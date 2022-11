Suomalaisen valmentajan erikoinen temppu nousi otsikoihin Ruotsissa: ”Hän oli todella järkyttynyt”

Juhani Matikainen turvautui harvinaiseen taktiikkaan.

Jääkiekkovalmentaja Juhani Matikaisen erikoinen vaihtoruletti on noussut otsikoihin Ruotsissa.

Aftonbladet toi esiin, että 32-vuotias suomalaisen päätti tehdä sangen harvinaisia ratkaisuja, kun hänen luotsaamansa Kiruna AIF kohtasi sunnuntaina kotiyleisönsä edessä Piteån.

Juhani Matikainen on menestyneen jääkiekkovalmentajan Petri Matikaisen poika. Leijonien apuvalmentajanakin toiminut isä-Matikainen, 55, on tullut tutuksi useista hengenkohotustempauksistaan ja värikkäistä linjauksistaan.

Poika-Matikainen yritti kaikkensa, jotta sarjajumbo Kiruna AIF ei häviäisi Hockeyettanin pohjoislohkon kymmenennellä sarjakierroksella kymmenettä otteluaan putkeen. Joukkueet pelaavat Hockeyettania eli tahkoavat Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Suomalaisluotsi päätti vaihtaa maalivahtia jokaisen takaiskun jälkeen. Ensimmäisen kerran se oli edessä jo ajassa 3.24, kun Hugo Engsund, 21, päästi kiekon selkänsä taakse. Hänen tilalleen ilmestyi Aleksanteri Heiskanen, 24.

Ei auttanut.

Maalivahdit tulivat ja menivät kuin rautatieaseman ovista. Kiruna AIF hävisi ottelun 2–6.

Erikoinen ruletti jatkui aina tilanteeseen 1–5 asti. Sen jälkeen Heiskanen tuli pois kaukalosta ja sanoi Matikaisen mukaan, ettei enää mene maalille.

Matikaiselta kysyttiin ottelun jälkeen, mitä hän ajoi takaa erikoisella taktiikallaan.

– Tein kaikkeni, että pelaajamme reagoisivat tilanteeseen. Ajattelin, että ehkä tuo saa kenttäpelaajat tuntemaan olonsa pahaksi maalivahtien kohtelun takia, Matikainen kertoi.

– Halusin näyttää, että sillä on seurauksia, jos emme takakarvaa ja blokkaa laukauksia. Siksi tein, minkä tein. Se oli äärimmäinen tilanne ja ensimmäinen kerta, jolloin toimin näin.

Matikaiselta udeltiin myös, että miten hänen veräjänvartijansa reagoivat vaihtorulettiin.

– Hugo aloitti ottelun ja oli todella järkyttynyt. Hän ihmetteli, mitä tapahtui ja miksi vaihdoin hänet. Selitin Hugolle nopeasti aitiossa, että hän voi päästä takaisin kentälle, jos päästämme toisen maalin.

Suomalaisvalmentaja kertoi myös, että hän keskusteli tiistaina maalivahtiensa kanssa yksityiskohtaisemmin persoonallisista ratkaisuistaan.

Matikainen on yrittänyt saada syysunillaan olevan Kirunan AIF:n joukkueen heräämään jo aiemmin – huonolla menestyksellä.

Kymmenen peräkkäisen tappion ja nollan pisteen ryhmä on tehnyt 18 maalia ja päästänyt 51. Sen tilanne näyttää täysin toivottomalta.

Viime viikolla se kohtasi hegemoniaottelussa Kiruna IF:n ja harjoitteli ennen sitä ilman mailoja.

Ei auttanut. Turpiin tuli maalein 1–3.

– En pelkää kokeilla erilaisia asioita. Tilanne on se, mikä on. Emme voi jatkaa samaa rataa joka päivä. Jotain on keksittävä, jotta voimme pelata rennosti.

– Saa nähdä, vaihtuuko maalivahti seuraavassa ottelussa samalla tavalla kuin edellisessä. Emme ole puhuneet siitä vielä. Katsotaan. Nyt on viikko vapaata ennen kuin sitä pitää alkaa miettiä.