Riikka Salliselle valtava kunnianosoitus – hylkäsi silti harvinaisen seremonian ja maksetun matkan Torontoon: ”Aamulla aikaisin töihin”

Riikka Sallinen ei matkannut Torontoon jääkiekon kunniagallerian juhlaseremoniaan. Kunnianosoitus maistuu silti makealle.

Maanantai on suomalaiselle jääkiekolle historiallinen päivä. Suomen aikaa ensi yönä Riikka Sallisesta tulee kolmantena suomalaiskiekkoilijana jääkiekon kunniagallerian Hockey Hall of Famen jäsen.

Sallinen valittiin kunniagalleriaan samassa joukossa sellaisten tähtien kuin Daniel Alfredssonin, Roberto Luongon, Daniel Sedinin ja Henrik Sedinin kanssa. 49-vuotias kaksinkertainen olympiamitalisti ja seitsenkertainen MM-mitalisti on ensimmäinen eurooppalainen nainen, joka on valittu HHOF:n jäseneksi.

Suuren kunnianosoituksen tänä vuonna saaneet tähdet ovat kiertäneet Torontossa jo perjantaista asti erinäisissä tapahtumissa, joilla on juhlistettu tähtijoukkoa. Alfredsson, Luongo ja Sedinit saivat hetken parrasvaloissa Scotiabank Arenan jäälle jo ennen Toronton ja Pittsburghin perjantain NHL-ottelua ja pelasivat sunnuntaina kunniagallerian jäsenten näytösottelussa.

Yksi juhlakalu puuttuu kuitenkin joukosta. Samaan aikaan kun kollegat ovat nauttineet kunnianosoituksista Torontossa, on Sallinen pysytellyt perusarjen parissa Ruotsissa, jossa hän nykyään asuu aviomiehensä Petteri Sallisen kanssa.

Fysioterapeutiksi kouluttautuneella kiekkolegendalla riittää kiireitä.

– Ihan täällä Ruotsissa kotona olen. Lähinnä sen takia, että teen töitä sairaanhoitopuolella aika heikossa kunnossa olevien potilaiden kanssa. Kun tämä pandemia on vielä kuitenkin jonkun verran päällä, niin valitsin olla ottamatta sitä riskiä ja pysyä kotona, Sallinen kertoo Ilta-Sanomille puhelimen välityksellä.

– Ja toisaalta meillä on vähän vajaamiehitys töissäkin, niin siinä olisi toiset joutunut tekemään minunkin töitä. Päätin sitten, että en lähde tuohon reissuun.

Sallinen kertoo, että HHOF olisi maksanut Toronton reissun kustannukset.

– Kyllä he olisivat matkat kustantaneet. Sitä puolta ei tarvinnut ajatella.

Daniel Alfredsson, Daniel ja Henrik Sedin sekä Roberto Luongo Torontossa.

Vaikka oma arki ajoikin juhlahumun edelle, Sallinen kertoo ehtineensä seuraamaan ainakin päällisin puolin kollegoidensa tunnelmia Torontossa.

– Tietysti olen jonkun verran seurannut, ja minua on sieltä päin informoitukin, että mitä tapahtuu. Kyllähän siellä aika menoa on ollut näillä, jotka siellä paikan päällä ovat.

Vaikka 49-vuotias kiekkolegenda joutuukin nyt seuraamaan juhlahumua etäältä, ei häntä erityisemmin harmita bileiden jääminen väliin.

– Heille kyllä hyvin selvästi ilmaisin, että arvostan tätä valintaa ihan mielettömän korkealle. Onhan se mielettömän upea juttu. Kuten olen monta kertaa sanonut, niin hienointa mitä jääkiekkoilija voi uransa jälkeen saada. Sinänsä tietysti jollain tapaa harmi, mutta toisaalta ei sitten kuitenkaan, Sallinen pohtii.

Suomalaisista kunniagalleriaan on ennen Sallista valittu vain Teemu Selänne ja Jari Kurri. Sallinen kertoo pitäneensä yhteyttä molempiin kiekkosuuruuksiin valintansa jälkeen.

– Teemun ja Jarin molempien kanssa on ollut pientä yhteydenpitoa. He ovat onnitelleet ja myös kysyneet, pääsenkö sinne paikan päälle mukaan. Heillekin sitten totesin, että nyt en pääse mukaan.

Sallinen kertoo, että hänen valintansa on herättänyt kiinnostusta Pohjois-Amerikassa runsaasti.

– Kiinnostusta on kyllä ollut tosi paljon. Pohjois-Amerikassa ja etenkin Kanadassa jääkiekko ja Hall of Fame on iso juttu. Kanadalainen tv-yhtiö TSN, joka televisioi juhlaseremonian, on tehnyt kanssani videohaastattelunkin.

Riikka Sallinen tositoimissa MM-finaalissa Espoossa vuonna 2019.

Juhlaviikonloppu on saanut etänäkin Sallisen muistelemaan pitkälle yli 20 vuoden ajanjakson kestänyttä urheilu-uraa normaalia enemmän.

– Kyllähän se on ollut hauska niitä muistella ja keskustella niistä. Kyllähän ne ovat olleet upeita juttuja, joissa on saanut olla mukana, ihan sieltä kansainvälisen naisjääkiekon alkuajoista alkaen. Ensimmäiset MM-kisat ja olympialaiset, joista me sen ajan pelaajat ei olla pieninä tyttöinä saatettu edes unelmoida, että saataisiin olla mukana sellaisessa. Se on ollut upeaa.

Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä alkavaa juhlaseremoniaa Sallinen ei aio ainakaan suorana lähetyksensä seurata. Aamulla on aikainen herätys.

– En ole vielä ajatellut asiaa, mutta en ehkä katso, kun se yöllä on. Täytyy kuitenkin saada hyvät yöunet, että jaksaa sitten tehdä töitä. Kyllä mä ihan aamulla aikaisin töihin menen.