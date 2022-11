Leijonatuomio: Nolo fiasko uhkaa Suomea – nuoren tykin karmea loukkaantuminen herätti ison kysymyksen

Leijonat jäi Tshekin jalkoihin Turussa. Tappio tuli maalein 2–5.

Raadissa mukana ovat Ilta-Sanomien Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Tshekin Michael Spacek (1+2) oli kaukalon hahmo. 25-vuotias hyökkääjä pyöritti maestromaisesti Tshekin ylivoimaa ja iski jäätävällä suorituksella 4–1-maalin, ja samalla Leijonien selkärankaa mutkalle. Onko tämä varmasti sama mies, joka sai pikaiset lähtöpassit Tapparasta syksyllä 2020?

Tshekki kaatoi Leijonat Michael Spacekin johdolla.

Tämä toimi

Lauantaina Turkuhallissa oli kiitettävästi porukkaa ja tunnelma oli aivan eri luokkaa kuin torstaina. Ajoittain mökissä oli väreilevän innostunut meininki. Ja miksei olisi ollut, kun kaukalossa oli vastakkain kaksi laatujoukkuetta, jotka tarjosivat kireän ja intensiivisen kiekko-ottelun.

Tämä meni vihkoon

Leijonien lähtö otteluun oli toisessa ottelussa putkeen nihkeä. Tshekki rokotti kuskin paikalta heti avauskasilla. Myös Leijonien passiivisessa alivoimassa riittää tekemistä. Tshekki pääsi jauhamaan liian helposti 2–1-maalin ottelun ensimmäisestä ylivoimastaan. Tshekki sai sahattua neliön läpi useita vaarallisia poikkisyöttöjä.

Tus nyt itte selittään...

Maajoukkuekinkerit tarjoavat aina kiinnostavia pelipaitabongauksia. Turkuhallin käytävillä on näkynyt useita sykähdyttäviä paitoja, mutta yksi nousee ylitse muiden. Eräs mies kantoi uljaana kustomoitua Leijonien pelipaitaa, minkä selkämyksessä luki Jörnine. Eittämättä kunnianosoitus tuplamestari Hannes Björniselle.

Loppulause

Kaksi tappiota ei jätä sössöttelylle sijaa. Leijonat on alisuorittanut toistaiseksi. Hyökkäysalueen murtopeleistä puuttuu tylyyttä. Kiekottomana Leijonat oli välillä helisemässä suoraviivaisesti maalia kohti pelannutta Tshekkiä vastaan. Jukka Jalosen luotsaamalle joukkueelle jäi paljon parannettavaa sunnuntain Ruotsi-matsiin.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Kari Jalonen oli illan iloisin suomalainen. Hän sai maukkaan revanssin sukunimikaimastaan Jukka Jalosesta. Viime kevään MM-kisoissa Suomi kaatoi alkulohkossa Tshekin maalein 3–0, mutta nyt KJ:n tshekit pyyhkivät vuorostaan Leijonilla jäätä. Kari Jalonen on nostanut Tshekin tasoa silmiinpistävän paljon.

Kari Jalonen on näyttänyt Tshekin maajoukkue uuden suunnan.

Tämä toimi

Lauantain Tshekki-peli on yleensä ollut se Karjala-turnauksen unisin välivääntö, mutta nyt yleisölle tarjottiin todella kova kamppailu. Intensiteetti oli huipussaan ja Tshekki erinomainen. Molemmat joukkueet paukuttelivat hienoja maaleja ylivoimalla. Tätä lisää, kiitos.

Tämä meni vihkoon

On erittäin harvinaista, että Jukka Jalosen Leijonat päästää viisi maalia omiin. Näin kävi lauantaina. Tshekki yllätti Leijonat terävillä vastaiskuillaan. Myös alivoima oli yllättävän haavoittuvaa. Tshekki sahasi Suomen nelikon halki useita kertoja, mikä poiki mestarillisen 2–1-maalin.

Tus nyt itte selittään...

Joose Antonen on ollut turnauksen onnistujia, mikä on mainio juttu ensikertalaiselle. Tshekkiä vastaan tärähti upea ylivoimamaali. Antonen, 27, erottuu myös muikeilla viiksillään. Nopealla ensivilkaisulla häntä voisi luulla Björniseksi, mutta kyllä KooKoon miehellä on oivat pensselit ihan omasta takaa.

Joose Antonen erottuu viiksillään.

Loppulause

Kaksi peliä, kaksi tappiota. Isänpäivänä vastassa on omat ottelunsa voittanut Ruotsi. Jääkö Leijonat nolosti turnauksen jumboksi? Viimeksi näin on käynyt kaudella 2008–09. Leijonat ei ole myöskään voittanut Karjala-turnausta sitten kauden 2017–18. Erikoista sekin.

Aki-Petteri Pulkkinen

Illan sankari

Roman Will. Ei epäilystäkään. Tshekkikassari piti omansa pelissä mukana erityisesti avauserässä ja toisen erän alussa. Loistavan alkukauden Tshekin Extraligassa pelannut maalivahti teki varmasti vaikutuksen päävalmentaja Kari Jaloseen.

Roman Will (oik.) oli mies paikallaan Leijonia vastaan.

Tämä toimi

On tärkeää, että vaikeidenkin pelien aikana ylivoima on kunnossa. Leijonat ärjyi kahdesti pelatessaan miesylivoimalla. Vaikka saumoja oli useampaankin ylivoimabörsään, kiekko liikkui ja pysyi hyvin hallussa ja alueella.

Tämä meni vihkoon

Viisi maalia omiin kertoo kaiken. Milloin viimeksi Jukka Jalosen valmentamalle A-maajoukkueelle on tehty puolenkymmentä osumaa pelissä? Pelaajatkaan eivät näyttäneet olevan aivan terävimmillään, vaikka varmasti kaikki energia jätettiin kentälle, kuten Jalosen joukkueessa on tapana. Keskustelu EHT-pelien arvosta noussee Tshekki-tappion myötä.

Tus nyt itte selittään...

Miksei rannesuojia linjata pakollisiksi jääkiekossa? Lajissa, jossa huitomiset, koukut ja jopa mailannostot kohdistuvat hyvin usein juuri käsien alaosaan eli ranteiden seutuville. Toki äärivaaralliset tilanteet ovat olleet suhteellisen harvassa, mutta kuten Evander Kanen ja nyt Waltteri Merelän loukkaantumiset osoittivat, jotain tarttis tehrä.

Lue lisää: Kuvat ei herkille: Luistin viilsi Leijonien pelaajan ranteen hyytävällä tavalla – tv-studiossa pelästyttiin

Loppulause

Nolla voittoa ja yksi piste kahdesta ottelusta. Tuskin Leijonat ihan tähän pyrki kotiturnauksessaan. Turnausvoitto on jo saavuttamattomissa, mutta Suomi voi yrittää piristää sekä omaa että faniensa oloa kaatamalla Ruotsin sunnuntaina.