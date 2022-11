Yllätyskäänne! Jokerien salaperäisen taustayhtiön keulakuvaksi nousi uusi nimi – tiiviit yhteydet Harry Harkimoon ja oligarkkeihin

Jokerien liiganousua ja entisen Hartwall-areenan ostoa tavoittelevan salaperäisen yhtiön uudeksi ”lisätietojen antajaksi” on nimitetty Harry Harkimon ja oligarkkien vanha luottopomo.

Jokerien taustalla oleva mystinen Team Jokerit Oy on nimennyt uuden vastuuhenkilön, jolla on tiivis työhistoria Harry Harkimon ja entisen Hartwall-areenan äänivallan omistavien venäläisoligarkkien kanssa, ilmenee Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) toimitetusta asiakirjasta.

Syyskuussa 2022 perustettu Team Jokerit Oy on äskettäin nimennyt yhtiön viralliseen asiakirjaan lisätietojen antajaksi Sarah von Weissenbergin.

Kokenut suomalainen bisnesnainen tunnetaan nykyisen Helsinki-hallin pitkäaikaisena talousjohtajana.

Von Weissenberg hoiti pitkään myös Jokerit Hockey Club Oy:n taloushallinnollisia asioita, koska yhtiö oli ostanut nämä palvelut areenan taustayhtiöltä Helsinki Halli Oy:ltä.

Hän on myös työskennellyt Harkimon omistamalle Hjallis Promotion Oy:lle. Tiedon vahvistaa Harkimon PRH:lle vuonna 2016 toimittama asiakirja, jossa Harkimo nimesi Hjallis Promotion Oy:n lisätietojen antajaksi von Weissenbergin.

PRH:lle toimitettaviin asiakirjoihin lisätietojen antajaksi nimetään yleensä henkilö, jolla on tietoa yrityksen asioista ja oikeuksia hoitaa niitä.

Entisessä Hartwall-areenassa äänivaltaa käyttää Arena Events Oy, jonka omistavat pakotelistatut venäläiset oligarkit Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg.

Timtshenkon on sanottu olevan Venäjän presidentin Vladimir Putinin epävirallinen pankkiiri.

Timtshenko sekä Rotenbergin bisnessuvut rahoittivat myös Jokereita vuoteen 2019 asti, kunnes kiekkoseuran taustayhtiön omistus rakenneltiin pakotesyistä uusiksi: Harkimo siirtyi pääoligarkkien kanssa takavasemmalle ja omistajaksi nousi kiekkolegenda Jari Kurri venäläisrahoittaja Vladimir Potaninin tuella.

Roman Rotenbergomistaa Hartwall-areenassa äänivaltaa käyttävän Arena Events Oy:n Gennadi Timtshenkon kanssa.

Sarah von Weissenberg on työskennellyt areenassa käytännössä venäläisoligarkkien alaisena. Helsinki Halli Oy:n hallituksessa puheenjohtajan nuijaa on heiluttanut Roman Rotenberg. Hallitukseen on kuulunut pitkään myös Timtshenkon asioidenhoitaja Kai Paananen.

IS:n tietojen mukaan von Weissenberg on asemansa kautta oppinut tuntemaan mainittuja venäläisoligarkkeja tai näiden avustajia. Von Weissenberg on istunut yhtiön useissa kokouksissa sihteerinä ja lisäksi hoitanut taloushallinnon asioita jonkin verran myös Arena Events Oy:lle.

– Totta kai hän on asemansa puolesta tehnyt suoraa yhteistyötä ainakin areenan hallituksen kanssa, asioista perillä oleva sisäpiirilähde painottaa.

Nyt mielenkiintoista on von Weissenbergin rooli Team Jokerit Oy:ssä, jonka on arveltu hakevan Jokereille SM-liigapaikkaa tulevaisuudessa.

Von Weissenberg ei torstaina halunnut avata asiaa IS:lle. Kun soittajan rooli selvisi, von Weissenberg ilmoitti välittömästi painokkaasti:

– Minulla ei ole asioihin mitään kommentoitavaa, hän linjasi ja katkaisi puhelun saman tien.

Team Jokerit Oy:n taustalla on Jokerien brändin omistava junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry, mutta yhtiön päärahoittaja on pysynyt edelleen mysteerinä.

Team Jokerit Oy on virallisissa asiakirjoissa pysynyt toistaiseksi I&O Partners Asianajotoimisto Oy:n omistuksessa. Sen hallituksen ainoa jäsen on Helsingin Jokerit ry:stä tuttu Jorma Mäkinen ja ainoa varajäsen Leif Itäinen, joka puolestaan linkittyy I&O Asianajotoimistoon.

Juristi Itäinen ja Harry Harkimo ovat hyviä tuttuja jo vuosien takaa.

Harry Harkimolla on tiivis työhistoria Sarah von Weissenbergin kanssa.

Team Jokerit Oy:n on kerrottu olevan kiinnostunut myös entisen Hartwall-areenan ostamisesta.

Jokerit Hockey Club Oy:n tarina KHL:ssä loppui Venäjän Ukrainassa helmikuussa käynnistämän hyökkäyssodan alettua 24. helmikuuta, mutta sen operatiiviset työntekijät siirrettiin sittemmin Team Jokerit Oy:n palkkalistoille.

Von Weissenbergin tavoin muutkaan Helsinki Halli Oy:n tai Team Jokerit Oy:n taustavaikuttajat eivät ole halunneet kommentoida yhtiöön liittyvä asioita. Näin ollen Team Jokerit Oy:n ympärille on muodostunut savuverho, joka on kiihdyttänyt erilaisia spekulaatioita.

Niistä kuumin koskee eittämättä sitä, onko Harkimoilla ollut jonkinlaista roolia parhaillaan käynnissä olevissa areenan ostoneuvotteluissa tai ylipäätään Team Jokerit Oy:ssä.

Aiemmin elokuussa selvisi, että kansanedustaja Harkimon (liik) poika Joel Harkimo esiintyi kulisseissa henkilönä, joka kauppasi Jokerit Hockey Club Oy:n hallinnassa olleita Jokerien brändioikeuksia, jotka siis sittemmin siirtyivät Team Jokerit Oy:lle.

Tuolloin sekä Harry että Joel Harkimo ilmoittivat, ettei heillä ole mitään osuutta Jokerien uudessa projektissa.

IS on aiemmin uutisoinut, että entisen Hartwall-areenan ostamisesta ovat kiinnostuneita myös muun muassa amerikkalainen tapahtumajätti ASM Global, saksalainen tapahtumakonserni CTS Eventim ja energiayhtiö St1:n miljardööriomistaja Mika Anttonen.

SM-liiga puolestaan on ilmoittanut hyvin selvästi, ettei liigapaikka aukea organisaatiolle, jonka avainhenkilöt tai rahoitus ovat millään tavalla kytköksissä Jokerien KHL-taipaleeseen tai oligarkkeihin.

Konsensus liigassa on myös, ettei mikään yhtiö, jonka taustalla vaikuttaa Harry Harkimo, ole tervetullut liigan osakkaaksi.