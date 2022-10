Tuomari passitti maaliaan juhlineen kiekkoilijan jäähylle Mestiksessä – pomolta selvä näkemys tilanteesta: ”Varmasti itsekin ymmärrät”

Jääkiekkoliiton huippusarjapäällikkö Seppo Lindroos ei kiertele, että Mestiksessä nähtiin karkea tuomarivirhe.

Käytösrangaistus maalin innostuneesta tuulettamisesta ei yleensä tule ensimmäisenä mieleen joukkueurheilusta.

Näin kuitenkin kävi Kajaanin Hokin ja Kokkolan Hermeksen välisessä ottelussa lauantaina, kun Hokin Christoffer Seppelin iski joukkueelleen maalin.

Seppelin riisti vierasottelussa Hermestä vastaan toisen erän lopussa kiekon vastustajalta ja huitaisi sen maaliin. Seppelin juhli 2–4-kavennusosumaa osoittamalla kädellään maalia samaan tyyliin kuin tuomarit tekevät maalin jälkeen.

Seppelin pysähtyi osumansa jälkeen maalin taakse ja osoitti maaliviivan ylittänyt kiekkoa kädellään.

Ottelun tuomaristo reagoi tilanteeseen poikkeuksellisesti ja passitti hölmistyneen Seppelinin kahden minuutin jäähylle. Aikakirjoihin rangaistuksen syyksi merkittiin ”sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan”.

Jääkiekkoliiton erotuomarikouluttaja ja huippusarjapäällikkö Seppo Lindroos näki tilanteen viikonloppuna ja kertoo hölmistyneensä paikalla olleen yleisön tapaan.

Hän korostaa, että tilanteessa ei tulkittu oikein sääntöä sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan.

– Ei mennyt kuten piti. Varmasti itsekin sen ymmärrät, Lindroos alleviivaa.

Lindroos kertoo, ettei ole puhunut tuomion tehneen erotuomarin kanssa.

Kuvamateriaalin perusteella ei ole tiedossa, edelsikö tilannetta jokin asia, minkä vuoksi erotuomari olisi voinut tulkita Seppelinin eleen sopimattomaksi.

– Sivusta katsottuna näyttäisi olevan väärin ymmärretty tilanne. Kyseinen päätuomari koki asian hänelle ehkä henkilökohtaisesti ja ylireagoi tilanteessa. Kun katsoo kokonaisuutta, niin tähän tilanteeseen ei ole syytä puuttua rangaistuksella.

Lindroos korostaa, että tilanteessa on kyse pelinjohtamisesta ja sen tulkitsemista: mikä on hyväksyttävää toimintaa pelaajilta ja miten tuomari reagoi käyttäytymiseen.

– Ensimmäinen reaktio ei pääsääntöisesti pidä olla rangaistus – tapoja on muitakin

Mestis-pomo sanoo myös, ettei hän ole yllättynyt yleisön ja jääkiekkoväen voimakkaasta reaktiosta tilanteeseen.

Sosiaalisessa mediassa tuomio julistettiin esimerkiksi ”täydeksi pelleilyksi”. Myös valmentaja ja asiantuntija Ismo Lehkonen reagoi voimakkaasti tuomioon.

– Kyllä minuakin ihmetytti, että mitä oikein tapahtui. Näin ei ole ohjeistettu toimimaan ja varmasti kyseinen päätuomarikin ymmärsi, ettei menty ihan sen mukaan, miten yleisesti ollaan keskusteltu, Lindroos jatkaa.

Tilanne ei ole helppo myöskään virheen tehneelle erotuomarille. Kun mokat päätyvät äkkipäätä sosiaaliseen mediaan ja kaiken kansan irvailtavaksi on tärkeää, ettei tuomari jää yksin, korostaa Lindroos.

– Jokaisella tuomarilla on henkilökohtainen valmentaja. Tässä tapauksessa eilen kyseinen tilanne on käyty eilen läpi. Ei meillä yksikään tuomari jää ilmaan tukea. Mutta jokainen myös ymmärtää, että tuomaritoiminta on tavallaan julkista työtä, jossa onnistuminen ja epäonnistuminen näkyvät korostetusti.

Virheen tehnyt päätuomari on tiettävästi ollut halukas käymään tilanteen läpi Seppelinin kanssa. Lindroos ei tiennyt, ovatko osapuolet olleet vielä yhteydessä.

Mitään sanktiota Jääkiekkoliitto ei aio tilanteesta antaa. Päätuomari jatkaa normaalisti otteluiden tuomitsemista.

– Ei nyt ensimmäisestä vastoinkäymisestä rangaista. Nopeasti loppuisi meiltäkin tuomarit.