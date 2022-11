Ville Leino avautuu rahan­käytöstään – näin hän on nautiskellut kohutuista NHL-miljoonistaan: ”Ei kaikista fiksuimpia päätöksiä”

Ville Leino löysi kiekkouran lopun jälkeen nopeasti uuden intohimon vaatebisneksestä. Se auttoi jaksamaan vaikeiden aikojen yli.

Ville Leino avaa oven Billebeinon avaraan ja värikkäästi sisustettuun toimisto- ja näyttelytilaan Helsingin Tehtaankadulla. Konttorilla on alkuiltapäivällä hiljaista, mutta ulkokuori hämää. Oikeasti yrityksessä kuhisee, sillä yhtiö on ison läpimurron kynnyksellä.

Leino on äskettäin palannut Yhdysvalloista, jossa hän oli tapaamassa entisen NHL-seuransa Philadelphia Flyersin edustajia ja pelaajia sekä esittelemässä heille tuoreita tuotoksiaan.

Billebeino on juuri aloittanut yhteistyön Flyersin kanssa ja ottanut suuren harppauksen kohti bisnesmaailman suurinta pelikenttää, Pohjois-Amerikkaa.

Jos Flyersin konservatiivinen päävalmentaja John Tortorella ei asetu poikkiteloin, Flyersin pelaajat pukeutuvat pelireissuillaan Leinon suunnittelemiin matkustusasuihin. Sen lisäksi Billebeinon tuotteita myydään verkkokaupassa ja Flyersin kotiareenassa.

– Tämä on todella iso juttu meille. Saamme paljon näkyvyyttä ja uskottavuutta. Tietysti yhteistyö on myös taloudellisesti kannattava, sitä en kiistä, Leino sanoo.

Viimeistään nyt voi sanoa, että Leinon terapeuttisesta maalausharrastuksesta alkanut vaatesuunnittelu on kehittynyt isoksi yritystoiminnaksi.

Maalaamista ja musiikkia rakastavasta Leinosta on kuoriutunut piinkova liikemies, vaikka hän kavahtaakin termin kuivahkoa mielikuvaa.

– Myönnetään, että taidan olla vähintään liikemiehen ja luovan taiteilijan välimalli, Leino sanoo.

Billebeinon toimistotilat on sisustettu värikkäästi. Taulut seinällä ovat Leinon maalaamia.

Tällä hetkellä Leinon aika kuluu pitkälti talouslukujen ja yhteistyösopimusten maailmassa. Hän toivoo, että voisi jossain vaiheessa tehdä taas enemmän luovaa työtä.

BilleBeinon vintage-henkisen toimiston seiniä koristavat Leinon itsensä maalaamat värikkäät taulut. Näissä viihtyisissä tiloissa yhtiö on pitänyt majaansa jo puolentoista vuoden ajan.

Sitä ennen Leino ja kumppanit pakkasivat tavaransa pahvilaatikoihin turhankin monta kertaa, sillä kahdeksan vuotta toimineen yrityksen kotipesä on sijainnut peräti seitsemässä eri osoitteessa.

Vaateyritys on kasvanut omistajiensakin yllätykseksi niin hurjaa vauhtia, että tilat ovat kerta toisensa jälkeen käyneet liian ahtaiksi.

Hurjasta kasvuvauhdista kertoo myös liikevaihdon kehitys. Esimerkiksi vuodesta 2017 vuoteen 2021 liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonasta eurosta noin neljään miljoonaan euroon.

Vuonna 2017 BilleBeino Clothing and Accessories Oy:ssä oli vain kolme työntekijää, tällä hetkellä työntekijöitä on jo 14.

Leinon vaatebisnes on porskuttanut myötätuulessa, sillä yritys on takonut satojentuhansien voittoja. Parin viime tilikauden tulokset ovat tosin olleet maltillisia, mutta se on kasvaville ja toimintaansa investoiville yrityksille tyypillistä.

