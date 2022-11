Kommentti: Kansainvälinen jääkiekko on rikki – väsynyt EHT-sirkus on tullut tiensä päähän

Lätkää tulee joka tuutista läpi talven, mutta maailman parhaiden pelaajien saaminen samaan kaukaloon maajoukkuepaidoissa näyttää uskomattoman vaikealta tehtävältä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Turku

Maailman paras jääkiekkosarja NHL elää historiansa kuohkeinta aikaa. Tähtikulttivetoinen viihdekoneisto takoo ennätysmäistä taloudellista tulosta vuodesta toiseen.

Atlantin tällä puolen Euroopan kärkisarjoissa, kuten SHL:ssä, NLA:ssa ja SM-liigassa, on uudenlaista nostetta KHL:n kuihtumisen jälkeen.

Sarja- ja seuravetoinen kilpailu elää ja voi pääsääntöisesti hyvin, mutta kansainvälinen jääkiekko on tällä hetkellä rikki.

Harvakseltaan pelattavien olympialaisten ja MM-kisojen lisäksi kiekkokalenterista löytyy vuonna 1996 perustettu Euro Hockey Tour, mutta nykymuotoinen EHT on tullut tiensä päähän.

Suomen, Ruotsin, Tshekin ja Venäjän maajoukkueet hinkkasivat neljän EHT-turnauksen kausia yli 25 vuotta. Sattuneesta syystä Venäjällä ei ole enää asiaa EHT:lle tai mihinkään muuhun turnaukseen pitkään aikaan.

Sveitsi on korvikejoukkue, mutta maita olennaisempaa olisi miettiä kokonaan uusi systeemi.

Tällä hetkellä EHT-turnauksista paistaa väsynyt harjoitusturnausten leima. Turnaukset ovat maajoukkueiden valmennusryhmille varmasti tärkeitä tapahtumia matkalla MM-kisoihin ja pelaajille hyviä tasonmittareita, mutta imagollisesti EHT-turnaukset ovat kyseenalaisia.

Tämänvuotinen Karjala-turnaus ei jää klassikoiden joukkoon.

Leijonat jäi turnauksen jumboksi. Seuraavaksi voi kysyä, mitä sitten. Mitä väliä on yhdellä marraskuisella maajoukkueturnauksella?

Kokonaisuutena tapahtumasta jäi väljähtänyt maku. Osasyynä voi olla poikkeuksellinen pelipaikkakunta, Turku, mutta jotain uutta sytykettä nykyinen turnausmuoto kaipaa.

Yksi vaihtoehto on, että kesken kauden pelattavat maajoukkueiden harjoitusottelut lopetetaan kokonaan, mikä varmasti kelpaisi pelaajiaan luovuttaville seurajoukkueille.

No, näin tuskin tapahtuu.

Turhautumista lisää se, että kiekkoa tulee joka tuutista läpi talven, mutta maailman parhaiden pelaajien saaminen samaan kaukaloon maajoukkuepaidoissa näyttää uskomattoman vaikealta – lähes mahdottomalta – tehtävältä.

Olympialaisten lisäksi tällä hetkellä ainoa kansainvälinen, paremmuutta mittaava kilpailumuoto on jokakeväinen MM-turnaus, joka on Suomessa kiekkokauden kohokohta ja kansallinen karnevaali.

MM-kisoista ei kuitenkaan voi puhua parhaat vastaa parhaat -turnauksena millään muotoa. MM-kisojen kilpailullinen taso on täysin riippuvainen siitä, minkä verran ja minkä tasoisia pelaajia turnaukseen saapuu NHL:stä.

Leijonien kohdalla NHL-pelaajien invaasiolla ei ole niin suurta merkitystä, sillä Jukka Jalosen aikakaudella yhtenäinen ja sitoutunut Leijonat on näyttänyt, että se pystyy kepittämään ”euroryhmillä” NHL-pelaajilla kuorrutettuja tähtisikermiä.

Kokonaiskuvassa yksi MM-turnaus ei paljon lämmitä, kun aineksia olisi vielä herkullisempaan kattaukseen.

Se on vähän sama kuin menisi laadukkaaseen pihviravintolaan, josta löytyy maailmanluokan kattaus dry aged -pihvejä, mutta tarjoilija ilmoittaa, että asiakkaat saavat tilata vain lihamureketta.

Kyllä siinä vatsan saa täyteen, mutta harmitus täyttää mielen. Parempaakin olisi tarjolla.

Miettikääpä. Loppuunmyyty Scotiabank Arena Torontossa helmikuussa. World Cupin loppuottelussa vastakkain kaksi suurmaata.

Aloitukseen kyyristyvät Kanadan Connor McDavid ja Suomen Aleksander Barkov. Vierellä Mikko Rantanen hakee asetelmia Nathan MacKinnonin kanssa. Vastakkaisilla siniviivoilla seisovat Miro Heiskanen ja Cale Makar. Vaihtopenkkien takana Jukka Jalonen ja purkkaa jauhava Jon Cooper.

Tämä voisi olla mahdollista, jos NHL ja NHL:n pelaajayhdistys kykenisivät tekemään määrätietoisempaa ja voimallisempaa yhteistyötä muun muassa Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kanssa.

Todellisuudessa NHL määrää ja IIHF vikisee talutushihnassa.

Siinä ei ole mitään uutta, että kiekkotellus on kaksinapainen. Näin on ollut aina. NHL on statukseltaan ja vetovoimaisuudeltaan ylivertainen jättiläinen globaalissa jääkiekkoskenessä.

Siksi NHL on myös härskin omalakinen instituutio, joka tekee mitä huvittaa. NHL:n päätehtävä on tehdä rahaa ja taata seurojen omistajille mahdollisimman paljon tuottoa. Kaikki muu on jättiliigalle alisteista.

Tässä miljardileikissä NHL pitää lelut itsellään ja kansainvälinen jääkiekko kärsii.