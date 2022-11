Raimo Summanen seurasi Eetu Selänteen otteita tarkasti keskiviikon Mestis-ottelussa ja teki monta terävää huomiota.

Teemu Selänteen poika Eetu Selänne, 24, pelasi keskiviikkona kolmannen ottelunsa Mestiksessä.

Selänne hyökkäsi Peliittojen ykkösketjun oikeassa laidassa, kun Kiekko-Vantaa kaatoi heinolalaisvieraansa 3–0. Selänne sai rutkasti peliaikaa, lähes 19 minuuttia, mutta ei vielä avannut pistetiliään Mestiksessä.

Selänne saapui Mestikseen Yhdysvaltain yliopistosarjan NCAA:n kolmannelta tasolta, joten hänen kiekko-osaamisensa oli iso arvoitus. Hän pelaa Peliitoissa testisopimuksella.

Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen seurasi Selänteen otteita keskiviikon ottelussa vaihto vaihdolta. Summanen nostaa esiin viisi pointtia Selänteen pelaamisesta mutta muistuttaa, että analyysi on tehty vain yhden pelin otannalla.

1. Erinomainen työmoraali

– Kova yritys ja työnteon määrä osoittivat, että Selänteellä on kunnioitus peliä ja omaa joukkuetta kohtaan. Se on ihanaa nähdä. Jos nämä perusasiat ovat kunnossa, pelaaja saa aina puhtaat paperit, Summanen sanoo.

– Ensimmäisessä erässä Selänteellä oli vaikeampaa, ja hän jopa kompuroi ja kaatui muutaman kerran. Siinä jännitys kenties hieman näkyi. Pelin edetessä Selänne paransi todella paljon. Se on mahtavaa nähdä, että hän ei todellakaan ole Suomessa höntsäämässä.

Eetu Selänne pelasi erittäin hyvällä asenteella.

2. Perushyvä peliasento ja lajitaidot

– Selänteellä on paine jäätä vasten koko ajan hyvin. Hän ei ole kovin kookas pelaaja, mutta hän pelaa pitkällä mailalla. Sen ansiosta hänen pelialueensa on pitkä. Selänne menee hyvällä peliasennolla ja röyhkeästi kaksinkamppailuihin, mutta toisaalta pitkä maila tekee sen, että jatkotilanteissa maila ei aina ehdi mukaan. Hän parantaa, kun saa mailansa vielä aktiivisemmaksi, Summanen analysoi.

– Luistelu on Selänteellä ihan ok, ja luistelumäärä on hyvällä tasolla. Syöttäminen näyttäisi olevan ihan hyvää, joskaan tässä ottelussa ei tullut montaa give and go -tilannetta.

– Selänteellä oli pari paikkaa onnistua maalinteossa. Molemmat paikat tulivat, kun hän yritti laukoa suoraan syötöstä. Hänen pelaamisessaan on selvästi pohjoisamerikkalainen vivahde. Laukoessa hän esimerkiksi tiputti toisen polven alas ja antoi palaa, Summanen sanoo.

3. Lisää rohkeutta!

– Selänne pelasi riskittömästi. Kiekon kanssa hän ei ottanut minkäänlaisia riskejä vaan pelasi mieluummin siirtokiekkoja ränniin tai päätyyn. Se kertoo hänen ajattelutavastaan, ettei hän ainakaan tahdo tehdä joukkueelleen vahinkoa. Pelaaminen oli ajoittain liiankin varovaista, mutta hän pelasi myös rohkeampiakin vaihtoja.

– Kerran Selänne pyörähti hyvin kiekollisena ahtaassa tilassa ja nosti sen jälkeen peliä jalalla. Siinä tuli selkeä rytminmuutos, joita kaipaan häneltä lisää. Avauserässä katsoin, että Selänne pelaa ”tasaisella vauhdilla”, mutta pelin edetessä häneltä alkoi löytyä enemmän rytminmuutoksia ja attackia. Jos Selänne tahtoo tehdä tulosta, hänen pitää olla terrierimäisempi.

Eetu Selänne ei aristellut koviakaan otteita. Hän taklasi monta kertaa.

4. Hyvä pelikäsitys – ja välähdys aggressiivisuutta

– Selänteellä on jääkiekon pelitilanneroolit hyvin hallussa. Hän pelaa hyvin sekä kiekolla että kiekottomana, puolustaa ja hyökkää tunnollisesti eikä sooloile. Puolustuspäässä hän peittää hyvin laukaisulinjoja ja paikkaa vaihtotilanteissa ketjukavereita. Hyökkäyspäässä hän pyrkii hakeutumaan hyvin maalintekopaikoille, ja kiekollisena hän näki ketjukaverinsa hyvin.

– Selänteen aggressiivisuus johti yhteen tyhmään jäähyyn poikittaisesta mailasta. Sekin kamppailutilanne tosin osoitti, että hän on valmis heittäytymään joukkueelle.

Selänne ei ole vielä avannut pistetiliään, mutta maalipaikkoja on ollut.

5. Mies paikallaan Peliitoissa

– Yhden ottelun perusteella Selänne on mies paikallaan Peliittojen kokoonpanossa. Hänellä on hyvät perustaidot ja piilevää juonikkuutta. Nyt hän on jo huomannut, että Suomen sarjoissa ei ole helppoa laittaa verkkoa tötterölle, sillä täällä ei tule yhtä paljon ylivoimahyökkäyksiä kuin Pohjois-Amerikassa, Summanen sanoo.

– Tulevaisuuden avainkysymys on se, kuinka Selänne omaksuu suomalaisen pelirytmin, jotta hän pääsee entistä enemmän pelaamaan omilla vahvuuksillaan. Hänen täytyy saada ja hamuta kiekkoa enemmän itselleen ja liikkua hanakammin pelivälineen kanssa, niin otteet paranevat. Selänne ei missään nimessä ole rasite omalle joukkueelleen. Tärkein ja silmiinpistävin asia on se, että hän on tullut Mestikseen työhaalarit päällään.