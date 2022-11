Curre Lindströmin näkökyky heikkenee – kertoi ikävän yksityiskohdan toisesta silmästään

Curt Lindström joutuu jättämään Ruotsin kiekkogaalan väliin.

Lukuisista terveyshuolista kärsivä jääkiekkolegenda Curt ”Curre” Lindström menettää pian näkökyvyn oikeasta silmästään.

Valmentajana paljon menestystä niittänyt Curre kertoi Aftonbladetille, ettei pysty osallistumaan Ruotsin jääkiekkogaalaan, vaikka tarkoitus oli.

– Olisi ollut hienoa tavata kaikki vanhat ystävät, mutta minulla on kaikki tv-kanavat. Laitan herätyskellon soimaan, Thaimaassa asuva Lindström, 82, kertoi lehdelle.

Suomessa Curre muistetaan luonnollisesti parhaiten vuoden 1995 jääkiekkomaajoukkueen valmentamisesta MM-kultaan. Ruotsin hän valmensi kultaan 1987 ja voitti Leijonissa lisäksi olympiapronssia 1994.

Viime vuonna Lindströmillä diagnosoitiin hermostosairaus polyneuropatia. Parannuskeinoa ei ole. Se iskee ääreishermostoon ja rapauttaa liike- ja tuntohermoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi sormiin ja varpaisiin. Hän kertoi tuolloin Ilta-Sanomille seikkaperäisesti voinnistaan ja sairaudestaan.

Lindström kertoo nyt, hän on menettämässä näkökyvyn oikeasta silmästään. Hän kärsii glaukoomasta.

– Silmän optinen hermo on vaurioitunut.

Lindström ei enää pysty kävelemään ilman keppien apua. Hänen tasapainonsa on heikentynyt merkittävästi. Aftonbladet kertoo silti, että valmentajanakin penkin takana taajan hymyilleen Lindströmin äänestä kuuluu pirteyttä.

– En halua valittaa. Olen elänyt pitkän ja hauskan elämän. Minulla on paljon, josta olla kiitollinen. Mutta nyt elämässäni on uusi vaihe, koska olen aina ollut aktiivinen. Nyt en voi enää urheilla, en voi juosta, golfata. Pääasiassa istuskelen. Se on tylsää, mutta ei sille mitään voi.