– Suurin tavoitteemme on nyt kansainvälistyminen, Leino linjaa.

Vaatebisneksen lisäksi Leino pyörittää kannattavasti myös padelhallibisnestä.

Ville Leino sanoo, ettei ole nostanut Billebeinosta käytännössä lainkaan palkkaa.

Yhteistyösopimus Flyersin kanssa parantaa Billebeinon taloudellista tilannetta ja lupaavia tulevaisuudennäkymiä entisestään.

Yritystoiminnalla rikastuminen ei kuitenkaan ole Leinolle tärkeää, sillä hänellä on entuudestaan miljoonia rahaa. Leino tienasi noin 300 ottelua kestäneen NHL-uransa sopimuksista omaisuuden, yhteensä noin parikymmentä miljoonaa dollaria.

Silti Leinon NHL-ura muistetaan vain kahdesta asiasta: Philadelphia Flyersin tykkikeväästä vuonna 2010 ja pian sen jälkeen Buffalo Sabresin tarjoamasta surullisenkuuluisasta kuuden vuoden jättisopimuksesta.

Kun Buffalo Sabres osti alisuorittaneen suomalaishyökkääjän sopimuksen ulos kesällä 2014, Leino sai kevääseen 2020 saakka reilun miljoonan vuodessa pelaamatta peliäkään Buffalossa.

NHL-tähteys oli Leinolle auki kahden mainion Philadelphian-kauden jälkeen syksyllä 2011, mutta Buffalon kanssa solmitusta kuuden vuoden ja 27 miljoonan euron sopimuksesta tuli häpeän aihe.

Ulososton jälkeen Leinon jättisopimuksesta tuli yleinen naurunaihe. Pohjois-Amerikan medioissa sopimusta kuvailtiin vuosikymmenen surkeimmaksi, ja Leinon tienaamilla ”ilmaisilla miljoonilla” rietasteltiin vuosi toisensa jälkeen.

Leino myöntää nyt, että nuo ajat olivat hänelle henkisesti raskaita.

– En tietenkään halunnut lukea niitä uutisia, mutta jotain kautta ne aina kantautuivat korviini. Se oli rankkaa ja inhottavaa, Leino muistelee.

– Kaikkein pahinta olivat epäonnistumisen ja häpeän tunteet. En ymmärrä, kuinka ihmeessä edes selvisin vaikeista ajoista niin hyvin.

Aluksi Leino yritti haudata negatiivisen julkisuuden sivuun ja keskittyä muihin asioihin kuten maalaamiseen.

– Myöhemmin olen käynyt asian mielessäni läpi. Se ei ollut helppoa mutta helpotti oloani. Asiathan ovat vain asioita, enkä ole tehnyt mitään rikollista tai muuten epäilyttävää, Leino sanoo.

– Jälkeenpäin olen löytänyt ikävistä tapahtumista paljon positiivistakin. Ainakin kupla puhkesi kerralla. Siihen asti olin edennyt kuin pumpulissa, mutta kun jääkiekkoilijan egoni murtui, opin tuntemaan itseni paremmin ja ymmärtämään, missä olen hyvä. Olen valtavan onnekas, että olen löytänyt uuden asian, johon olen nyt suunnannut kaiken tarmoni.

Kasvuyritys pitää Leinon kiireisenä. Hänellä ei enää ole juuri aikaa pitää luovia taukoja.

Leino on jättänyt miljoonasopimuskohun pitkälti taakseen, mutta pari kaihertamaan jäänyttä asiaa hän tahtoo vielä sanoa.

– En koskaan pelannut jääkiekkoa rahan takia. Vain yhden kerran tein sopimuksen osittain rahan vuoksi, ja se oli juuri sopimus Buffaloon. Silloinkin oletus oli, että Buffalosta kehittyy hyvä joukkue.

