Kiekkolegenda Pasi Nurminen katosi täysin julkisuudesta – näin Pelicansin pomolla menee nyt

Pasi Nurminen katosi julkisuudesta syksyllä 2020. Hän on kaikessa hiljaisuudessa palannut omistamansa Pelicansin ruoriin, josta hän pitää tiukasti kiinni.

Mihin katosi Pasi Nurminen?

Tätä asiaa ovat ihmetelleet monet, sillä rakastettua kiekkolegendaa ei ole näkynyt julkisuudessa pitkään aikaan.

Entinen NHL-maalivahti muistetaan ehkä parhaiten jääkiekon tv-studioista, joissa hän ihastutti 2000- ja 2010-luvuilla terävällä sanansäilällään ja karskilla olemuksellaan.

Hän myös kuului Leijonien vuoden 2011 maailmanmestarijoukkueeseen osana Jukka Jalosen valmennusjohtoa.

Nurminen on Lahden Pelicansin pääomistaja, joka on toiminut seuran puheenjohtajana, toimitusjohtajana ja valmentajana. Mikään muu SM-liigaseura ei ole niin vahvasti yhden miehen valtakunta kuin Pelicans Nurmisen.

Syksyllä 2020 hän katosi.

Nurminen ei ole sen jälkeen esiintynyt kertaakaan julkisuudessa tai antanut haastatteluja.

Pelicansin voimakaksikko Petri Matikainen ja Pasi Nurminen panivat kaiken likoon. Kuva vuodelta 2015.

Syyskuussa 2020 uutisoitiin, että Nurmista epäillään useista rikoksista. Hän oli istahtanut tukevassa humalassa taksin kyytiin Asikkalassa ja tarttunut rattiin kesken ajon. Vauhtia oli 60 kilometriä tunnissa. Auto suistui tieltä lepikkoon ja vaurioitui lunastuskuntoon.

Nurminen tuomittiin 75 päivän ehdolliseen vankeuteen sekä sakkoihin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Pelicans oli hyllyttänyt hänet toimitusjohtajan ja puheenjohtajan tehtävistä sekä kaikesta seuran toiminnasta heti rikosepäilyjen tultua julki. Oikeusprosessin jälkeen, vajaata vuotta myöhemmin, hän palasi. Nurminen nimettiin Pelicansin hallituksen jäseneksi elokuussa 2021.

Nurmisen tilalle Pelicansin toimitusjohtajaksi nousi heti hyllytyksen jälkeen Lauri Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtajaksi Tommi Kurkaa. Pöyhönen hehkuttaa Nurmista estoitta.

– Hän on huikea tyyppi. Ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa ihmisenä, Pöyhönen toteaa.

Lauri Pöyhönen nousi Pelicansin toimitusjohtajaksi Nurmisen hyllytyksen myötä.

46-vuotiaalla Nurmisella ei ole Pelicansin operatiivisessa toiminnassa tällä hetkellä mitään virallista roolia tai titteliä.

– Hän on omistaja, hän on yrittäjä ja hän on hallituksemme jäsen. Hän on osa joukkuetta ja organisaatiotamme, luonnehtii toimitusjohtaja Pöyhönen.

Pöyhönen sanoo olevansa hyvillään Nurmisen paluusta. Käsiä tarvitaan.

– Meillä ei ole täällä liikaa ihmisiä, varsinkaan sellaisia ihmisiä, joilla on intohimoa tekemiseen. Näkee selvästi, että ”Nupella” on paloa tähän lajiin. Yhtenä ajurina hänellä on se, että hän on saanut lajilta paljon, joten hän haluaa antaa nyt lajille myös takaisin päin.

Tilanne on erikoinen. Nurminen pitää julkisuudessa erittäin matalaa profiilia, ymmärrettävästi, mutta samaan aikaan hän käyttää SM-liigaseurassa suurta päätösvaltaa. Pelicansia johdetaan ikään kuin savuverhon takaa.

Ilta-Sanomien haastattelemat sisäpiirilähteet kertovat, että Nurminen päättää Pelicansissa kaikista asioista – aivan kuten hän teki ennen hyllytystään. Hän palasi epävirallisesti seuran toimintaan jo kevään ja kesän aikana 2021.

Käytännössä kaikki Pelicansin asiat kulkevat Nurmisen kautta.

– Nupe pyörittää seuraa ihan täysin, yksi sisäpiiriläinen sanoo.

– Nupe rekrytoi seuraan ihmisiä, ja Nupen kanssa he vetävät palavereja jokaisesta asiasta. Mikään asia ei mene hänen ohitseen. Hän johtaa seuraa pääomistajan elkein, toinen lähde jatkaa.

Vaikka Nurminen on palannut, Pöyhönen jatkaa virallisesti toimitusjohtajana ja Kurkaa puheenjohtajana.

Pelicans on Pasi Nurmisen valtakunta. Kuva vuodelta 2015.

Kiekkoväen huoli Nurmisen hyvinvoinnista heräsi jo kauan ennen syyskuun 2020 tapahtumia. Nurminen on kantanut harteillaan valtavaa, jopa epäinhimillistä taakkaa Pelicansin yksinvaltiaana. Hän on myös itse avoimesti puhunut omasta jaksamisestaan.

Syksyllä 2019 hän jäi yllättäen kesken kauden pois Pelicansin apuvalmentajan tehtävistä. Mediatöitään hän oli vähentänyt jo aiemmin.

Nurminen kertoi joulukuussa 2019 Ylen haastattelussa paineiden kasaantuneen hänen niskaansa.

– Kyllä mä ainakin itse koen, että se on jonkinlainen työuupumus, kun on 2–3 viikkoa nukkumatta. Yötä päivää yrität painaa hommia ja huomaat, ettei mistään tule mitään. Ei silloin hirveästi mitään yhtälöä pysty auttamaan, Nurminen sanoi tuolloin Ylelle.

– Nämä ovat kasauma asioista, ei ole kyse mistään yhdestä jutusta tai yksittäisestä tilanteesta.

Millainen Pasi Nurminen Pelicansiin on nyt palannut? IS tavoitti Nurmisen, joka kieltäytyi kohteliaasti haastattelusta, mutta kertoi voivansa todella hyvin.

Nurmisen uuden elinvoiman on pannut merkille myös toimitusjohtaja Pöyhönen.

– Miehestä näkee, että hän voi hyvin. Hän on erittäin hyvässä kunnossa henkisesti ja fyysisesti tällä hetkellä, Pöyhönen kertoo.

Eikä parempaa uutista voisi kuvitellakaan. Pasi Nurminen on palannut elävien kirjoihin.