvauksen Pelicansin pelaajalle.

Pelicansin valmentaja oli halunnut tuomarien selvittävän tilanteen heti, mitä ei valmentajan mukaan tapahtunut. Valmentaja kertoo määränneensä pelaajat pukukoppiin, kun yksi pelaajista oli itkien kertonut joutuneensa törkeän rasistisen huutelun kohteeksi.

Seuraukset ottelun päättymisestä olivat lahtelaisille kovat: Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta määräsi joukkueen vastuuvalmentajalle kolmen ottelun toimitsijakiellon sekä seuralle tuhannen euron sakon sääntöihinsä perustuen.

– Tein kantelun myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Meillä on kolme lasta, jotka on nimetty liittoon todistajiksi. Kaksi on kuullut itse rasistisen huudon sekä yksi valmentajamme ja tuomarin välisen keskustelun. Liitto ei ole halunnut kuulla heistä ketään, mikä tuntuu pöyristyttävältä, joukkueenjohtaja perustelee.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila kommentoi tapausta IS:lle viime viikolla näin:

– Väite siitä, että Jääkiekkoliitto suhtautuisi vähättelevästi rasismiin on täysin väärä ja subjektiivinen. Liitto suhtautuu vakavasti kaikenlaiseen syrjivään ja loukkaavan käytökseen. Kaikki sellainen on äärettömän tuomittavaa, Antila linjasi.

– Tuomarit eivät ole voineet vahvistaa, onko rasistista kielenkäyttöä ollut, ja jos on, niin kuka olisi sen tehnyt. Asia on selvitetty vastustajaseurasta, ja myös epäilty pelaaja selvitetty. On myös pyydetty vastine epäillyltä pelaajalta, ja lisäksi vastustajaseura on pitänyt puhuttelun kyseiselle pelaajalle. Kun on sana sanaa vasten, meidän on nojattava sääntöihimme ja käytettävissämme oleviin keinoihin.

Liiton sääntöjen mukaan joukkueet eivät saa missään tilanteissa keskeyttää otteluita. Erotuomarit voivat niin tehdä, mikäli siihen löytyy ”erityisen painavia syitä”. Nyt näin ei liiton selvitysten mukaan tapahtunut, mikä puolestaan nostattaa harmaita hiuksia Pelicansin joukkueen taustajoukoissa.

– Edelleen korostan, että en keskeyttänyt ottelua, vaan ainoastaan vaadin erotuomareita selvittämään heti rasistisen loukkauksen. He toimivat sääntöjen vastaisesti, kun eivät tuominneet meille ensin kahden minuutin joukkuerangaistusta pelin viivyttämisestä, minkä liitto myöntääkin, mutta silti meille lätkäistiin tuntuvat rangaistukset, Pelicansin vastuuvalmentaja ruotii.

– Tätä liiton asennetta on vaikea sulattaa. Totta kai valmentajan on voitava puuttua asioihin, jos kentällä epäillään tapahtuneen törkeyksiä. Tapauksen suurin epäkohta on juuri se, että ottelun rasistinen välikohtaus pyyhkäistiin pois ja selkeästi asiaa ei edes haluttu selvittää.

Valmentaja kertoo saaneensa tuntemattomilta ihmisiltä runsaasti palautetta.

– Palaute on 99,8-prosenttisesti ollut meitä kannustavaa ja tukevaa. Meitä pidetään rohkeina, ja meidän halutaan katsovan asiassa kaikki mahdolliset kortit, hän summaa.