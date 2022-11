Kammottava syytös: 19-vuotias mies meni näyttämään olkapäätään ”kiekkotohtorille” – hirviölääkäri tunki käden potilaansa housuihin

Amerikkalaiselle kiekkolääkärille sataa syytöksiä junioripelaajien hyväksikäytöistä.

Amerikkalaisissa jääkiekkopiireissä on paljastunut järkyttävä hyväksikäyttöskandaali. ”Kiekkotohtoriksi” kutsuttua urologia Zvi Levrania syytetään useista seksuaalisista hyväksikäytöistä.

66-vuotiasta lääkäriä syytettiin alunperin seitsemästä seksuaalirikoksesta. Yksi uhreista on 19-vuotias nuorukainen, joka kertoi poliisille joutuneensa Levranin hyväksikäyttämäksi kesken hoitotoimenpiteen. 19-vuotias oli mennyt Levranin kellarissaan pitämään kotitoimistoon näyttämään kipeytynyttä olkapäätään. Olkapään tutkimisen jälkeen Levran oli kuitenkin tunkenut kätensä potilaansa housuihin. Tapauksesta kertoi The Athletic.

Levran on hoitanut potilaitaan Farmington Hillsissä sijaitsevan asuntonsa kellarissa.

Levran on kiistänyt kaikki syytteet.

Kahta viikkoa myöhemmin Levrania kohtaan nostettiin kymmenen uutta syytettä seksuaalisista hyväksikäytöistä. Kaikkien tapausten kerrotaan tapahtuneen Levranin Farmington Hillsissä sijaitsevan asunnon kellarivastaanotolla.

Nyt The Athletic oli saanut tietoonsa, että ”kiekkotohtorin” uhreja on paljastunut lisää. Poliisi on saanut 33 uutta vihjettä Levranin asiattomista toimista. Valituksia on tullut usean paikallisen yhteisön lisäksi muun muassa Kaliforniasta, Pohjois-Carolinasta, Arizonasta sekä Kanadasta.

Levran on varsinkin Detroitin jääkiekkopiireissä erittäin tunnettu henkilö. Hän on toiminut vapaaehtoisena lääkärinä useamman lukion jääkiekkojoukkueissa melkein kahden vuosikymmenen ajan. Levran on myös matkustanut osavaltion parhaista pelaajista kerätyn joukkueen mukana useampana vuonna. Kaikki Levrania kohtaan esitetyt syytökset liittyvät juniorijääkiekkoon.