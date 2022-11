Japanilainen Kohei Sato, 26, muutti unelmansa perässä Suomeen – yksi asia järkytti heti kättelyssä

Kohei Sato jahtaa unelmaansa Joensuussa. Hänen isoisänsä kilpaili Oslon vuoden 1952 talviolympialaisissa.

JOENSUU

Japanilainen jääkiekkoilija Kohei Sato on aina ollut rohkea matkaanlähtijä.

Vain 13-vuotiaana hän muutti yksin Tokiosta toiselle puolelle maailmaa Kanadaan lätkän takia.

Tänä syksynä Sato, 26, sai sopimustarjouksen Suomesta Mestis-seura Joensuun Kiekko-Pojilta. Hän allekirjoitti sen samana päivänä, vaikka Suomi oli hänelle täysi mysteeri.

Pari päivää myöhemmin Sato lensi kotikaupungistaan Bostonista Suomeen, jossa kylmyys aiheutti alkujärkytyksen.

– Se oli ensimmäinen vaikutelmani Joensuusta. Kylmyys, hän sanoo ja vähän irvistää.

– Ulkona oli kahdeksan astetta. Kotona Bostonissa oli vielä noin 25–27. Se oli aika järkyttävää, kun astuin aamulla hotellin ovista ulos.

Heti jäälle päästyään hän pani kuitenkin tuulemaan. Alku Mestiksessä on ollut vaikuttava: 11 (6+5) tehopistettä yhtä monessa ottelussa.

Sato on monessakin mielessä kiehtova tapaus.

Kohei Sato on elänyt puolet elämästään Japanissa ja puolet Pohjois-Amerikassa. Nyt hän on asettunut Joensuuhun.

Japania ei tunneta jääkiekosta, mutta Kohei Satolle se on ollut koko elämä. Hän lähes syntyi luistimet jalassa. Isä pelasi jääkiekkoa ja isoisä Tsuneo Sato oli kuuluisa pikaluistelija.

– Isoisäni osallistui vuoden 1952 talviolympialaisiin Oslossa, Kohei Sato kertoo ylpeänä.

Tsuneo Sato kilpaili Oslossa 500 ja 1 500 metrillä. Sijoitukset olivat 18:s ja 11:s.

Soihtu on siirtynyt hienolla tavalla eteenpäin, sillä Saton suurin vahvuus pelaajana on luistelu. Hän on Mestiksen nopeimpia pelaajia – ellei jopa nopein – ja karkaa vastustajan pakeilta jo ensipotkuilla. Verkko heiluu.

– Isäni laittoi minulle luistimet jalkaan, kun olin kaksivuotias. Minulta ei hirveästi kyselty, mutta olen iloinen siitä, mitä isäni teki. Kolmevuotiaana olin jo maila kädessä, Sato sanoo hymyillen Kiekko-Poikien olohuoneessa sininen lippis taakse päin käännettynä.

Sato tähtäsi jo lapsena jääkiekkoilijaksi. Tokiossa, maailman suurimmassa metropolissa, ei ollut kuitenkaan mahdollisuuksia edetä.

– Sain harjoitella ehkä kerran tai kaksi viikossa, hän toteaa.

Se ei riittänyt täyttämään pojan pelihaluja.

– Ajattelin, että jos jatkan Tokiossa, katto on aika matalalla. Halusin rikkoa sen katon.

Japanissa jääkiekko on suositumpaa maan pohjoissaarella Hokkaidossa. Sato oli jo suuntaamassa sinne, kunnes hänen äitinsä teki rohkean ehdotuksen.

– Äitini sanoi, että jos kerran lähdet, mikset mene suoraan Kanadaan, jossa jääkiekko on tosi suosittua.

13-vuotias Sato ei epäröinyt vaan ampaisi hymy korvissa jääkiekon synnyinsijoille, jossa hän pääsi jääkiekkopainotteiseen kouluun Montrealin liepeille.

– Rakastuin siellä siihen, että harjoittelimme joka päivä. Hallin ulkopuolellakin pelasimme aina rullaluistimilla.

Kohei Sato on pelannut Joensuun Kiekko-Pojissa piste per peli -tahdissa.

Sato on elänyt puolet elämästään Japanissa ja toiset puolet Pohjois-Amerikassa. Kanadasta matka jatkui Yhdysvaltoihin New Hampshireen, jossa hän pelasi ja hankki samalla yliopistotutkinnon.

Jääkiekkoammattilaiseksi siirtyessään Saton ensimmäinen tavoite oli saada sopimus Pohjois-Amerikasta.

– En kuitenkaan saanut tarpeeksi hyviä tarjouksia.

Saton agentti ehdotti Eurooppaa. Kiekko-Poikien manageri Jaakko Lipponen tarttui luuriin ja teki tarjouksen.

Sato veti nimen alle.

– Lensin Suomeen jo parin päivän päästä. Kaikki tapahtui äkkiä, mutta se oli nopea päätös, joka minun piti tehdä. Olen iloinen, että tein sen, Sato sanoo.

