Jukka Jalonen löi uudet nimet tiskiin – tässä Leijonien kokoonpano ensi viikon turnaukseen

Ensi viikon EHT-turnauksen Leijonat nimettiin. Mukana on kuusi maajoukkuedebytanttia.

Kauden toinen Euro Hockey Tour -maajoukkueturnaus pelataan ensi viikolla, 15.–18. joulukuuta. Turnausta isännöi Sveitsi, mutta Leijonat pelaa avausottelunsa Helsingin jäähallissa ensi viikon torstaina Tshekkiä vastaan.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen nimesi pelaajavalintansa maanantaina.

Kuten osattiin odottaa, kokoonpano muuttui kokonaan Karjala-turnauksesta.

SM-liigasta mukana on 11 pelaajaa, Sveitsin liigasta yhdeksän ja Ruotsin SHL:stä seitsemän.

Ensikertalaisia maajoukkuepaidassa nähdään kuusi: JYPin Sami Niku, Kärppien Topi Niemelä, Lukon Sebastian Repo, vielä viime kaudella NHL:ssä pelannut Fribourgin Janne Kuokkanen ja Ilveksestä sekä Tommi Tikka että Joona Ikonen, joka joutui jättämään Karjala-turnauksen väliin sairastumisen vuoksi.

SM-liiga ei pidä taukoa Sveitsin turnauksen aikana, joten esimerkiksi Ilves joutuu kärkiotteluun Lukkoa vastaan ilman neljää maajoukkueeseen valittua kärkipelaajaansa.

Maalivahdit

Lassi Lehtinen, TPS

Emil Larmi, Växjö (SHL)

Puolustajat

Sami Niku, JYP*

Topi Niemelä, Kärpät*

Atte Ohtamaa, Kärpät

Jarkko Parikka, Ilves

Sami Lepistö, Langnau (Sveitsi)

Juuso Vainio, Fribourg (Sveitsi)

Elmeri Eronen, Timrå (SHL)

Julius Honka, Luulaja (SHL)

Miika Koivisto, Växjö (SHL)

Tony Sund, Rögle (SHL)

Hyökkääjät

Joona Ikonen, Ilves*

Tommi Tikka, Ilves*

Eemeli Suomi, Ilves

Iiro Pakarinen, HIFK

Joonas Kemppainen, Kärpät

Sebastian Repo, Lukko*

Miro Aaltonen, Kloten (Sveitsi)

Markus Granlund, Lugano (Sveitsi)

Teemu Hartikainen, Geneve (Sveitsi)

Janne Kuokkanen, Fribourg (Sveitsi)*

Harri Pesonen, Langnau (Sveitsi)

Toni Rajala, Biel-Bienne (Sveitsi)

Arttu Ruotsalainen, Kloten (Sveitsi)

Mikael Ruohomaa, Leksand (SHL)

Juhani Tyrväinen, Luulaja (SHL)

*ensikertalainen maajoukkueessa

Leijonat kohtaa Tshekin torstaina 15. joulukuuta kello 18.30 Helsingissä, Ruotsin lauantaina kello 14.30 Fribourgissa ja Sveitsin sunnuntaina kello 14 Fribourgissa.

Naisleijonat Ruotsin EHT:lle

Maalivahdit: Ahola Sanni (St. Cloud State Univ.), Keisala Anni (HV71)

Puolustajat: Hiirikoski Jenni (Luleå HF), Karjalainen Sini (Univ. of Vermont), Lindstedt Rosa (Brynäs IF), Parkkonen Krista (Univ. of Vermont), Rantala Sanni (KalPa), Savolainen Ronja (Luleå HF), Viitasuo Ella (HV71), Yrjölä Siiri (HIFK)

Hyökkääjät: Antti-Roiko Anna-Kaisa (Kärpät), Havana Oona (Kärpät), Holopainen Elisa (KalPa), Liikala Julia (HIFK), Montonen Anni (K-Espoo), Nieminen Petra (Luleå HF), Nylund Jenniina (St. Cloud State Univ.), Pirttijärvi Jenna (Luleå HF), Rakkolainen Emmi (K-Espoo), Säkkinen Sara (AIK Stockholm), Tulus Noora (Luleå HF), Vainikka Viivi (Luleå HF), Vesa Emilia (HIFK)