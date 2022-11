Suomalaisten junioripelaajien vaarallinen TikTok-villitys puhuttaa – ”Se on valitettavasti yleistynyt”

Junioripelaajien törkytaklaukset puhuttavat jääkiekkoväkeä.

Ilta-Sanomat uutisoi 18. lokakuuta huolestuttavasta TikTok-villityksestä, jossa teini-ikäiset jääkiekkoilijat hakivat otteluissa vaarallisia taklauksia, jotka levisivät laajemmin TikTokin kautta.

Eräällä TikTok-tilillä jaettiin keskitetysti törkytaklauksia ja ylilyöntejä niin ammattilais- kuin amatöörisarjoista sekä Suomen eri tason juniorisarjoista.

Kuukautta myöhemmin myös Jääkiekkoliitossa on herätty vaaralliseen villitykseen.

Jääkiekkoliitto on lähettänyt 18. marraskuuta tiedotteen, jossa ilmaistaan huoli taklausvideoiden leviämisestä sosiaalisessa mediassa.

– Viime aikoina on valitettavasti yleistynyt myös korostunut taklausvideoiden jako, jopa sellaisten, joissa vastustaja on loukkaantunut, liitto tiedotti.

– Esiin on noussut tapauksia, joissa pelaaja on sopinut taklausten kuvaamisesta etukäteen ottelua katsomosta seuraavan kaverin kanssa ja pelaajan tarkoituksena on ollut pelaamisen sijaan vastustajien taklaaminen tai loukkaaminen.

Vielä lokakuussa Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila ei ollut havainnut mitään poikkeavaa.

Antila ei pysty jakamaan näkemystä, että alkukaudella Suomen juniorisarjoissa olisi nähty erityisen paljon törkytaklauksia.

– Mahdotonta ottaa kantaa, kun ei ole mitään käsitystä väitetystä ilmiöstä, Antila kommentoi tuolloin.

Sittemmin Jääkiekkoliitto on saanut lajiväeltä huolestuneita yhteydenottoja, joissa toivotaan liiton voimakkaampaa puuttumista asiaan.

Liiton tiedotteessa korostetaan, että vastustajan tahallinen loukkaaminen tai sen yrittäminen ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää.

– Jääkiekkoliitto toivoo, että seurat ja joukkueet ottavat asian vakavasti.