– Sitäkään ihmiset eivät aina tajua, että olin kuusivuotiaasta lähtien tehnyt jääkiekon eteen töitä joka päivä. Minulle ei maksettu palkkaa pelkästään muutamasta kaudesta vaan käytännössä niistä 18 vuodesta, jotka olivat valmistaneet minut siihen hetkeen, Leino sanoo.

Leino tunsi häpeää, kun Buffalo osti hänen miljoonasopimuksensa ulos. Nyt hän on käsitellyt asian ja jatkanut elämäänsä.

Leinon siirtymä kohutusta kiekkotähdestä menestyväksi kasvuyrittäjäksi on tapahtunut hämmästyttävän jouhevasti. Miljoonat pankkitilillä tietenkin auttoivat alkuun, sillä niiden ansiosta Leinolla oli mahdollisuus käyttää aikaansa suunnittelutyöhön ja ottaa yrityksensä kanssa riskejä – erottua massasta.

Leinon varallisuus ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että Billebeino on rakentanut brändinsä taitavasti ja huolella. Sen tuotteet ovat ansainnut asemansa muiden merkkivaatteiden rinnalla esimerkiksi Stockmannilla.

– Tätä yritystä ei missään nimessä ole tehty rahalla vaan työllä ja intohimolla. Yritykseen sijoitetut summat eivät ole niin suuria, etteivätkö muut olisi pystyneet tekemään samaa, Leino painottaa.

– Koska teimme tätä Juhanin (Leinon ystävä ja perustajajäsen Juhani Putkonen) kanssa kahdestaan, menimme molempien ehdoilla. Luovimme niin, ettemme käyttäneet paljoa rahaa.

Leino toki omistaa Billebeinon vaateyrityksestä 90 ja Putkonen kymmenen prosenttia.

Siviilielämässään Leino ei ole noudattanut tiukkaa kulukuria vaan paljastaa nauttineensa miljoonistaan.

– En missään nimessä ole pannut jokaista euroani rahastoihin tai ylipäätään tehnyt kaikkein fiksuimpia päätöksiä rahan kanssa. Olen ihan fine sen asian kanssa, vaikka monta asiaa olisi voinut jättää ostamattakin.

– Olen käyttänyt rahaa itseäni kiinnostaviin asioihin, kuten vaatteisiin, jotka ovat intohimoni. Lisäksi olen käyttänyt rahaa esimerkiksi landen (loma-asunto Inkoossa) arkkitehtuuriin ja sisustamiseen. Sekä ylipäätään kiinteistöihin, Leino kertoo.

Leinon, hänen puolisonsa Eveliina Alanteen ja Lauri Ylösen yhdessä suunnittelema loma-asunto ei ole aivan perinteisin kesämökki, vaan ylellinen merenrantalukaali jakaantuu peräti viiteen eri rakennukseen.

– Kaikkihan sen tietävät, ettei kesämökki ole kaikista paras sijoitus, Leino naurahtaa.

– Mutta eihän meistä kukaan lähde täältä pois sata miljoonaa tai kymppitonni taskussaan. Rahaa koskevien päätösten täytyy perustua oman elämänlaadun parantamiseen. Jos joku tykkää autoista ja haluaa ostaa hienon auton, niin mielestäni silloin kannattaa ostaa. Mutta jos auton ostaa vain pönkittääkseen omaa oloaan, niin silloin ongelma on jossain syvemmällä.

Leino elää yrityksensä kanssa välivaihetta – aikaa jonkin suuremman kynnyksellä. Juuri nyt hän kantaa harteillaan suurta kuormaa koko toiminnan pyörittämisestä mutta toivoo, että voisi yrityksen kasvaessa palata Excel-taulukoiden parista takaisin maalaustaulun ääreen.

– Olen luonteeltani taivaanrannanmaalari. Kun aika on sopiva, haluaisin taas tehdä enemmän luovaa työtä ja vähemmän bisnespuolta. Bisnestä pyörittämään löytyy varmasti joku minua osaavampi henkilö, Leino linjaa.