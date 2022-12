Kommentti: Uusin kohu kertoo Jääkiekkoliiton syvästä ongelmasta – tässä on sen perimmäinen syy

Juniorijääkiekon rasismikohu antaa Jääkiekkoliiton johtamisesta ongelmia vähättelevän kuvan, kirjoittaa Juha Hiitelä.

Aiemmin syksyllä näytti siltä, että Jääkiekkoliittoa johtavat setämiehet, jotka eivät ole vaivautuneet puuttumaan naisjääkiekossa vuosikausia kuplineisiin ongelmiin, koska kyse on ”vain” naisten jääkiekosta.

Nyt liiton johdolla on käsissään toisenlainen ongelma. Rasismi.

Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla ensimmäisenä tapauksesta, jossa Pelicansin alle 13-vuotiaiden joukkueen pelaaja kertoi joutuneensa rasistisen huutelun kohteeksi.

Lue lisää: Nuori lahtelaisjuniori kertoi itkien rasistisesta huutelusta – lasta puolustaneelle valmentajalle kilahti käsittämätön rangaistus

Pelaaja kertoi tuomarille, joka ei reagoinut. Toiminnasta pöyristynyt Pelicansin valmentaja vei joukkueensa pukukoppiin ja ilmoitti, että joukkue ei jatka peliä ennen kuin tuomarit selvittävät, mitä on tapahtunut.

Tuomarit kirjoittivat raportin, että Pelicans oli keskeyttänyt ottelun.

Tässä kohtaa kuvioihin astuivat Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila ja liiton byrokratia.

Oletettu solvaaja jäi ilman rangaistusta – hän oli kertonut kutsuneensa vastustajaa ”pelleksi”.

Ja omaa pelaajansa puolustanut valmentaja sai peräti kolmen ottelun toimitsijakiellon ja seura tuhannen euron sakot.

Prosessissa on kuultu solvaajaa ja tuomareita. Toinen on epäillyn uhrin joukkueen mukaan kuullut rasistisen solvauksen kaukalossa, mutta tuomari itse kiistää raportissa kuulleensa mitään. Kurinpitoraportissa hän sanoi, ettei jäänyt kuuntelemaan mitä uhrilla oli sanottavaa.

Toinen tuomari kieltäytyi kommentoimasta asiaa IS:lle aiemmin.

MTV:n tietojen mukaan ketään muuta todistajaa ei asiassa ole kuultu. Ei edes uhria eikä hänen joukkuekavereitaan.

Kilpailupäällikkö Antila sen sijaan uskalsi kertoa MTV:lle tietävänsä ”tasan tarkkaan”, mitä on tapahtunut. Vaikka ei ainakaan ole ollut paikalla eikä siis ole edes kuullut kaikkia asianosaisia.

Antila tunnetaan kilpailupäällikkönä, joka noudattaa sääntöjä fanaattisesti ilman, että löytäisi asiasta kuin asiasta inhimillistä puolta. Antila meni myös byrokratian taakse ja selitti valmentajan rangaistuksen taustalla olevan mm. huoli siitä, että ohjelmaan merkityt seuraavat pelit voisivat jäädä pelaamatta, kun valmentaja käyttäytyy kyseisellä tavalla eli viivästyttää ottelun kulkua.

Kiekkoliiton sääntöjen mukaan ottelua ei myöskään saa ilman tuomarien määräystä keskeyttää.

Jos MTV:n tiedot pitävät paikkansa, ja uhria ei ole kuultu, koko kurinpitoprosessi on täysin kyseenalainen ja se pitäisi joka tapauksessa suorittaa perusteellisemmin.

Tapaus noudattaa perinteisestä rasistista kaavaa, jossa uhrin kokemus on yhdentekevä. Liitto kuitenkin katsoi, että sen oli aiheellista kertoa, että toinen seura on pitänyt puhuttelun oletetulle tekijälle.

Puhuttelun miksi? Vaikka mitään ei ole tapahtunut.

Jääkiekkoliiton pelaajille lähettämä viesti vähättelee rasismia: Älä kerro kohdanneesi rasismia, koska tuomarit eivät asiaan puutu ja Jääkiekkoliittokin rankaisee valmentajaa, joka yrittää puolustaa epäiltyä uhria.

Viesti on hyvin yksiselitteinen. On tärkeämpää pelata peli asianmukaisesti loppuun ilman viivytyksiä kuin rasismiepäilyn huolellinen selvittäminen.

Kuvaavaa on, että Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela on tässäkin asiassa ponneton. Hänen MTV:lle antamansa kommentit olivat melkoista munkkilatinaa.

– Epäasialliseen käyttäytymisen pois kitkemiseksi meidän ensisijainen toimintamallimme on luonnollisesti laaja-alainen kasvatustyö, mitä me teemme. Suomalaisessa jääkiekossa on selkeästi määritelty hyvin vahva arvopohja, jossa kaikkein tärkein arvo on kunnioitus, millä viitataan siihen, että kunnioitetaan kaikkia lajitoimijoita, toimivat he sitten missä roolissa tahansa tämän lajin piirissä, Nummela kommentoi.

Siis anteeksi mitä?

Tuore rasismiepäily on ylipäätään vain yksi uusi naula Jääkiekkoliiton nykyjohdon arkkuun. Epämääräinen suhtautuminen Venäjällä veriruplia vuolleisiin pelaajiin ja valmentajiin, uuden toimitusjohtajan palkkaaminen KHL-Jokereista, naiskiekon jatkuva johtamisongelma ja nyt kiusallinen, korkeintaan välttävästi kommunikoitu rasismikohu, vain alleviivaavat sitä, miten huonosti liittoa tällä hetkellä johdetaan.

Olennainen kysymys kuuluukin, että miten kauan suomalainen jääkiekkoväki tuudittautuu A-maajoukkueen menestykseen? Vai joko olisi aika nostaa kissa pöydälle ja puhua siitä, miten ja ketkä suomalaista jääkiekkoa johtavat?

Vai johtaako kukaan? Ulospäin ainakin näyttää, että ei.