Venäjä halutaan sittenkin mukaan? Isot kihot vääntävät Tampereella jääkiekon superturnauksesta

Jääkiekon World Cup saattaa taas lykkääntyä.

Maailman parhaat jääkiekkoilijat eivät ole kohdanneet toisiaan maajoukkuepaidassa nyt kuuteen vuoteen.

Kiekkofanien pitkän odotuksen on ollut määrä päättyä ensi kaudella, helmikuussa 2024, jonne NHL on kaavaillut järjestävänsä World Cupin.

Nyt superturnauksen ylle on kuitenkin ilmaantunut tummia pilviä, Kanadassa uutisoidaan.

TSN:n maineikas sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun kertoi Insider Trading -ohjelmassa, että NHL:n johtokaksikko Gary Bettman ja Bill Daly oli vihjaissut hiljattain NHL-pomojen kokouksen yhteydessä, että mahdollisuus World Cupin siirtämisestä eteenpäin saattaa olla nyt pöydällä.

LeBrunin mukaan World Cupin kohtalosta on määrä keskustella alkavalla viikolla Tampereella NHL-pelien yhteydessä. Saman pöydän ääreen on tarkoitus saada NHL:n, pelaajayhdistys NHLPA:n, IIHF:n ja joidenkin kansallisten liittojen isot kihot.

– Olen myös keskustellut muiden ihmisten kanssa asiasta. World Cupin siirto on asia, mistä myös muut asianosaiset (kuin NHL) ovat keskustelleet, LeBrun sanoi.

Neuvottelut World Cupista ovat yhä vain neuvotteluasteella, vaikka suunniteltuun ajankohtaan on aikaa enää runsaat 15 kuukautta.

– NHL:llä on edelleen merkittäviä ratkaisemattomia asioita IIHF:n kanssa. Vaiettu ongelma on totta kai myös, mitä Venäjän kanssa tehdään. On muita maita, jotka eivät halua Venäjää mukaan. Se on erittäin hankala ongelma NHL:lle ja pelaajayhdistykselle, joten katsotaan, miten tässä käy, LeBrun jatkoi.

– Omasta mielestäni idea World Cupin siirtämisestä on nyt hieman relevantimpi kuin se ehkä oli vielä kuukausi sitten.

Kanada on voittanut kolme edellistä parhaiden pelaajien turnausta: World Cupin 2016 (kuvassa) ja olympialaiset 2014 sekä 2010.

World Cup pelattiin edellisen kerran syksyllä 2016. Seuraavaan World Cupiin ei kuitenkaan ole ennakkotietojen mukaan enää tarkoitus ottaa viime turnauksessa nähtyjä erikoisjoukkueita (Team Europe ja Pohjois-Amerikan U23).

NHL:n kakkosmies Daly kertoi loppukesästä toivovansa, että Venäjä saataisiin tavalla tai toisella mukaan seuraavaan World Cupiin.

Muutama viikko sitten Daly kuitenkin joutui hieman pakittelemaan puheidensa kanssa, jotka herättivät Euroopassa kohua.

– Ymmärrämme, että tässä tilanteessa Venäjän mukaan ottaminen koetaan kiusalliseksi ja olemme asiasta samoilla linjoilla, Daly paikkaili.

World Cup on ensisijaisesti NHL:n järjestämä turnaus, jonka on osaltaan tarkoitus toimia sarjan markkinointivälineenä. Merkittävä osa NHL:n suurimmista tähdistä tulee Venäjältä, minkä takia maan sivuuttaminen turnauksesta on NHL:lle ikävä aihe.

NHL on jo aiemmin lupautunut mukaan Milanon vuoden 2026 olympialaisiin. Jos World Cup ei ennen sitä toteudu, tuolloin edellisestä parhaiden pelaajien maajoukkueturnauksesta olisi kulunut jo kymmenen vuotta.