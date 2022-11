Miisa Pietilä kuoli 36-vuotiaana – tyttären viimeinen katse saa Sakari-isän yhä kyyneliin: ”Kaikki on nyt hyvin”

Sakari Pietilä menetti 36-vuotiaan Miisa-tyttärensä tammikuussa. Ikävä ja kuoleman hyväksyminen ovat mielessä isänpäivänä.

Supernaisen asuun pukeutunut Miisa Pietilä viilettää Hartwall-areenan jäällä punainen viitta hulmuten.

Eletään lokakuun 7. päivää 2021 – ja tämä päivä on Miisan, jonka kalliita, yksityisen syöpäklinikan hoitoja hänen ystävänsä haluavat tukea hyväntekeväisyysottelun avulla. Tapahtuma on jymymenestys ja päivä liikutusta ja yhteisöllisyyttä täynnä.

Syöpä kuitenkin pitää rajun otteensa Miisasta.

– Se oli viimeinen kerta, kun Miisa oli jäällä. Hän ei voinut pelata, mutta muutamat piruetit hän veti supernaisena siinä, hänen isänsä, jääkiekkopersoona Sakari ”Sakke” Pietilä, 68, muistelee.

– Sen jälkeen se lähti pahenemaan.

Miisa Pietilä menehtyi adenokarsinooma-nimiseen haimasyövän muotoon 21. tammikuuta 2022. Hän oli 36-vuotias kahden pienen lapsen äiti.

Tämä sunnuntai on Sakari Pietilän ensimmäinen isänpäivä Miisan kuoleman jälkeen. Hänellä on kolme lasta – kaksi elossa ja yksi edesmennyt. Pietilä saa kaksi lastaan luokseen isänpäivälounaalle.

Voimakkaat tunteet nousevat pintaan tällaisena päivänä. Niin lämpimät muistot kuin ikävä, rakkauskin.

Miisa Pietilä viihtyi luonnossa. Meri ja myös hiihto olivat hänelle tärkeitä juttuja.

Miisa oli määrätietoinen lapsi. Perhe asui liikunnallisessa ympäristössä Vierumäellä, jossa Sakari Pietilä työskenteli valmennuskeskuksen johtajana.

– 11-vuotiaana Miisa päätti ihan yhtäkkiä, että hän alkaa pelata ringetteä. Hän kävi omin päin hakemassa naapurin Antilta luistimet ja lähti ringetteleirille, isä-Pietilä tarinoi ja purskahtaa sakkemaiseen, hykertelevään nauruun.

Vanhemmat saivat paiskia peleissä hommia toimitsijoina. Isä ihmetteli, kun Miisa pelasi niin vähän.

– Kysyin, etkö halua pelata. Hän sanoi, että ei, hänestä on niin mukava istua vaihtopenkillä ja katsoa kun muut pelaavat. Sellainen hän oli silloin alussa. Sitten hänestä tuli kapteeni Helsinki Ringetteen ja hän pelasikin koko ajan.

Pietilä pelasi SM-sarjassa ja voitti juniorina Suomen mestaruudenkin.

– Yhteisöllisyys ja sosiaalinen verkosto olivat Miisalle aina tärkeitä. Yliopistossa hän pelasi ultimatea ja oli muutenkin niin määrätietoinen. Hän väitteli tohtoriksi.

Miisa oli perheen keskimmäinen lapsi, jolla oli isosisko ja pikkuveli.

Isänpäivänä Pietilä miettii omaa rooliaan isänä. Hän ei ollut tarpeeksi kotona ja läsnä. Työt jääkiekkovalmentajana ja kykyjenetsijänä veivät häntä pitkin maita ja mantuja ja pitivät kiireisenä ja poissaolevana. Ajatukset olivat usein syvällä fläppitauluun piirretyissä kiemuroissa.

– Näin jälkeen päin tunnen vajavaisuutta läsnäolostani. Anne (lasten äiti) on tehnyt niin ison työn kotona ja Miisan viimeisinä aikoina, hän sanoo.

Oli perhe toki paljon myös kimpassa.

– Paljon on matkusteltu. Miisa tykkäsi reissata ja oli aina luonnossa. Hän kierteli pitkään Uudessa-Seelannissa ja Australiassa ja teki töitä. Hän opiskeli Innsbruckissa. Meri, hiihtäminen – kaikki tämä – olivat hänelle tärkeitä asioita, isä kertoo.

Elintavat olivat muutenkin niin mallikelpoiset, ettei keväällä 2020 tapahtunutta haimasyöpään sairastumista voi järjellä selittää. Miisan silmät olivat muuttuneet keltaisiksi.