Sato on jo ensimetreillä osoittanut olevansa vahvistus Mestiksessä. Hän on taitava pikakiituri, mutta myös heikkoudet ovat ilmeiset. Iso kaukalo ja kurinalainen viisikkopuolustus ovat hänelle uusia juttuja.

– Minulla on ollut vaikeuksia sijoittumisen ja puolustuspelin kanssa, Sato myöntää avoimesti.

– Täällä puolustetaan järjestelmällisesti viidellä pelaajalla, ei vain kahdella tai kolmella tai neljällä. Minun pitää opetella, miten sijoitun ja pelaan mailalla. Kaikki osaavat tehdä maaleja ja kikkailla, mutta luotettava puolustaminen vaatii paljon enemmän.

Sato on saanut Joensuussa kritiikkiä puolustuspelinsä puutteista.

– Se oli minulle järkyttävää, mutta minun oli pakko herätä, hän sanoo.

– Simo (päävalmentaja Karjalainen) sanoi, ettei minun tarvitse tehdä hienoja juttuja tai maalia joka vaihdossa. Joskus pitää vain pelata yhdessä ja konservatiivisesti – olla vastuullinen. Siinä minulla on ollut eniten töitä: opetella, milloin hyökätä ja milloin ei.

Jos Sato oppii viisikkopelin tavoille, SM-liiga voi hyvinkin kutsua. Hyökkäystaitojensa puolesta hän kelpaisi sinne jo.

Bostonista muuttanut Kohei Sato viihtyy Joensuussa, jota hän luonnehtii sopivan pieneksi kaupungiksi.

Joensuun Kiekko-Poikien lisäksi Sato edustaa Japanin maajoukkuetta. Japani nähtiin MM-kisoissa vielä 2000-luvun alussa, mutta kun Kaukoitä menetti kiintiöpaikkansa, nousevan auringon maa tipahti kuin kivi.

Tällä hetkellä Japani on MM-kisojen 1. divisioonan B-lohkossa, jossa se jäi viime keväänä kakkoseksi. Puola voitti ja nousi sarjaporrasta ylemmäs. Sato pelasi turnauksessa.

– Tasomme on ihan ok, mutta se voisi olla parempikin, hän luonnehtii maajoukkuetta.

– Kaikki aina kysyvät, pelataanko Japanissa jääkiekkoa, mutta moni yllättyisi, kuinka hyviä olemme.

Japani sai juuri uuden päävalmentajan, Perry Pearnin, jolla on pitkä tausta NHL:stä ja Kanadan eri maajoukkueista apuvalmentajan tehtävissä. Sato on toiveikas.

– Me japanilaiset pelaajat emme ole isokokoisia, mutta olemme nopeita, taitavia ja älykkäitä. Meiltä löytyvät kaikki tarvittavat taito-ominaisuudet. Olemme vain tarvinneet paremman valmentajan kääntämään kurssimme.

Suomen kylmyyteen sopeuduttuaan Sato on alkanut viihtyä Pohjois-Karjalassa.

– Rakastan sitä, että täällä on paljon luontoa, järviä ja jokia. Vaellan ja kävelen metsissä ja nautin siitä, että ympärillä on vihreää ja vesistöjä. Joensuu on tarpeeksi pieni kaupunki, että täällä aina tietää, missä on. Bostonissa välillä eksyy.

Suomalaisia hän luonnehti hieman ujoiksi mutta ystävällisiksi. Hän kehuu myös suomalaisen aamiaispöydän ”perunaleipää” – siis karjalanpiirakoita.

– Ne ovat hyviä! Pidän niistä. Olen huomannut, että täällä laitetaan paljon perunaa eri ruokiin.

Fakta Kohei Sato SYNTYNYT: 26.9.1996, Nishitokyo, Japani. PELIPAIKKA: Hyökkääjä. PITUUS / PAINO: 185 cm, 84 kg. AIEMMAT SEURAT: New Hampshiren yliopisto 2017–21, Bentleyn yliopisto 2021–22, Joensuun Kiekko-Pojat 2022–. MAAJOUKKUEESSA: Pelannut Japanin maajoukkueessa olympiakarsintoja ja MM-kisojen 1. divisioonan B-lohkon turnauksia. MUUTA: Ensimmäinen japanilainen Mestis-pelaaja.

Sato puhkuu näyttöhaluja.

– Tiesin, että Suomessa minulla on loistava mahdollisuus todistaa tasoni jääkiekossa ja todistaa niiden ihmisten olleen väärässä, ketkä eivät uskoneet minuun Pohjois-Amerikassa, hän sanoo.

Vahva alku on nostanut itseluottamusta.

– Tavoitteeni on pelata Euroopan huippusarjoissa. Jos pystyn kehittymään täällä, saan ehkä mahdollisuuden. Se olisi mahtavaa, mutta nyt keskityn siihen, että tuomme tälle joukkueelle mestaruuden.

Yhden historiallisen jutun Sato on jo Suomessa tehnyt. Hän on kautta aikain ensimmäinen japanilainen Mestis-pelaaja.

Se on yksi luku lisää seikkailuun, jota lätkää rakastava tokiolaispoika kirjoittaa.