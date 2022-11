Salattu asiakirja löytyi prameasta toimistosta Helsingistä – tässä on Team Jokerit Oy:n omistaja

Ilta-Sanomat sai käsiinsä Team Jokerit Oy:n osakasluettelon.

Joel Harkimo, 100 kappaletta.

Näin lukee Team Jokerit Oy:n virallisessa osakasluettelossa, jonka Ilta-Sanomat sai nähdä keskiviikkona asianajotoimisto I&O Partnersin tiloissa Helsingissä.

Tällä hetkellä Joel Harkimo yksin omistaa Jokerien uutta liigaprojektia ja kenties Helsinki-hallin ostoakin suunnittelevan taustayhtiön.

Joel Harkimo on kiistänyt olevansa keulakuvana uudessa projektissa.

– Väitteet että olen keulakuva yhtään missään eivät pidä paikkaansa. Olen kiinnostunut rakastamani seuran tulevaisuudesta kuten kaikki joilla on Jokeri-sydän, Joel Harkimo kirjoitti elokuussa Twitterissä.

IS vieraili I&O Partnersin tiloissa tarkastelemassa Team Jokerit Oy:n osakasluetteloa.

Ilta-Sanomat kertoi samana päivänä 24.8., että Joel Harkimo oli ostanut Jari Kurrilta tämän toistaiseksi voimassa olevan, junioriseura ry:n omistaman lisenssioikeuden Jokerien nimen ja logon käyttöön ja halusi kumppanikseen Jokerien liigapaluuta puuhanneen Teemu Selänteen Naurava Narri -ryhmän.

Todennäköisesti uuden jokeriprojektin taustalla on oltava muitakin henkilöitä rahoittajina, mutta he pysyvät yhä mysteerinä.

Tähän saakka tuorein julkinen tieto Team Jokerit Oy:n omistajista oli elokuun lopulta, jolloin yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan Joel Harkimo omisti yrityksen kaikki osakkeet.

Sen jälkeen Team Jokerit Oy on kuitenkin syyskuussa ilmoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) uusia tietoja tosiasiallisista edunsaajista eli käytännössä omistajista.

IS:n keskiviikkona haltuunsa saama osakasluettelo kuitenkin paljastaa, että Harkimo on yhä Team Jokerit Oy:n ainoa omistaja.

Harkimo ei vastannut keskiviikkona Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.

Jokerien taustayhtiön Team Jokerit Oy:n osoite on asianajotoimisto I&O Partnersin tiloissa, johon käydään näistä ovista.

Jokerien uutta tulemista on hämärtänyt sankka savuverho. Monet eri mediat olivat esimerkiksi pyytäneet osakasluetteloa nähtäväkseen Team Jokerit Oy:n hallituksen ainoalta varsinaiselta jäseneltä Jorma Mäkiseltä, mutta hän ei ole toimittanut asiakirjaa.

Mäkinen ei vastannut Ilta-Sanomienkaan yhteydenottopyyntöihin.

Osakasluettelo on julkinen asiakirja, joka on lain mukaan pidettävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Koska Team Jokerit Oy:n osoite on asianajotoimisto I&O Partnersin tiloissa, IS kävi tiistaina paikan päällä kysymässä osakasluetteloa nähtäväkseen.

Tuolloin tapaaminen Team Jokerit Oy:n asioita hoitaneen ja yhtiön hallituksen varajäsenenä olevan asianajajan Leif Itäisen kanssa ei onnistunut, koska vastaanotossa Itäisen kerrottiin olevan varattuna loppupäivän ajan.

Tapaaminen järjestyi keskiviikoksi.

Itäinen toi tapaamiseen osakasluettelon mutta ei halunnut kommentoida nykyistä hallituksen varajäsenen rooliaan Team Jokerit Oy:ssä tai vastata muihinkaan IS:n esittämiin kysymyksiin jokeriprojektista.

Hän vetosi salassapitovelvollisuuteensa.

Itäinen suostui ainoastaan kuvailemaan, kuinka hänen asianajotoimistonsa aiemmin perustama pöytälaatikkoyritys siirtyi asiakkaalle eli Jokerien taustaryhmälle.

– Tämä firma (Ahold VI OY, sittemmin Team Jokerit Oy) on ollut meillä pöytälaatikossa. Kun joku asiakas tarvitsee yrityksen esimerkiksi jotain suunniteltua kauppaa varten, meiltä kysytään valmiita yhtiöitä, koska PRH:ssa yhtiön perustaminen kestää X viikkoa, Itäinen sanoo.

Käytännössä siis asiakas, ilmeisesti Joel Harkimo, on hankkinut pöytälaatikkofirman I&O Partnersilta, joka on toimeksiantona auttanut uuden jokeriprojektin käynnistämisessä.

Projekti on kuitenkin vastatuulessa, sillä ovet SM-liigaan kaudeksi 2023–2024 ovat kiinni. Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro puolestaan sanoi IS:lle keskiviikkona, ettei Jokerit ole tiedustellut mahdollisuutta pelata ensi kaudella Mestistä.

Joel Harkimo omistaa Team Jokerit Oy:n.

Mystisen Team Jokerit Oy:n taustalla on siis nyt varmasti ainakin kaksi henkilöä: hallituksen ainoa varsinainen jäsen Jorma Mäkinen ja koko osakekannan omistava Joel Harkimo. Mäkinen edustaa taustaryhmässä Jokerit ry:tä.

Marraskuun alussa esiin nousi kolmas henkilö, Sarah von Weissenberg, jonka Team Jokerit Oy nimesi viralliseen asiakirjaan lisätietojen antajaksi. Kokenut suomalainen bisnesnainen tunnetaan nykyisen Helsinki-hallin pitkäaikaisena talousjohtajana.

Hänellä on tiivis työhistoria Harry Harkimon ja entisen Hartwall-areenan äänivallan omistavien venäläisoligarkkien kanssa. Harry Harkimo väitti kuitenkin HS:lle, ettei hänellä ole kytköstä Jokereihin.

– Ei minulla ole mitään tekemistä asian kanssa. Oletteko te vähän yksinkertaisia? Soittelette tuollaisesta asiasta, en ole nähnyt häntä kuuteen tai neljään vuoteen. Hän oli meidän talousjohtaja, mitä minulla olisi hänen kanssaan tekemistä? Harkimo sanoi HS:lle viitaten von Weissenbergiin.

Jokereita aiemmin pyörittäneen Jokerit Hockey Club Oy:n tarina KHL:ssä loppui Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan alettua 24. helmikuuta. Uuden taustaryhmän oli tarkoitus saada Jokerit SM-liigaan jo kaudeksi 2023–2024, mutta SM-liiga torppasi tämän mahdollisuuden jo syyskuussa.