Missä on Naisleijonien kohutähti? Päävalmentaja kiemurtelee: ”Mitenhän tämän muotoilisi”

Naisleijonien ykkössentteri Susanna Tapani ei ole pelannut tällä kaudella peliäkään jääkiekkoa. Päävalmentaja odottelee, kääntyykö tähtipelaajan pää.

Susanna Tapani on Naisleijonien tähtipelaaja – silloin kun hän on mukana.

Naisleijonien MM-turnaus alkusyksystä oli kaikkien aikojen katastrofi. Kuudes sija oli jääkylmä alku uuden päävalmentajan Juuso Toivolan pestille.

Kohuja riitti. Maalivahti Meeri Räisänen hyllytettiin kesken kisojen. Ykkössentteri Susanna Tapanilta jäi yksi ottelu väliin, kun hän lähti kaverinsa häihin.

Kummankaan nimeä ei löytynyt listalta, kun Naisleijonat nimesi kokoonpanon ensi viikon Ruotsin EHT-turnaukseen.

Yhdysvalloissa pelaavan Räisäsen kohdalla se ei ollut yllättävää, mutta Tapanin puuttuminen aiheutti ihmettelyä.

Tapani puuttui myös edellisestä turnauksesta, mutta tuolloin syyksi kerrottiin ringeten MM-kotikisat.

Nyt kisat ovat takana, mutta jääkiekkomailaan 29-vuotias tähtisentteri ei ole tarttunut.

– Suski on keskittynyt toistaiseksi ringeten pelaamiseen. Me odotellaan, että minkälaista jatkoa hänellä on jääkiekon pelaamisen osalta. Ei sen kummempaa, päävalmentaja Toivola kommentoi tyynesti.

Hän ei siis halunnutkaan mukaan?

– No jos nyt ei ole pelannut peliäkään jääkiekkoa tällä kaudella, niin valittiin ne, ketkä on pelannut jääkiekkopelejä.

Juuso Toivola odottelee tähtipelaajan ratkaisua.

Päävalmentajan mukaan Tapani pohtii parhaillaan, aikooko edes pelata tällä kaudella jääkiekkoa.

– Odotellaan, että mitäs nyt. Hänellä oli ringeten MM-kisat ja sen jälkeen olen sitten odotellut. Ja jutellutkin hänen kanssaan, että mitäs nyt.

Mitä sinä maajoukkuevalmentajana ajattelet tilanteesta, että ykkössentterisi menee ja tulee, miten nyt sattuu kiinnostamaan?

– No kyllä me tiedetään, mihin hän on pystynyt. Mutta niin... Valitaan ne, ketkä pelaa. Mitäs tuohon nyt sanoisi.

– Mitenhän tämän muotoilisi. Meillä on Suskin kanssa loistavat välit, mutta hän on sitoutunut pelaamaan ringetteä. Olemme käyneet keskustelua, missä hän aikoo pelata jääkiekkoa. Siihen asti keskityn niihin, jotka pelaavat.

Naisten MM-kisat on tarkoitus pelata huhtikuun alussa Kanadassa. Tapanilla on siis vielä rutkasti aikaa pohtia jääkiekkokautensa kohtaloa.

Ringeten SM-sarjassa Tapanin jälki on ollut varsin väkevää. Raision Nuorisokiekko Flyersin 12 ottelussa Tapani on tehnyt tehot 56+27=83 ja johtaa sarjan pistepörssiä.