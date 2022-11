Jääkiekon juniorivalmentaja järkyttyi kuultuaan törkeästä rasistisesta huudosta – saikin itse kovan rangaistuksen

Jääkiekon juniorijoukkue kokee joutuneensa väärin kohdelluksi yrittäessään selvittää epäiltyä rasistista huutelua.

Suomalaisessa juniorikiekkoilussa muhii epäselvä rasismitapaus, jonka seuraamuksena väitetyn huutelun kohteeksi joutunut seura on saanut Jääkiekkoliitolta tuntuvat rangaistukset.

Lahden Pelicans keskeytti marraskuun alussa pelatun nuorempien juniorien ottelun muutama minuutti ennen päätössummeria, koska sen mukaan vastustajan pelaaja oli huutanut rasistisen solvauksen Pelicansin pelaajalle.

Pelicansin valmentaja oli halunnut tuomarien selvittävän tilanteen heti, mitä ei valmentajan mukaan tapahtunut.

Seuraamukset ottelun päättymisestä kesken olivat lahtelaisille kovat: Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta määräsi joukkueen vastuuvalmentajalle kolmen ottelun toimitsijakiellon sekä seuralle tuhannen euron sakon sääntöihinsä perustuen.

– Eihän tässä ole mitään järkeä. Jääkiekkoliitto antaa näemmä tilaa rasismille pelitapahtumissaan ja rankaisee asiaan puuttuvaa valmentajaa pelikiellolla sekä seuraa isolla sakolla. Olen järkyttynyt, rangaistuksen saanut Pelicansin valmentaja sanoo IS:lle.

Valmentaja kertoo määränneensä pelaajat pukukoppiin, kun yksi pelaajista oli itkien kertonut joutuneensa törkeän rasistisen huutelun kohteeksi.

– Pyynnöistäni huolimatta ottelun tuomarikaksikko ei puuttunut asiaan lainkaan. Meitä rangaistiin nyt ankarasti, kun taas ilmiselvään solvaukseen syyllistynyt pelaajaa selvisi rangaistuksetta.

Väitetty loukkaus tapahtui taklauksen jälkimainingeissa. Toisen tuomarin saatellessa Pelicansin pelaajaa jäähylle, tämä oli kertomansa mukaan sanonut tuomarille, että häntä oli nimitelty rasistisesti.

– Tuomari ei edelleenkään reagoinut, Pelicansin valmentaja hämmästelee.

– Kun pelaajamme tuli jäähyltä, hän itki vuolaasti ja kertoi vastustajan nimitelleen ”v***n neekeriksi”. Siinä vaiheessa komensin joukkueemme pukukoppiin selvittääkseni tilanteen tuomareiden kanssa.

Valmentajan mukaan hän oli ilmoittanut tuomareille, ettei hyväksy pelaajiin kohdistuvaa rasismia yhtään.

– Toinen tuomareista myönsi kuulleensa solvauksen, muttei kertomansa mukaan osannut nimetä huutajaa. En saanut tuomareilta mitään ohjetta tai kehotusta ottelun jatkamisesta, vaan tuomarit poistuivat toimitsija-aitioon tekemään jotain, valmentaja selvittää.

– Kun näin otteluraportin, pöyristyin, koska tuomarit kiistävät kyseisen tapahtuman yhtäkkiä kokonaan – siitäkin huolimatta, että meillä on tapaukselle muitakin todistajia.

– On myös virheellistä väittää minun keskeyttäneen ottelun. En tehnyt niin, ainoastaan vaadin tuomareita selvittämään loukkauksen.

Sääntöjen mukaan pelin keskeyttämisellä uhkaavalle joukkueelle on ensin määrättävä kahden minuutin joukkuerangaistus.

Sen jälkeen joukkueella on viisi minuuttia aikaa jatkaa kamppailua ennen kuin tuomarit päättävät keskeyttämisestä.

– Siinäkin kohdin tapahtui räikeä tuomarivirhe, valmentaja väittää.

– Kurinpitopäätöksen mukaan valmentajalla ei ole oikeutta puuttua tuomarien toimintaan, mutta totta ihmeessä valmentajalla pitää olla oikeus vaatia tuomareilta reagointia, jos kentällä jätetään puuttumatta rasistiseen loukkaukseen. Kysehän on lapsista!

Väitetyn rasistisen loukkauksen kohteeksi joutuneen pelaajan isä puhuu samasta asiasta.

– Olen vihainen Jääkiekkoliitoon asenteeseen. Tuomariraportin perusteella lapseni leimataan valehtelijaksi. Ylipäätään lapseni kokemusta ja kertomusta tapahtumien kulusta ei noteerata millään tavoin, pelaajan isä harmittelee.

– Mielestäni liitto laiminlyö törkeästi lapsen oikeudet.

” Meitä rangaistiin nyt ankarasti, kun taas ilmiselvään solvaukseen syyllistynyt pelaajaa selvisi rangaistuksetta.

IS ei tavoittanut tuomaria, jonka Pelicansin leiri väittää kuulleen rasistisen loukkauksen ottelun aikana. Otteluraportissa tuomari kiisti tapahtuneen.

Liiton kurinpitovaliokunnalle toimittamassaan vastauksessa hän puolestaan linjasi tilanteesta, jossa saatteli väitetyn huutelun kohteeksi joutunutta pelaajaa jäähyaitioon, näin:

– En jäänyt kuuntelemaan mitä pelaajalla oli sanottavana, tuomari kirjoitti.

Toinen tuomareista oli hyvin niukkasanainen.

– En ota kantaa siihen, haukuttiinko pelaajaa rasistisesti. Sitä saavat muut tahot kommentoida, hän sanoi.

Kurinpitovaliokunnan päätöksessä liitto nojaa ennen kaikkea siihen, etteivät tuomarit kertomansa mukaan olleet kuulleet rasistista nimittelyjä.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila kommentoi tapahtumaa näin:

– Väite siitä, että Jääkiekkoliitto suhtautuisi vähättelevästi rasismiin on täysin väärä ja subjektiivinen. Liitto suhtautuu vakavasti kaikenlaiseen syrjivään ja loukkaavaan käytökseen. Kaikki sellainen on äärettömän tuomittavaa, Antila linjaa.

– Tuomarit eivät ole voineet vahvistaa, onko rasistista kielenkäyttöä ollut, ja jos on, niin kuka olisi sen tehnyt. Asia on selvitetty vastustajaseurasta, ja myös epäilty pelaaja selvitetty. On myös pyydetty vastine epäillyltä pelaajalta, ja lisäksi vastustajaseura on pitänyt puhuttelun kyseiselle pelaajalle. Kun on sana sanaa vasten, meidän on nojattava sääntöihimme ja käytettävissämme oleviin keinoihin.