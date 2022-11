Kutsuvieras Riikka Sallinen jätti Kanadassa järjestetyn arvostetun gaalan väliin – sai juhlassa silti raikuvat aplodit

Riikka Sallinen on ensimmäinen eurooppalainen naiskiekkoilija Hockey Hall of Famessa.

Viime yönä todistettiin suomalaista urheiluhistoriaa. Riikka Sallinen otti paikkansa jääkiekkolegendojen joukossa Hockey Hall of Famessa.

49-vuotiaasta Sallisesta tuli ensimmäinen eurooppalainen naispelaaja, joka valittiin HHOF:ään. Sallinen päätti mittavan pelaajauransa vuoden 2019 MM-kotiturnaukseen.

HHOF:n juhlallisuudet järjestettiin nyt Torontossa, mutta Sallinen ei työkiireidensä vuoksi osallistunut seremonioihin. Sallinen asuu miehensä kanssa Ruotsissa ja työskentelee fysioterapeuttina.

Kanadalainen televisioyhtiö TSN teki Sallisesta haastattelun, joka näytettiin tilaisuudessa. Haastattelun päätyttyä Sallinen sai raikuvat suosionosoitukset.

Suomalaisikonilta udeltiin, mitä nimeäminen suurten joukkoon merkitsee. Sallinen ei säästellyt sanojaan.

– Se merkitsee paljon. Valinta Hall of Fameen on suurin kunnia, jonka jääkiekkoilija voi uransa jälkeen saada. Jos mietin kaikkia upeita pelaajia, jotka ovat Hall of Famessa, olen katsonut heitä ylöspäin ja yrittänyt olla yhtä hyvä kuin he. Siellä on jopa pelaajia, joita vastaan olen pelannut, ja nyt on olen yksi heistä, Sallinen tunnelmoi TSN:lle.

Sallinen lopetti pelaajauransa jo vuonna 2003, mutta veri veti takaisin jäälle.

– Lopetin 2003, koska olin kiireinen perheeni parissa ja siviilitöissäni. Kaudella 2013–14 toimin maajoukkueen managerina, ja silloin puhuimme joukkueenjohdon kanssa mahdollisesta comebackistani. He kaikki varmasti vain vitsailivat, mutta minä otin sen vähän liian tosissani, Sallinen nauroi tv-haastattelussa.

Valinta kunniagalleriaan oli maajoukkuepioneerille komeasta urasta huolimatta Salliselle yllätys.

– Olin luullut ja kuullut, että Hockey Hall of Fame on vain niille, jotka ovat pelanneet Pohjois-Amerikassa. Pääasiassa siellä on NHL-pelaajia, ja valitut naisetkin ovat pohjoisamerikkalaisia. Upea juttu ja kaikkein hienoin kunnianosoitus, jonka pelaaja voi saada lopetettuaan, Sallinen totesi STT:lle.

Sallinen on kaikkien aikojen tehokkain suomalainen naiskiekkoilija. Hän pelasi maajoukkueessa 253 ottelua, joissa teki tehopisteet 138+177=315. Olympialaisissa hän pelasi 23 ottelua pistein 12+13=25 ja MM-kilpailuissa 45 ottelua toivat tehot 25+35=60.

Sallinen voitti Naisleijonissa muun muassa MM-hopeaa ja kaksi olympiapronssia.

Todellisen urheiluvirtuoosi Sallisen lajiosaaminen ei rajoitu pelkästään jääkiekkoon. Hän on kolminkertainen pesäpallon naisten Suomen mestari ja vuoden pesäpalloilija. Hän on pelannut pääsarjatasolla myös jääpalloa ja kaukalopalloa.

Sallisen lisäksi Hockey Hall of Fameen valittiin ruotsalaiset Henrik Sedin, Daniel Sedin ja Daniel Alfredsson sekä kanadalaismaalivahti Roberto Luongo ja postuumisti jääkiekkovaikuttaja Herb Carnegie

Suomalaisista HHOF:ään on valittu ainoastaan Jari Kurri ja Teemu Selänne.