Ennuste oli jo alussa huono.

– Kesällä 2020 tein omaa elämäntaparemonttia ja sovimme Miisan kanssa, että parannutaan yhdessä.

” Näin jälkeen päin tunnen vajavaisuutta läsnäolostani.

Sakari Pietilää kismittää, miten julkisen terveydenhuollon lääkäri töksäytti tylyt sanat Miisalle.

– Se oli niin törkeää. Uusi lääkäri, jota Miisa ei ollut koskaan tavannut, sanoi, että hei, nyt ei ole mitään tehtävissä muuta kuin saattohoitoon siirtäminen.

Uutinen oli shokki. Miisa soitti Oulusta heti isälleen Helsinkiin.

– Se oli Miisallekin pahin paikka. Hän luuli, että hänet pystytään leikkaamaan.

Alkujärkytyksestä selvittyään Miisa kasasi itsensä nopeasti ja löi taisteluvaihteen silmään.

– Miisa sanoi, että periksi ei anneta. Se hänen määrätietoisuutensa piristi myös minua.

Hoitoja jatkettiin yksityisellä puolella. Kaikki kivet käännettiin. Sakari Pietilä kehuu suomalaista syöpähoitoa – vain yksi lääkäri oli ikävä tapaus.

Sakari Pietilä herkistyy kuvaillessaan, miten epäitsekkäästi Miisa suhtautui karmeaan sairauteensa. Hän oli äitinä koko ajan läsnä 5- ja 2-vuotiaille tyttärilleen.

– Ei hän anellut apua. Päinvastoin hän oli huolissaan siitä, että miten muut pärjäävät, kun hän täältä lähtee, Sakari Pietilä sanoo kyyneleet valuen.

Myös epäoikeudenmukaisuuden tunne on isällä vahvasti läsnä. Tyttären kohtaloa on vaikea hyväksyä, mutta vaihtoehtoja ei ole.

– Ikävä on. On pitänyt tehdä töitä sen eteen, että olen hyväksynyt sen, mitä on tapahtunut. Totta kai se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Minunhan täältä olisi pitänyt lähteä elämäntapojeni takia ensin eikä Miisan. Taivaan Excel-taulukko on väärässä järjestyksessä.

Kun Miisa sairastui, Sakari Pietilä muuttui jotenkin herkemmäksi. Yhtenä päivänä hän lähti Töölöntorille Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi lipas kädessä ja liivi yllään. Hän halusi auttaa.

– Kun rakkaalle ihmiselle tapahtuu jotain tuollaista, alkaa miettiä elämän raadollisuutta. Eilinen oli eilen ja huomisesta ei tiedä, tuleeko sitä. Kaikki on mahdollista. Tämä tuo minulle myös enemmän empatiaa muita kohtaan. Ymmärrän paremmin nyt myös muiden ihmisten tuskaa, hän sanoo.

Miisa Pietilä kuoli kotonaan Oulussa läheistensä ympäröimänä. Viimeiset hetket olivat täynnä hyvästelyjä ja kiitosta yhdessä koetusta.

– Siinä oli jo vähän kaikki tehty. Miisan kavereita kävi. Jotkut lauloivat ja soittivat kitaraa. Suruahan siinä oli, mutta myös helpotusta, koska ne tuskat olivat Miisalla niin mielettömät.

Sakari Pietilä muistaa tyttärensä viimeisen merkitsevän katseen aina. Hän ei pystynyt enää puhumaan.

– Se oli sellainen kaunis, rakastava katse. Siitä jäi sellainen tunne, että hän pärjää kyllä, heipat ja tsempit teille, kaikki on nyt ihan hyvin.

Miisa Pietilän lapset voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Sakke-vaaria naurattaa, miten he ovat perineet äitinsä luonteen.

– Sitä samaa huimapäisyyttä näkyy Miisan tytöissä. Miisa kiipeili lapsena ja roikkui aina jossain puunlatvassa ja huuteli sieltä. Äitinä hän oli ihan super. Kauhean energinen. Tavallaan hauskaa oli se, että hän ei ollut niin pedantti tyyppi. Joka lappu ja joka vaate ei ollut niin järjestyksessä. ”Kyllä asiat aina järjestyy”, oli Miisan motto.

Yksi isän rakas muisto Miisasta on video, joka kuvattiin lokakuussa 2021 järjestetyssä hyväntekeväisyysottelussa.

Jäällä pyörähdellyt Miisa virnisti kameralle, silmissä oli paloa, eikä katseesta voinut erehtyä. Hän oli onnellinen ja täynnä elämää.